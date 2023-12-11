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Оболонь - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 жовтня 2024, 15:30 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 1
Оновити
21'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
19%
Нічия
16%
Динамо
65%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 1 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kyiv have won 4 times. The goal difference is 13-5 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 12 meetings, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 2 draws while FC Dynamo Kyiv have won 8 times. The goal difference is 27-9 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season FC Dynamo Kyiv won both games against FC Obolon Kyiv (2-0 at home and 4-2 away).
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 25% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's away record this season: 4-0-0.
  • Igor Medynskyi has more yellow cards (3) than any other player at FC Obolon Kyiv. Denys Popov has collected 2 for FC Dynamo Kyiv.
  • A year ago, FC Obolon Kyiv were number 11 in the table with 9 points. Now they are number 15 with 5 points.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 11% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 48% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 11% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 48%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 8% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 1, FC Dynamo Kyiv won 3, 1 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.4 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Dynamo Kyiv is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Dynamo Kyiv is 1.4.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.8 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.04 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
7
Ігор
6
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.12.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Оболонь
Кубок України 2023/2024
27.09.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Динамо
Кубок України 2015/2016
27.10.2015 - 19:00 Динамо 5 - 0 Завершено Оболонь
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 15:30 Оболонь 0 - 2 Завершено Зоря П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 19:45 Хоффенхайм 2 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Лаціо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
19%
Нічия
16%
Динамо
65%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 15
    Петро Стасюк
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 7
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Півзахисник
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 4
    Popov, Denys
  • 17
    Brazhko, Vladimir
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav
    Форвард
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Shyschenko, Sergey
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
16'
Цікаво... Грисьо у штрафному майданчику Оболоні пішов у стик із Шапаренком. Копієвський подумав і фол на пенальті не дав
15'
Правофлангова атака Динамо - Буяльський трохи підрізав на Караваєва, який хоч і з кута штрафного майданчика, але пробив із зовнішнього боку сітки
13'
Відповідь Оболоні... Тарануха пробив метрів із 25-ти, Бущан упав, потягнув, але це більше розминка для кіпера динамівців
11'
Гоооол!!!
Гоооол! Перший пішов! Динамо! Ванат змістився на фланг, звідки прострелив у штрафну! Мединський, здається, вибив м'яч, але круглий після рикошету прилетів до Шапаренка, котрий і переправив у сітку! 1:0 для Динамо1
10'
Нині вже динамівці забрали ініціативу до своїх рук. Ну, чи ніг
8'
Жовта картка
Михавко отримав відмашку у центрі поля – фол від пивоварів. Ще й жовту одержав Тарануха
6'
Небезпечний момент
Ох! Перший момент у нас! Бражко вирізав навіс у штрафний майданчик, захисники втратили Ваната, який пробив головою, але Федорівський рятує!
4'
Оболонь не соромиться і на початку матчу намагається навантажувати оборону Динамо з флангів
2'
Бражко одразу отримав пошкодження в центрі поля, але повертається в гру хавбек Динамо
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Ігнатенко, Вівчаренко, Дячук, Рубчинський, Волошин, Малиш, Герреро, Біловар, Брагару, Михайленко, Андрієвський
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бушан, Попов, Михавко, Дубінчак, Тимчик, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Буяльський, Шапаренко, Ванат
Інфо
Запасні Оболоні: Рибка, Марченко, Карась, Курко, Ломницький, Лук'янчук, Лях, Мороз, Осман, Слободян, Чернов, Юшко
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Вітенчук, Черненко, Суханов, Мединський, Близниченко, Тарануха
Інфо
Команди перебувають на протилежних полюсах таблиці. Динамо очолює таблицю, маючи 22 очки після 8 матчів. У Оболоні передостаннє, 15 місце та 5 очок після 9 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судити гру буде Віктор Копієвський
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 10-го туру УПЛ, в якому в київському дербі зійдуться Оболонь та Динамо
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Останні матчі
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Анонс матчу Оболонь - Динамо 19.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Оболонь (Киев) та командою Динамо (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Оболонь у попередньому футбольному матчі 11.12.2023 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shyschenko, Sergey и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Динамо можна подивитися 19.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Чорноморець - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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