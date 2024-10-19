Чорноморець - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 17.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Оболонь - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий матч команди Верес був зіграний проти Зоря - 05.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.
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