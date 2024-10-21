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Рух - Карпати онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 21 жовтня 2024, 18:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 1
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перерыв
Карпати
Львов
Хід матчу
43' Pedroso, Jean
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Рух
46%
Нічия
30%
Карпати
24%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 50% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 6 games.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not conceded a goal so far this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 2-1-0.
  • Igor Krasnopir is FC Rukh Lviv's top scorer with 5 goals. Ambrosiy Chachua has scored 3 times for Karpaty Lviv.
  • Roman Didyk has more yellow cards (3) than any other player at FC Rukh Lviv. Denis Miroshnichenko has collected 3 for Karpaty Lviv.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 26% of their matches, Karpaty Lviv in 48% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 26% of halftimes, Karpaty Lviv wins 48%.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Karpaty Lviv leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Rukh Lviv has better performance than Karpaty Lviv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than Karpaty Lviv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv scores 1.57 goals when playing at home and Karpaty Lviv scores 1.09 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець В
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Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Головні події
43'
Pedroso, Jean ГООЛ!
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Рух
46%
Нічия
30%
Карпати
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 8
    Амбросій Чачуа
    Захисник
  • 10
    Neves Alves, Igor
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 20
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 23
    Alvarez, Pablo
    Півзахисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 37
    Bruninho
    Півзахисник
  • 43
    Zanetti Toledo, Stenio
    Форвард
  • 47
    Pedroso, Jean
    Захисник
    43
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Владислав Лупашко
Трансляція
45+2'
Свисток
Перерва.
45+1'
Жовта картка
Під завісу першого тайму ледь не почалася бійка. Мірошніченко та Климчук зчепилися після жорсткої боротьби, а далі почалася ланцюгова реакція. Всіх швидко заспокоїли, а капітани команд отримали по жовтій картці.
43'
Гоооол!!!
Карпати виходять вперед! Мірошніченко подав зі штрафного, а Педрозо головою спрямував мʼяч у кут, вистрибнувши вище за всіх.
36'
Небезпечний момент
Рух заскочив суперників зненацька, швидко розігравши штрафний. Климчук міг замикати в порожні ворота, але Мірошніченко, як справжній капітан, встиг врятувати ситуацію в підкаті.
32'
Офсайд
Карабін чудово пробив здалеку, Кемкін відбив мʼяч перед собою, але Краснопір не зміг цим скористатися. Не влучив по воротах впритул, та ще й в офсайд заліз.
29'
Непогано Альварес закрутив мʼяч зі штрафного, але у ближній кут не влучив. Тим більше, воротар очікував удару саме туди і встигав парирувати.
27'
Спочатку Очеретько, а потім і Мірошніченко загрожували воротам Руха своїми ударами. Спробу Олега заблокував захисник, а в другому випадку Ледвію довелося вступати в гру.
25'
Климчук пробив головою, вигравши боротьбу в Мірошніченка. Вийшло неакцентовано, та й Кемкін контролював ситуацію.
21'
Мʼяч після удару Сича з-за меж карного став легкою здобиччю для Кемкіна.
18'
Карпати виконали кілька кутових, серед яких були і небезпечні. Двічі Очеретько опинявся на ударній позиції внаслідок невпевненої гри захисників і воротаря. Відправити мʼяч у сітку не зумів.
17'
Адамюк потужно вистрілив злету, незважаючи на серйозну відстань до воріт. Ледвій цього не очікував, але встиг скластися і відбити удар.
12'
З трансляційної камери простріл Бруніньйо на набігаючого Чачуа виглядав дуже небезпечно. Важливий дотик зробив Підгурський, перехопивши мʼяч.
11'
Невес отримав мʼяч у штрафному і міг сильно загострити ситуацію, якби Роман не здійснив своєчасний відбір.
9'
Бруніньйо дальнім ударом перевірив Ледвія на пильність. Кіпер Руха змістився в правий кут і зафіксував мʼяч у руках.
7'
Роман самотужки дотягнув мʼяч до штрафного та пробив по воротах. Його удар заблокували захисники, як і ще кілька спроб гравців Руха, які відбулися в рамках тієї ж атаки.
3'
Ще один схожий епізод у виконанні Сича і знову його передача не знаходить адресата, цього разу верхова.
1'
Рух провів швидку атаку із входженням до штрафного, але ніхто не пішов на дальню стійку замикати простріл Сича.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Афанасьєв.
Запасні: Бакус (в), Герета (в), Квас, Квасниця, Клайвер, Михальчук, Пастух, Плюмейн, Рунич, Сапуга, Слюсар, Товарницький.
Інфо
Стартовий склад Руха: Ледвій — Роман, Дідик, Холод, Сич — Федор, Підгурський, Притула — Карабін, Краснопір, Климчук (к). Головний тренер — Віталій Пономарьов.
Запасні: Кінарейкін (в), Векляк, Клименко, Костенко, Кузик, Полегенько, Підлепенець, Рябов, Саків, Тлумак, Устименко, Шах.
Інфо
Стартовий склад Карпат: Кемкін — Мірошніченко (к), Бабогло, Педрозо, Адамюк — Бруніньйо, Альварес, Чачуа — Очеретько, Невес, Стеніо. Головний тренер — Владислав Лупашко.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 10-го раунду УПЛ між Рухом і Карпатами.
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Анонс матчу Рух - Карпати 21.10.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 21.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти ФК Олександрія - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Інгулець - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Карпати онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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