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Борнмут - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 19 жовтня 2024, 19:30 - Виталити Стадион
Головний суддя: Роберт Джонс
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AFC Bournemouth and Arsenal FC is 0-3. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 5 times. The goal difference is 18-8 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 16 meetings, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 3 draws while Arsenal FC have won 12 times. The goal difference is 39-13 in favour of Arsenal FC.
  • AFC Bournemouth's last home win against Arsenal FC was in 2018.
  • Last season Arsenal FC won both games against AFC Bournemouth (3-0 at home and 4-0 away).
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 12 games.
  • Arsenal FC have lost none of their last 7 away matches.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 6 games against Arsenal FC.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's away record this season: 2-1-0.
  • Antoine Semenyo is AFC Bournemouth's top scorer with 3 goals. Kai Havertz has scored 4 times for Arsenal FC.
  • Lewis Cook has assisted the most goals for AFC Bournemouth with 2. Bukayo Saka is Arsenal FC's biggest assister (7).
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 18 in the table with 3 points. Now they are number 13 with 8 points.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 30% of their matches, Arsenal FC in 54% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 30% of halftimes, Arsenal FC wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Arsenal FC won 5, 0 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.6 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Arsenal FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Arsenal FC is 1.4.
  • AFC Bournemouth scores 1.74 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.81 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
1
Перемог
15
Ігор
12
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 14:30 Арсенал 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 4 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
31.08.2024 - 17:00 Евертон 2 - 3 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершено Болтон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
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Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
33%
Нічия
33%
Арсенал
33%
Трансляція
Інфо
Зінченко - у запасі.
Інфо
"Арсенал": Рая, Вайт, Саліба, Габріел, Калафьорі, Райс, Парті, Меріно, Стерлінг, Троссард, Хавертц
Інфо
"Борнмут": 13. Аррісабалага, 3. Керкес, 4. Кук (к), 5. Сенесі, 8. Скотт, 9. Еванілсон, 11. О. Данго, 16. Таверньє, 22. Араухо, 24. Семеньо, 27. Забарний
Інфо
Борнмут у середині таблиці – 13-е місце та 8 балів в активі
Інфо
Арсенал знаходиться на 3-му місці у таблиці. У канонірів 17 очок після 7 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 19:30, судити гру буде Роберт Джонс
Доброго вечора всім шанувальникам англійського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 8-го туру АПЛ, в якому Борнмут прийме Арсенал
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Анонс матчу "Борнмут" - Арсенал 19.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Арсенал можна подивитися 19.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий поєдинок команди "Борнмут" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Саутгемптон" - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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