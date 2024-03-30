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Манчестер Юнайтед - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 жовтня 2024, 17:00 - Олд Траффорд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Barrott, Samuel
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
27'
Брентфорд
Брентфорд
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Хід матчу
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
29%
Брентфорд
35%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Manchester United have won 4 times, there have been 2 draws while Brentford FC have won 1 times. The goal difference is 12-9 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-1 (Manchester United at home) and 1-1 (Brentford FC at home).
  • In Premier League, Brentford FC have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that Brentford FC scores 31% of their goals between the minutes 0-15?
  • Manchester United haven't won in their last 5 games.
  • When playing at home, Manchester United have not lost to Brentford FC in their last 4 encounters.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Brentford FC haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's away record this season: 0-0-3.
  • A year ago, Manchester United were number 10 in the table with 9 points. Now they are number 14 with 8 points.
  • Brentford FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 33% of their matches, Brentford FC in 28% of their matches.
  • Manchester United wins 33% of halftimes, Brentford FC wins 28%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Brentford FC leads 0-1 away, they win in 38% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Brentford FC is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, Brentford FC has better performance than Manchester United.
  • Brentford FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester United won 3, Brentford FC won 1, 1 draws.
  • Manchester United have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Brentford FC.
  • Brentford FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester United.
  • Manchester United scores 1.4 goals in a match against Brentford FC and Brentford FC scores 1.2 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Brentford FC is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Brentford FC is 1.4.
  • Manchester United scores 1.64 goals when playing at home and Brentford FC scores 1.48 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Брентфорд
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.03.2024 - 22:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.04.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Порту 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Твенте Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 19:30 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
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Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Брентфорд 5 - 3 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Тоттенхем 3 - 1 Завершено Брентфорд П
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Брентфорд 3 - 1 Завершено Лейтон Орієнт В
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Брентфорд П
Показати більше
Хто переможе?
17 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
29%
Брентфорд
35%
Склади команд
24
Андре Онана
6
Martinez, Lisandro
35
Джонні Еванс
4
De Ligt, Matthijs
20
Dalot, Diogo
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
8
Fernandes, Bruno
17
Garnacho, Alejandro
9
Hojlund, Rasmus
1
Flekken, Mark
4
Van den Berg, Sepp
22
Collins, Nathan
5
Pinnock, Ethan
20
Ajer, Kristoffer
27
Janelt, Vitaly
6
Norgaard, Christian
19
Mbeumo, Bryan
24
Damsgaard, Mikkel
23
Lewis-Potter, Keane
7
Schade, Kevin
Стартовий склад
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 35
    Джонні Еванс
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 7
    Schade, Kevin
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 24
    Damsgaard, Mikkel
    Півзахисник
  • 23
    Lewis-Potter, Keane
    Форвард
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 6
    Norgaard, Christian
    Півзахисник
  • 4
    Van den Berg, Sepp
    Захисник
  • 22
    Collins, Nathan
    Захисник
  • 5
    Pinnock, Ethan
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 1
    Flekken, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Томас Франк
Статистика матчу
Удари повз
1
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Блоковано ударів
2
Штрафні
1
1
Фоли
1
Удари в отвір
3
Кутові
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
25'
Небезпечний момент
Каземіро зіграв до лівого флангу штрафного на Гарначо, який пробив у ближній кут, але Флеккен парирував на кутовий.
24'
Простріл від Мартінеса з лівого флангу дістався від захисників.
23'
Юнайтед перехопив ініціативу в атаці.
21'
Небезпечний момент
Подачу кутового з лівого флангу на ближній завершив Мартінес, Флеккен відбив на лінії, але його атакував Гойлунн і ледь не заштовхав м'яч у сітку.
19'
Кутовий на лівому фланзі атаки для Юнайтед.
17'
Інфо
68% контролю м'яча за гостями. Олд Траффорд у шоці.
15'
Де Лігта повернули на полі.
13'
Де Лігта із закривавленою головою залишив межі поля.
10'
Де Лігт сміливо перед власним штрафним пішов головою точно в коліно Шаде.
8'
Юнайтед не може захопити контроль над м'ячем.
6'
Мбемо з правого флангу штрафного пробив із-під Мартінеса, але поцілив над дальньою дев'яткою.
5'
Брентфорд перехопив контроль над м'ячем.
3'
Небезпечний момент
Шаде махнув ногою повз м'яч під час подачі Янельта з лівого флангу до зони перед воротарським.
1'
Тримається м'яч у Юнайтед у атаці.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Брентфорд іде одинадцятим із 3 перемогами, 1 нічиєю та 3 поразками — 10 очок.
Інфо
Манчестер Юнайтед іде чотирнадцятим із 2 перемогами, 2 нічиїми та 3 поразками — 8 очок.
Запасні: Вальдімарссон, Вісса, Карвалью, Мі, Ярмолюк, Меггома, Конак, Тревітт, Роерслев.
Брентфорд: Флеккен — ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Аєр — Нергор, Янельт — Мбемо, Дамсгор, Льюїс-Поттер — Шаде.
Запасні: Баїндир, Лінделеф, Мазрауї, Флетчер, Угарте, Діалло, Антоні, Вітлі, Зіркзе.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Еванс, Мартінес — Каземіро, Еріксен - Гарначо, Б. Фернандеш, Рашфорд — Гойлунн.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Семюель Берротт (Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Олд Траффорд (Манчестер, Англія) зіграють Манчестер Юнайтед та Брентфорд.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд 19.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):

Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд можна подивитися 19.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Астон Вілла" - 06.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Вулверхемптон" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Брентфорд онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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