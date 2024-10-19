  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ЛНЗ - Інгулець Дивитися онлайн
У тренді

ЛНЗ - Інгулець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 20 жовтня 2024, 13:00 - Центральный стадион
Головний суддя: Nazarii, George
Рейтинг матчу:
ЛНЗ
Черкассы
1 - 0
Оновити
60'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
35' Putrya, Ilya 45' Volokhatyi, Roman Andreevich 45' Dajko, Ajdi
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
45%
Нічия
32%
Інгулець
23%
Цікаві факти
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 40% of their goals between the minutes 61-75? This is the highest percentage in the league.
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 5 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won in their last 10 games.
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 10 away matches.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Ingulets Petrove's away record this season: 0-5-4.
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 12 in the table with 8 points. Now they are number 7 with 12 points.
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • LNZ Cherkasy wins 1st half in 18% of their matches, FC Ingulets Petrove in 26% of their matches.
  • LNZ Cherkasy wins 18% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 26%.
  • The winner of their last meeting was LNZ Cherkasy.
  • On their last meeting LNZ Cherkasy won by 1 goals.
  • When LNZ Cherkasy leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 62% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Ingulets Petrove.
  • LNZ Cherkasy have lost just 0 of their last 3 games against FC Ingulets Petrove (in all competitions).
  • In the last 3 meetings LNZ Cherkasy won 2, FC Ingulets Petrove won 0, 1 draws.
  • LNZ Cherkasy scores 1.67 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1 goals against LNZ Cherkasy (on average).
  • Average number of goals in meetings between LNZ Cherkasy and FC Ingulets Petrove is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between LNZ Cherkasy and FC Ingulets Petrove is 1.33.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • LNZ Cherkasy scores 1.2 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 1 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ЛНЗ
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.06.2023 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.06.2023 - 17:37 Інгулець 1 - 1 Завершено ЛНЗ
Кубок України 2021/2022
22.09.2021 - 15:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
01.09.2024 - 15:30 Динамо 1 - 0 Завершено ЛНЗ П
Показати більше
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.08.2024 - 18:00 Рух 5 - 0 Завершено Інгулець П
Показати більше
Головні події
45'
Volokhatyi, Roman Andreevich
Dajko, Ajdi
45'
ГООЛ! Putrya, Ilya
35'
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
ЛНЗ
45%
Нічия
32%
Інгулець
23%
Склади команд
Стартовий склад
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
    35
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
    45
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
  • 19
    Khalaila, Osama
    Форвард
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 45
    Vilivald, Volodymyr
    Захисник
  • 2
    Станіслав-Нурі Малюк
    Захисник
  • 4
    Dubiley, Vitaly
    Захисник
  • 91
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 20
    Volokhatyi, Roman Andreevich
    Півзахисник
    45
  • 8
    Олександр П'ятов
    Півзахисник
  • 6
    Losenko, Ivan
    Півзахисник
  • 97
    Rezepov, Denis Sergeevich
    Півзахисник
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
  • 22
    Belotserkovets, Vladimir
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Andres Carrasco
  • Василий Кобин
Статистика матчу
1
ЖК
1
Трансляція
54'
Резепов постраждав після стику на фланзі. Лікарі Інгульця на полі
52'
Небезпечний штрафний для Інгульця - метра 22 до воріт. Лосенко на техніку пробивав, але Кучеренко був готовий до такого розвитку подій
49'
Черкаси активно починають і другий тайм. Яшарі активний у господарів
47'
Здається, без замін у нас у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Досить цікавий у нас за інтригою вийшов тайм. ЛНЗ володів солідною перевагою, хоча моментів створив небагато. Проте черкащани спочатку не забили пенальті, проте потім усе-таки відкрили рахунок ближче до перерви. А в самій кінцівці Інгулець не реалізував свій пенальті. Цікаво, чи були в УПЛ дві незабиті крапки? Ну а за підсумками 1-го тайму - 1:0 для ЛНЗ
45+4'
Свисток
Усе, свисток на перерву! 1:0 у нас після першого тайму!
45+3'
Так, веселіше справа у нас пішла в кінцівці першого тайму.
45+2'
Жовта картка
Волохатий і Дайко щось не поділили. Суддя всіх вгамував, видавши по жовтій
45'
Незабитий пенальті
Ух ти! Кучеренко тягне пенальті від Мельничука! Неймовірно!
44'
Небезпечний момент
Так, це пенальті!
43'
Небезпечний момент
А ось так, після удару Резепова м'яч, здається, потрапив у руку комусь із гравців ЛНЗ - суддя пішов дивитися ВАР на прежмет пеналті!
42'
Офсайд
Ох як Яшарі обігрався з Момо, після чого забив і другий гол! Але ні, офсайд там. А комбінація класна була!
