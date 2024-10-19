ЛНЗ - Інгулець онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.
Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Інгулець у попередньому футбольному матчі 14.06.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Шахтар - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец
Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Карпати - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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