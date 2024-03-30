Манчестер Юнайтед - Брентфорд онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олд Траффорд.
Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брентфорд (Брентфорд):
Попередній матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Брентфорд та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 30.03.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Томас Франк розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг
Попередній матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Астон Вілла" - 06.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Минулий поєдинок команди Брентфорд був зіграний проти "Вулверхемптон" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
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