Рух - Карпати онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Рух (Львов) та командою Карпати (Львов) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 21.10.2024
Час початку матчу: 18:00
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Владислав Лупашко розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти ФК Олександрія - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпаты (Львов): 2021
Країна: Украина
Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Інгулець - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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