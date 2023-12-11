Оболонь - Динамо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Оболонь у попередньому футбольному матчі 11.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Чорноморець - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.
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