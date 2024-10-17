Колос - Шахтар онлайн трансляція матчу

Черговий поганий перший тайм від Шахтаря в цьому сезоні. Колос тримається й більше того — створює цілком реальні гольові нагоди. Десь навіть відскочили гості під час ударів Болівара та Краснічі, тоді як натомість Шахтар мав тільки нагоду Егіналду, але меншого калібру. Щось знову йде не за планом.