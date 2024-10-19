ЛНЗ - Інгулець онлайн трансляція матчу

Досить цікавий у нас за інтригою вийшов тайм. ЛНЗ володів солідною перевагою, хоча моментів створив небагато. Проте черкащани спочатку не забили пенальті, проте потім усе-таки відкрили рахунок ближче до перерви. А в самій кінцівці Інгулець не реалізував свій пенальті. Цікаво, чи були в УПЛ дві незабиті крапки? Ну а за підсумками 1-го тайму - 1:0 для ЛНЗ