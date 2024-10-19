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Зоря - Кривбас онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 жовтня 2024, 18:00 - Славутич-Арена
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
перерыв
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
30%
Нічия
39%
Кривбас
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 4 times.
  • During the last 19 meetings, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 2 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 11 times.
  • Last season's matches: 1-3 (FC Zorya Lugansk at home) and 2-2 (FC Kryvbas Kriviy Rih at home).
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Denys Antiukh has assisted the most goals for FC Zorya Lugansk with 6. Denys Kuzyk is FC Kryvbas Kriviy Rih's biggest assister (2).
  • Kyrylo Dryshlyuk has more yellow cards (3) than any other player at FC Zorya Lugansk. Djihad Bizimana has collected 4 for FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 14 in the table with 6 points. Now they are number 6 with 12 points.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 30% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 35% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 30% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 0, FC Kryvbas Kriviy Rih won 3, 2 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Zorya Lugansk scores 1 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 2.2 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.22 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.35 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.12.2023 - 15:05 Кривбас 2 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Зоря 1 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 13:00 Кривбас 1 - 0 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 17:00 Зоря 2 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря В
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 22:00 Бетіс 3 - 0 Завершено Кривбас П
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
30%
Нічия
39%
Кривбас
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Eskinja, Gabriel
    Захисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
  • 10
    Juninho
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 22
    Micin, Petar
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 15
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 22
    Юрій Вакулко
    Півзахисник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
  • 27
    Amoroso Dos Santos, Matteo Amaral
    Форвард
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Младен Бартулович
  • Вернидуб, Юрий
Трансляція
Доволі рівна гра від обох команд. Луганці активніше розпочали гру, але гості увімкнулися у другій третині тайму. Далі ініціатива була почергово у кожного з колективів. Статистично і візуально команди виглядають рівно і рахунок закономірний. За п'ятнадцять хвилин дізнаємося, чи змогли тренери підібрати необхідні слова у роздягальні і кому дістануться очки за результатами поєдинку
45+2'
Свисток
Максим Козиряцький дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Небезпечний момент
Горбач пробив з-за меж штрафного, проте відправив м'яч прямо у руки Кліщука
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Микитишин проривався у карний майданчик, спочатку зіткнувся з Джорданом, потім з Жуніор Рейсом і впав, при цьому свисток арбітра мовчить
43'
Кутовий
Кутовий виконали криворіжці і після навісу Джордан доволі легко вибив м'яч
41'
Дуже непоганий простріл від Мічина з правого флангу і Кліщук не дотягнувся до м'яча, а далі його підстрахував Драмбаєв, який вибив м'яч
39'
Антюх пробив з-за меж карного майданчику, але м'яч полетів доволі далеко від площини воріт
37'
Під кінець тайму гра трішки заспокоїлася і поки команди катають м'яч
35'
Небезпечний момент
Стандарт на половині поля суперника виконали криворжці і Ілич виконав прямий удар в обхід стінки, проте Турбаєвський був готовий до цього і зупинив м'яч
34'
Кутовий
Кутовий виконали гості і після навісу Турбаєвський разом з партнером вибили м'яч
32'
Стандарт на половині поля суперника заробили луганчани, але Антюх доволі невдало виконав навісну передачу і суперники перехопили м'яч
29'
Практично всю другу третину першого тайму чорно-білим довелося просидіти у захисті поки суперники активно атакували
26'
Небезпечний момент
Ще одна чудова нагода в гостей і спочатку Соса скинув на Кузика, той п'ятою на кутку штрафного віддав на Микитишина і останній відкотив м'яч під удар Сосі з лінії штрафного, але нігерець відправив м'яч за межі поля в кількох сантиметрах від стійки
24'
Стандарт на половині поля суперника заробили луганчани і після навісу Кліщук впевнено зіграв на виході і забрав м'яч у руки
23'
Офсайд
Ще одна спроб атаки гостей закінчилася положенням поза грою в Задераки
22'
Небезпечний момент
Чудовий удар від Аморозо з-за меж штрафного і Турбаєвский зумів парирувати удар, а після підбирання від криворжців і навісу на Задераку той пробив злету та влучив у суперника
20'
Гості почали вмикатися у гру і все більше контролюють м'яч намагаючись створити власну атаку, але поки шлях до воріт суперника для них закритий
18'
Стандарт на половині поля суперника заробили криворіжці і після навісу луганчани зуміли впевнено вибити м'яч
16'
Невеличка пауза у грі. Джордан отримав ушкодження і потребує допомоги лікарів
15'
Офсайд
Швидка контратака номінальних господарів закінчилася положенням поза грою
14'
Небезпечний момент
Перший удар завдали "криві" і Ілич пробив з-за меж штрафного, проте Турбаєвський зумів парирувати удар
13'
Стандарт на половині поля суперника заробили луганчани і після навісу гості зуміли виграти верхову боротьбу та вибити м'яч
12'
Кузик помилився в центрі поля подарувавши м'яч суперникам і на його щастя вони не змогли створити змістовну атаку
9'
Номінальні господарі більш активно розпочали матч і намагаються створити свою атаку. Криворіжцям поки доводиться захищатися
6'
Небезпечний момент
Мічин пробив з-за меж штрафного майданчику і м'яч летів у кут воріт, але доволі повільно і Кліщук спокійно зафіксував м'яч у своїх руках
5'
Кутовий
Другий поспіль кутовий чорно-білі розіграли, але після навісу суперники вибили м'яч
5'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу Джордан виграв верхову боротьбу та пробив головою, проте Кліщук зумів парирувати удар
1'
Свисток
Максим Козиряцький дає стартовий свисток. Номінальні господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Максим Козиряцький. Арбітр VAR: Володимир Новохатній
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Маханьков, Хома, Бандейра, Шевченко, Каменський, Бізімана, Твердохліб, Ндомбазі Нланду Ноа, Кожушко
Інфо
Стартовий склад Кривбасу (4-1-2-3): Кліщук - Кузик, Драмбаєв, Романчук, Понєдєльнік - Ілич - Вакулко, Аморозо - Микитишин, Соса, Задерака
Головний тренер Зорі: Младен Бартулович
На лаві запасних: Сапутін, Мацапура, Тронтель, Гусєв, Кирюханцев, Дришлюк, Хахльов, Кораблін, Слесар, Волошин, Беніто
Інфо
Стартовий склад Зорі (4-4-2): Турбаєвський - Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніор Рейс - Антюх, Яцик, Башич, Мічин - Будківський, Горбач
Напередодні поєдинку команди займають сусідні місця в турнірній таблиці. Зоря з чотирма перемогами розташовується на сьомій сходинці, а Кривбас з трьома перемогами та двома нічиїми на восьмій. В той же час криворіжці мають у запасі одну гру - призупинений поєдинок проти Шахтаря
Матч пройде у Києві на Стадіоні ім. Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу десятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому Зоря зустрінеться з Кривбасом
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Анонс матчу Зоря - Кривбас 20.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Зоря (Луганск) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Кривбас та Зоря у попередньому футбольному матчі 09.12.2023 закінчилось з такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Младен Бартулович и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Кривбас можна подивитися 20.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Минулий матч команди Зоря був зіграний проти Верес - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Динамо - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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