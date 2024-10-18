Борнмут - Арсенал онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Саутгемптон" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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