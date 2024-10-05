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Ипсвич Таун - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 жовтня 2024, 17:17 - Портмэн Роад Стэдиум
Головний суддя: Оливер, Майкл
Рейтинг матчу:
Ипсвич Таун
0 - 0
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10'
Евертон
Ливерпуль
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
32%
Нічия
32%
Евертон
37%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Ipswich Town have won 3 times, there have been 2 draws while Everton FC have won 3 times. The goal difference is 8-8 in favour of Ipswich Town.
  • Ipswich Town haven't won in their last 8 games.
  • Ipswich Town haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Ipswich Town's home record this season: 0-2-1.
  • Everton FC's away record this season: 0-1-2.
  • Liam Delap is Ipswich Town's top scorer with 4 goals. Dwight McNeil has scored 3 times for Everton FC.
  • A year ago, Everton FC were number 20 in the table with -4 points. Now they are number 16 with 5 points.
  • Ipswich Town wins 1st half in 32% of their matches, Everton FC in 24% of their matches.
  • Ipswich Town wins 32% of halftimes, Everton FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Ipswich Town.
  • On their last meeting Ipswich Town won by 1 goals.
  • When Ipswich Town leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When Ipswich Town is down 0-1 home, they win 41% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Ipswich Town.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Ipswich Town's.
  • Ipswich Town have lost just 1 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Ipswich Town won 3, Everton FC won 1, 1 draws.
  • Ipswich Town have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Ipswich Town.
  • Ipswich Town scores 1.4 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 0.4 goals against Ipswich Town (on average).
  • Average number of goals in meetings between Ipswich Town and Everton FC is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Ipswich Town scores 1.96 goals when playing at home and Everton FC scores 0.96 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Ипсвич Таун
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун П
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 0 Завершено Ипсвич Таун Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Ипсвич Таун 1 - 1 Завершено Фулгем Н
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Евертон 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Астон Вілла 3 - 2 Завершено Евертон П
Показати більше
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Ипсвич Таун
32%
Нічия
32%
Евертон
37%
Склади команд
1
Muric, Arijanet
3
Davis, Leif
15
Burgess, Cameron
26
O'Shea, Dara
6
Woolfenden, Luke
8
Phillips, Kalvin
5
Morsy, Sam
47
Clarke, Jack
20
Hutchinson, Omari
7
Уес Бернс
19
Delap, Liam
1
Джордан Пікфорд
18
Young, Ashley
6
Tarkowski, James
5
Майкл Кін
19
Віталій Миколенко
16
Абдулайе Дукуре
27
Gueye, Idrissa Gana
11
Джек Гарісон
7
McNeil, Dwight
10
Ndiaye, Iliman
9
Calvert-Lewin, Dominic
Стартовий склад
  • 19
    Delap, Liam
    Форвард
  • 47
    Clarke, Jack
    Форвард
  • 20
    Hutchinson, Omari
    Півзахисник
  • 7
    Уес Бернс
    Форвард
  • 8
    Phillips, Kalvin
    Півзахисник
  • 5
    Morsy, Sam
    Півзахисник
  • 3
    Davis, Leif
    Захисник
  • 15
    Burgess, Cameron
    Захисник
  • 26
    O'Shea, Dara
    Захисник
  • 6
    Woolfenden, Luke
  • 1
    Muric, Arijanet
    Воротар
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • McKenna, Kieran
  • Шон Дайч
Статистика матчу
2
Штрафні
Фоли
2
1
Удари повз
Кутові
1
Трансляція
10'
Небезпечний момент
Ще одна атака Евертона закінчилася передачею на Макніла у штрафний, той першим дотиком прийняв м'яч і готувався пробити, але в цей час в нього відібрали м'яч
8'
Кутовий
Ще один кутовий виконали гості і після навісу суперники вибили м'яч
7'
Небезпечний момент
Чудова відповідь Евертона і після помилки Філліпса Калверт-Льюїн підхопив м'яч і вийшов на побачення з голкіпером, але не зумів переграти Мурича і м'яч вийшов на кутовий
5'
Небезпечний момент
Чудовий шанс в Трактористів і після проривання Бернса правим флангом і прострілу на Кларка в район одинадцятиметрової позначки той не зумів вдало пробити, м'яч зрізався з ноги і полетів геть далеко від воріт
4'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Іриски і після навісу на дальню стійку Мурич дотягнувся до м'яча і перевів його далі, але після цього арбітр зафіксував порушення правил в атаці проти голкіпера
1'
Свисток
Майкл Олівер дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати поєдинок
Інфо
Початок матчу затримується на 15 хвилин з технічних причин з боку Іпсвіча та проблем на Портмен Роуд
Інфо
Арбітр матчу: Майкл Олівер
Головний тренер Евертона: Шон Дайч
На лаві запасних: Армстронг, Бегович, Бету, Віржінія, Діксон, Коулмен, Мангала, О'Браєн, Паттерсон
Інфо
Стартовий склад Евертона (4-2-3-1): Пікфорд - Миколенко, Кін, Тарковскі, Янг - Гує, Дукуре - Ндіає, Макніл, Гаррісон - Калверт-Льюїн
Головний тренер Іпсвіч Тауна: Кіран Маккенна
На лаві запасних: Броудхед, Волтон, Кларк, Огбене, Смодіч, Таунсенд, Тейлор, Херст, Чаплін
Інфо
Стартовий склад Іпсвіч Таун (4-2-3-1): Мурич - Девіс, Берджесс, О'Ші, Вулфенден - Філліпс, Морсі - Кларк, Гатчінсон, Бернс - Ділеп
Обидві команди доволі невтішно розпочали новий сезон Прем'єр-ліги. Іпсвіч ще жодного разу не перемагав, а в семи попередніх поєдинках чотири рази зіграв унічию та розташовується на сімнадцятій сходинці турнірної таблиці. Евертон зумів одного разу перемогти та двічі зіграти внічию і розташовується на одну сходинку вище
Матч пройде у Іпсвічі на стадіоні Портмен Роуд та розпочнеться о 17:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Іспвіч Таун прийме у гостях Евертон
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Анонс матчу Ипсвич Таун - Евертон 19.10.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою Ипсвич Таун та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.

Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 17:17

Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ипсвич Таун - Евертон можна подивитися 19.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Ипсвич Таун - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ипсвич Таун

Минулий матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Ньюкасл" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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