41'
Після забитого гола ЛНЗ уже нікуди не поспішає, спокійно контролюючи на своїй половині
39'
А Путря отримав ушкодження після стику з Білоцеркоцівцем - лікарі на полі
37'
Ну що ж, награв ЛНЗ на гол. Тепер уже потрібно активізуватися гостям
35'
Немає офсайду після перевірки ВАР, гол зараховано, Білоцерковець затримався на фланзі в моменті з голом!
34'
Гоооол!!!
Гооол! Чи ні! Після прострілу з флангу від Муравського Яшарі пробивав, Паламарчук тягне, але Путря перший на добивання! Але чи не було офсайду?
33'
Яшарі вирішив: якщо не пускають у штрафний, проб'ю здалеку. Пробив щоправда несильно, та й по центру
32'
Кутовий
А ось три поспіль кутових подав ЛНЗ. Після двох навісів у воротарський Олів'є вирішив закрутити просто у ворота. Виглядало небезпечно, але все-таки вище воріт
30'
Інфо
2:1, до речі, за кутовими у нас. На користь ЛНЗ
29'
Кутовий
А ось кутовий для Інгульця - розіграли гості з навісом, і Малиш у падінні через себе навіть пробив! Щоправда далеко від воріт. Хоча голи в падінні через себе в УПЛ цього сезону вже залітали
25'
Ах... У класну контру вилетіли господарі. Путря на фланзі тягнув-тягнув м'яч, купа часу в нього була, а нормального прострілу Ілля так і не віддав
23'
Яшарі перед чужим штрафним крутив, вертів, зібрав трьох суперників і м'яч втратив
21'
А ось Інгулець сходив в атаку. Щоправда П'ятов сфолив на Тіллі. Фол в атаці
20'
Показує рефері гравцям Інгульця швидше вводити м'яч у гру. Гості відверто нікуди не поспішають
19'
Проте продовжують піддавлювати господарі...
17'
Судді провели на ВАР, чи не вийшов кіпер під час пенальті з воріт, нічого крамольного не знайшли - гра триває!
16'
Нонікашвілі пробив, звісно, не найкращим чином, але й Паламарчук зіграв чудово!
15'
Незабитий пенальті
І тягне пенальті від Нонікашвілі кіпер Інгульця!
14'
Небезпечний момент
Так ось! Пенальті для ЛНЗ! Шикарний пас врозріз на Топалова, після прострілу якого м'яч влучив у руку Дубілея!
11'
Досить прісна у нас на даний момент гра. Більше в центрі поля вовтузяться команди
9'
Паламарчук на замаху спокійно прибрав Яшарі, який летів на нього. Нерви у кіпера гостей в порядку
6'
Кутовий
Перший кутовий у матчі навіть закінчився ударом по воротах Інгульця, але з гострого кута і в боротьбі...
5'
Небезпечний момент
А ось захисники Інгульця привезли біля своїх воріт - Яшарі обігрався з Халайла, потім пробив, але встигли заблокувати цей удар гості
3'
Яшарі в центрі поля отримав ззаду по ногах - перший фол у матчі
2'
ЛНЗ відразу ж лівим флангом сходив в атаку, але з двох спроб до удару справа не дійшла
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
Інфо
Запасні Інгульця: Жилкін, Шершень, Кисленко, Козиренко, Пушкарьов, Лісняк, Сидоренко, Мисик, Могильний, Сад, Петько, Козак
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук, Вілівальд, Малиш, Дубілей, Мельничук, Волохатий, П'ятов, Лосенко, Резепов, Сітало, Білоцерковець
Інфо
Запасні ЛНЗ: Пеньков, Самойленко, Норенков, Пасіч, Ангелов, Бойко, Олійник, Авагімян, Бар, Наумець, Молло
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко, Путря, Саліху, Дайку, Муравський, Топалов, Нонікашвілі, Тілль, Яшарі, Момо, Халайла
Серія «Інгульця» без перемог тягнеться з самого початку чемпіонату. Команда з Петрового, маючи в активі 5 очок після 9 матчів, замикає турнірну таблицю
ЛНЗ після потужного старту сезону потрапив у неприємну серію і не перемагав до цього моменту вже п'ять матчів поспіль. Наразі команда посідає 7-ме місце в таблиці, маючи в активі 12 очок після 7 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Назарій Дьордь
Добрий день усім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 10-го туру УПЛ ЛНЗ - Інгулець
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні СК Полтава СК Полтава 2 Металург Металург 2 Завершено 04:00 - Сьогодні Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2 Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 1 Завершено 04:00 - Сьогодні Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 1 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 1 Завершено 04:00 - Сьогодні Міннесота Юнайтед Міннесота Юнайтед 4 Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Завершено 04:00 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 2 Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу ЛНЗ - Інгулець 20.10.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Центральный стадион.

Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між ЛНЗ (Черкассы) та командою Інгулець (Петрово):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь ЛНЗ, тоді як команда Інгулець залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Інгулець у попередньому футбольному матчі 14.06.2023 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Andres Carrasco и Василий Кобин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ЛНЗ - Інгулець можна подивитися 20.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ЛНЗ - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий матч команди ЛНЗ був зіграний проти Шахтар - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Ковалец

Попередній поєдинок команди Інгулець був зіграний проти Карпати - 04.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу ЛНЗ - Інгулець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.