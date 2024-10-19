Зоря - Кривбас онлайн трансляція матчу

Доволі рівна гра від обох команд. Луганці активніше розпочали гру, але гості увімкнулися у другій третині тайму. Далі ініціатива була почергово у кожного з колективів. Статистично і візуально команди виглядають рівно і рахунок закономірний. За п'ятнадцять хвилин дізнаємося, чи змогли тренери підібрати необхідні слова у роздягальні і кому дістануться очки за результатами поєдинку