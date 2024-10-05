Ипсвич Таун - Евертон онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ипсвич Таун та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Портмэн Роад Стэдиум.
Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 17:17
Для здобуття перемоги тренери команд McKenna, Kieran и Шон Дайч розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ипсвич Таун
Минулий матч команди Ипсвич Таун був зіграний проти "Вест Хем Юнайтед" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Вест Хем Юнайтед".
Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Попередній матч команди Евертон був зіграний проти "Ньюкасл" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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