Сельта - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Сельта - Реал 19.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 19.10.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Сельта у попередньому футбольному матчі 10.03.2024 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Джиралдез Гонсалес и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Клаудио Хиральдес



Минулий матч команди Сельта був зіграний проти Лас-Пальмас - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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