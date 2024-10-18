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Полісся - Лівий Берег онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 жовтня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion
Головний суддя: Kalonov, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
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49'
Лівий Берег
Киев
Хід матчу
3' Spivakov, Andrii
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
43%
Нічия
25%
Лівий Берег
32%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 8 games.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 4 games.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 0 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 3 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 3-2-0.
  • FC Polissya Zhytomyr have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 4 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 30% of their matches, FC Levy Bereg Kyiv in 30% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 30% of halftimes, FC Levy Bereg Kyiv wins 30%.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.14 goals when playing at home and FC Levy Bereg Kyiv scores 1.43 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся В
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Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег В
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Головні події
3'
Spivakov, Andrii
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
43%
Нічия
25%
Лівий Берег
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 19
    Shastal, Dmytro
    Півзахисник
  • 77
    Kushnirenko, Bogdan
    Захисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 30
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 2
    Олег Соколов
    Захисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 6
    Sydney, Silva
  • 14
    Spivakov, Andrii
    Захисник
    3
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ashur, Imad
  • Виталий Первак
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
За підсумками першого тайму зафіксовано звичний для УПЛ рахунок 0-0. Можна констатувати, що Лівий Берег краще справляється зі своїм завданням на матч. Очікуємо на прогрес від Полісся в другій половині.
45+1'
Свисток
Перерва.
42'
Крушинський добре приклався з-за меж карного, але мʼяч пройшов над поперечиною.
38'
Непоганий відрізок провів Лівий Берег, відсунувши гру від своїх воріт. Враховуючи надійний захист, підопічний Первака можна похвалити за перший тайм.
33'
Кияни знову забирають підбір при кутовому, але цього разу захисники Полісся не дали Синиці завдати удару.
32'
Лівий Берег час від часу дістається до чужих воріт, але все обривається на поганих подачах до штрафного.
31'
Кушніренко розрядив гармату з дальньої дистанції так, що мʼяч, мабуть, долетів до трибун. Це з урахуванням того, що на стадіоні Полісся ще бігові доріжки присутні.
27'
Небезпечний момент
Це вже бодай щось! Пішла подача зі штрафного, Кушніренко скинув на дальню стійку, а там уже Чоботенко був дуже близький до того, щоб замкнути в порожні ворота. Не встиг.
25'
Половина першого тайму позаду, якість гри не вражає. Особливо Полісся не відповідає очікуванням. Жодного моменту, навіть натяку не було в житомирян.
23'
Крушинський на ближній відгукнувся на подачу з кутового, але далі ніхто з партнерів не зачепився за мʼяч.
17'
Луїфер вкрай невдало пробив здалеку, ще й в офсайд заліз перед цим.
11'
Іван Когут завдав удару злету, вигравши підбір після кутового. Мʼяч звалився з ноги і пішов навіть не в напрямку воріт.
9'
Сідней пройшов флангом і виконав навіс до штрафного майданчика. Волинець його перехопив.
6'
Жовта картка
Іван Когут влетів у Назаренка, не зігравши при цьому в мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Кальонов.
Запасні: Кудрик (в), Уліганець (в), Йока, Брістрич, Віалле, Пайшао, Корж, Майсурадзе, Матич, Мельниченко, Смоляков.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець — Михайличенко, Сарапій, Чоботенко (к), Шастал — Крушинський, Кушніренко, Таллес Коста — Назаренко, Луїфер, Лєднєв. Головний тренер — Імад Ашур.
Запасні: Сташків (в), Фастов (в), Астахов, Войцеховський, Галас, Дударенко, Кобзар, М. Когут, Косовський, Непейпієв, Приходько, Самар.
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів — Шаповал, Якимів, Семенов, Соколов — Сідней, Дедух, Співаков (к), Когут — Синиця, Сухоручко. Головний тренер — Віталій Первак.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 10-го раунду УПЛ між Поліссям і Лівим Берегом.
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Анонс матчу Полісся - Лівий Берег 19.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Лівий Берег (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Виталий Первак розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Ворскла - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Левый Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Минулий поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Колос - 05.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Лівий Берег онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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