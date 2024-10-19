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Чорноморець - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 жовтня 2024, 15:30 - Черноморец
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
1 - 0
Оновити
59'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
42%
Нічия
26%
Верес
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and Veres Rivne when FC Chernomorets Odessa is playing at home is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Chernomorets Odessa and Veres Rivne is 0-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Chernomorets Odessa playing at home, FC Chernomorets Odessa have won 1 times, there have been 0 draws while Veres Rivne have won 4 times. The goal difference is 4-1 in favour of Veres Rivne.
  • During the last 10 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 2 times, there have been 1 draws while Veres Rivne have won 7 times. The goal difference is 17-8 in favour of Veres Rivne.
  • Last season Veres Rivne won both games against FC Chernomorets Odessa (3-1 at home and 1-0 away).
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Danylo Udod has more yellow cards (3) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Vladislav Sharay has collected 3 for Veres Rivne.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 5 in the table with 16 points. Now they are number 9 with 10 points.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 21% of their matches, Veres Rivne in 32% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 21% of halftimes, Veres Rivne wins 32%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than Veres Rivne.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, Veres Rivne won 3, 0 draws.
  • Veres Rivne have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 1.6 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and Veres Rivne is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and Veres Rivne is 1.4.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.17 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.94 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
3
Перемог
10
Ігор
7
Перемог
Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
17.03.2024 - 14:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.03.2023 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся П
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 13:00 Верес 1 - 3 Завершено Лівий Берег П
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Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
42%
Нічия
26%
Верес
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 44
    Jarju, Moses
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 9
    Євгеній Морозко
    Форвард
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 8
    Dmytro Vasylovych, Hodia
    Півзахисник
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Бабич, Александр
  • Олег Шандрук
Статистика матчу
1
ЖК
1
Трансляція
52'
Дахновський пробив по воротах з другого поверху. Далекий був від цілі, Рудько поглядом провів мʼяч за лицьову.
48'
Жовта картка
Шевченко покараний за підкат у ноги Єрмакову.
46'
Заміна
Попов вийшов на поле замість Кисіля.
46'
Заміна
Куція замінив у перерві Морозка.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Щось дуже віддалено схоже на якісний футбол показали команди в першому таймі. Спочатку Чорноморець намагався грати змістовно, потім Верес. Господарі були ефективнішими.
45+1'
Свисток
Перерва.
44'
Жовта картка
Кисіль дуже жорстко зіграв проти Годі в підкаті.
42'
Годя знову створює загрозу воротам суперника. З-за меж штрафного сильно пробив під поперечину, Рудько дотягнувся.
39'
Офсайд
Петряк досить непогано пробив головою в куток, скориставшись подачею Бутка. Але сейв Когуту не зарахують, було положення поза грою.
35'
Небезпечний момент
Могли зрівнювати рахунок гості! Годю залишили самого в карному, він забрав підбір і пробив злету в ближній кут. Пощастило Рудьку, що мʼяч пройшов повз площину.
30'
Після забитого мʼяча Чорноморець із задоволенням віддав ініціативу супернику. Верес не знає, що з цим робити.
22'
Гоооол!!!
Чорноморець відкриває рахунок! Пощастило одеситам з кількома рикошетами поспіль, а закінчилося все тим, що Морозко зрізав у свої ворота простріл Петряка. У будь-якому разі, підопічні Бабича заслуговували забити хоча б своєю активністю.
18'
Офсайд
Хобленко спустився трохи в глибину, щоб отримати мʼяч, прийняв його на груди та пробив злету. Удар вийшов вкрай неточним, та ще й офсайд був зафіксований.
13'
Продовжують «моряки» проводити одну позиційну атаку за іншою. Поки це не більше, ніж стерильне володіння.
8'
Петряк вийшов на ударну позицію під невеликим кутом, могло бути дуже небезпечно, але Іван не зміг завдати акцентованого удару.
5'
Футболісти обох команд не спішать бігти в атаку та забивати. Мʼяч більше знаходиться під контролем Чорноморця. Було вже кілька грубих фолів, через які виникали паузи в грі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Соловʼян.
Запасні: Аніагбосо (в), Вічний (в), Васильєв, Лацабідзе, Лотоцький, Попов, Пшеничнюк, Савченко, Сігєєв, Шевцов, Шпорн, Янаков.
Інфо
Стартовий склад Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Удод, Бутко — Джарджу, Єрмаков — Петряк, Габелок, Кайо Гомес — Хобленко. Головний тренер — Олександр Бабич.
Запасні: Кулик (в), Ющишин (в), Нонго, Баран, Гайдучик, Куція, Кучеров, Мельник, Степанюк, Чечер, Шарай.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут — Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Морозко — Дахновський, Кльоц (к), Яго Сікейра, Луан — Мрвальєвич, Годя. Головний тренер — Олег Шандрук.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 10-го раунду УПЛ між Чорноморцем і Вересом.
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Анонс матчу Чорноморець - Верес 20.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 17.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Бабич, Александр и Олег Шандрук розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Верес можна подивитися 20.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Попередній матч команди Чорноморець був зіграний проти Оболонь - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий матч команди Верес був зіграний проти Зоря - 05.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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