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Колос - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 18 жовтня 2024, 18:00 - Колос
Головний суддя: Derevinskiy, Oleksiy
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 1
Матч завершено
Шахтар
Донецк
Хід матчу
22' Veleten, Vladyslav 29' Bolivar, Jovanny 36' Микола Матвієнко 43' Bondarenko, Artem
46' Martins da Silva, Newertton Вийшов: Kevin 46' Eguinaldo Вийшов: Sikan, Danylo 47' Sudakov, Georgiy 59' Ilir, Krasnichy 68' Alefirenko, Daniil Вийшов: Максим Третьяков 68' Павло Оріховський 75' Bolivar, Jovanny Вийшов: Денис Безбородько 75' Veleten, Vladyslav Вийшов: Silva Nascimento Santos, Diego 87' Олександр Зубков Вийшов: Claudino, Marlon Gomes
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Колос
20%
Нічия
27%
Шахтар
54%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with Kolos Kovalivka playing at home, Kolos Kovalivka have won 0 times, there have been 0 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 5 times. The goal difference is 13-5 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 12 meetings, Kolos Kovalivka have won 0 times, there have been 1 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 11 times. The goal difference is 32-8 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against Kolos Kovalivka (3-2 at home and 2-0 away).
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 3 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 9 in the table with 11 points. Now they are number 13 with 8 points.
  • Kolos Kovalivka have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 16% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 47% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 16% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 0, FC Shakhtar Donetsk won 5, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • Kolos Kovalivka scores 0.8 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 2.8 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Shakhtar Donetsk is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Shakhtar Donetsk is 1.6.
  • Kolos Kovalivka scores 0.44 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.91 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
0
Перемог
15
Ігор
12
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершено Шахтар
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 19:45 Шахтар 0 - 3 Завершено Аталанта П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь В
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Головні події
87'
Олександр Зубков
Вийшов: Claudino, Marlon Gomes
Bolivar, Jovanny
Вийшов: Денис Безбородько
75'
Veleten, Vladyslav
Вийшов: Silva Nascimento Santos, Diego
75'
Alefirenko, Daniil
Вийшов: Максим Третьяков
68'
Павло Оріховський
68'
59'
Ilir, Krasnichy ГООЛ!
47'
Sudakov, Georgiy
46'
Martins da Silva, Newertton
Вийшов: Kevin
46'
Eguinaldo
Вийшов: Sikan, Danylo
43'
Bondarenko, Artem
36'
Микола Матвієнко
Bolivar, Jovanny
29'
Veleten, Vladyslav
22'
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Колос
20%
Нічия
27%
Шахтар
54%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
    59
  • 81
    Yehor, Popravka
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
    68
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
    75 22
  • 77
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
    68
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
    75 29
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
    46
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
    47
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
    87
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
    43
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
    36
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 39
    Martins da Silva, Newertton
    46
Запасні гравці
Тренери
  • Александр Постеев
  • Марино Пушич
Статистика матчу
2
ЖК
3
Трансляція
Свисток
Усе! Матч завершено! 0:1! Перед Лігою чемпіонів неспокійно.
90+4'
Жовта картка
ГОЛ СКАСУВАЛИ! Азеведо до цього на лівому фланзі оборони отримав відмашку від Дієго.
90+3'
Небезпечний момент
ГОЛ! Простріл із правого флангу завершився ударом по власних воротах від Коноплі.
90+2'
Краснічі збив на лівому фланзі оборони Сікана.
90+1'
Марлон не дав пробити Цурікову здалеку з відскоку на лівому фланзі.
90'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 4 хв.
88'
Різник перехопив подачу Гагнідзе з правого флангу.
86'
Заміна
Зубкова поміняли на Марлона.
85'
Третьяков виконав дуже посередній дальній удар із правого флангу.
82'
Дієго пробив просто в Азеведо перед собою з передачі з лівого флангу до центру штрафного.
80'
Утримання м'яча від Шахтаря на чужій половині.
76'
Небезпечний момент
Салабай отримав аут на лицьовій на правому фланзі штрафного, покотив на другий темп на Безбородька, а той у дотик пробив над воротами.
75'
Заміна
Велетня поміняли на Безбородька.
75'
Заміна
Замість Болівара вийшов Дієго.
74'
На лівий кутовий блокували удар Бондаренка з правого флангу штрафного.
71'
Небезпечний момент
Бондаренко виконав зміщення з правого флангу до зони перед штрафним із дальнім ударом у лівий кут, але Пахолюк красиво парирував.
70'
Контратаки вмикає потрохи знову Колос.
68'
Заміна
Оріховського поміняли на Салабая.
68'
Заміна
Третьяков гратиме замість Алефіренка.
67'
Небезпечний момент
Зубков дальнім ударом із правого флангу перевірив на ближній стійці Пахолюка.
63'
Шахтар підпускає суперників до власної половини.
61'
Колос відповідає пресингом на чужій половині.
59'
Гоооол!!!
ГОЛ! Від ноги Краснічі простріл Зубкова з лівого флангу штрафного полетів точно в дальній кут.
57'
Кевін зіграв у стінку із Зубковим на вході до лівого флангу штрафного, але пробив невдало повз праву стійку.
54'
Артем збив Валерія Бондаренка поблизу до чужого штрафного.
51'
Небезпечний момент
Велетень вирізав передачу до лівого кута воротарського на Цурікова, який одразу пробив у ближній, але Різник парирував.
49'
Небезпечний момент
Сікан завершив пас Судакова до лівого флангу штрафного ударом повз ближню стійку.
47'
Жовта картка
Судаков відпустив від себе м'яч перед чужим штрафним і збив Болівара.
46'
Судаков пробив у зоні перед штрафним у захисника, після чого м'яч полетів на кутовий ліворуч.
46'
Заміна
Замість Невертона з'явився Кевін.
46'
Заміна
Егіналду поміняли на Сікана.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Черговий поганий перший тайм від Шахтаря в цьому сезоні. Колос тримається й більше того — створює цілком реальні гольові нагоди. Десь навіть відскочили гості під час ударів Болівара та Краснічі, тоді як натомість Шахтар мав тільки нагоду Егіналду, але меншого калібру. Щось знову йде не за планом.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 2 хв.
43'
Жовта картка
Смикнув Велетня в центрі поля за руку Артем Бондаренко.
42'
Зубков завершував передачу з лівого флангу в центр штрафного ударом у дотик, але пробив у Цурікова.
41'
Поцілив просто в стінку із стандарту Зубков.
39'
Цуріков збив Бондаренка неподалік власного штрафного.
36'
Жовта картка
Матвієнко якось сфолив проти Болівара на лівому фланзі оборони, але картку отримав цілком реальну.
33'
Поправка перевів у аут чергову передачу Азеведо з лівого флангу.
31'
Навіс від Азеведо з лівого флангу дістався суперникам.
29'
Жовта картка
Відмахнувся від Матвієнка Болівар на центральній лінії.
28'
Небезпечний момент
Зубков виконав дальній удар із лівого флангу повз праву стійку.
27'
Небезпечний момент
Судаков здалеку з лівого флангу спрямував удар лівою до рук Пахолюка.
25'
Матвієнко збив Болівара ліворуч у захисті.
24'
Колос захопив ініціативу цими хвилинами й розігрує м'яч.
22'
Жовта картка
Подача кутового з правого флангу завершилась ударом головою від Краснічі, але Різник зреагував, після чого на добиванні Велетнь ударив по нозі Коноплю.
21'
Азеведо віддав невдалий пас назад на лівому фланзі оборони й привіз кутовий.
20'
Велетень полетів на газон на лівому фланзі атаки через фол Коноплі.
19'
Небезпечний момент
Егіналду запустив удар із правого флангу штрафного над ближньою дев'яткою з передачі Криськіва.
16'
Небезпечний момент
Велетень та Алефіренко зіграли в стінку на лівому фланзі штрафного, після чого Болівар замкнув простріл на ближню, але в порожні не влучив.
13'
Бондаренко вибив на кутовий м'яч із ноги Зубкова на лівому фланзі власного штрафного.
11'
Небезпечний момент
Навіс із правого флангу штрафного від Зубкова на дальній головою скидав на Егіналду Невертон, але захисник не дав пробити в порожні.
9'
Конопля заблокував спробу Велетня прострілити з лівого флангу.
8'
Позиційна атака від Шахтаря на чужій половині.
6'
Небезпечний момент
Болівар головою замикав навіс кутового з лівого флангу на ближній, цілив у ближню дев'ятку, але Різник парирував.
4'
Краснічі не дав пробити з лівого флангу штрафного Егіналду. Аут.
3'
Цуріков не пішов за передачею на хід від Оріховського через лівий фланг атаки.
1'
Шахтар тримає м'яч на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Шахтар іде четвертим із 5 перемогою, 1 нічиєю та 2 поразками — 16 очок.
Інфо
Колос іде тринадцятим із 1 перемогою, 5 нічиїми та 3 поразками — 8 очок.
Запасні: Фесюн, Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Сікан, Вінісіус, Назарина, Марлон, Кевін, Педріньйо да Сілва, Фарина.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Егіналду, Невертон.
Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Третьяков, Ільїн, Дієго, Криворучко, Безбородько, Паулаускас.
Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Алефіренко, Оріховський, Велетень — Болівар.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олексій Деревінський (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Колос (с. Ковалівка, Україна) зіграють ковалівський Колос та донецький Шахтар.
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Останні матчі
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Анонс матчу Колос - Шахтар 18.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 18.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Колос (Ковалевка) та командою Шахтар (Донецк):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та Шахтар у попередньому футбольному матчі 18.10.2024 закінчилось з такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Александр Постеев и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Шахтар можна подивитися 18.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти Шахтар - 18.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Колос - 18.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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