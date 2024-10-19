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Сельта - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 жовтня 2024, 22:00 - Стадион Балаидос . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Эрнандес, Алехандро Хосе Эрнандес
Рейтинг матчу:
Сельта
Виго
0 - 0
Оновити
16'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
30%
Нічия
25%
Реал
45%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and Real Madrid when RC Celta de Vigo is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 8 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 16 times. The goal difference is 50-40 in favour of Real Madrid.
  • During the last 54 meetings, RC Celta de Vigo have won 12 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 36 times. The goal difference is 123-61 in favour of Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo's last home win against Real Madrid was in 2014.
  • Last season Real Madrid won both games against RC Celta de Vigo (4-0 at home and 1-0 away).
  • Did you know that RC Celta de Vigo scores 38% of their goals between the minutes 16-30? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Real Madrid scores 37% of their goals between the minutes 61-75?
  • RC Celta de Vigo haven't won any of their last 8 games against Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo haven't scored in 1 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's away record this season: 1-3-0.
  • Oscar Mingueza has assisted the most goals for RC Celta de Vigo with 4. Vinicius Junior is Real Madrid's biggest assister (4).
  • A year ago, RC Celta de Vigo were number 18 in the table with 6 points. Now they are number 9 with 13 points.
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 30% of their matches, Real Madrid in 42% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 30% of halftimes, Real Madrid wins 42%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 4 goals.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 43% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RC Celta de Vigo.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 0, Real Madrid won 5, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo scores 0.4 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.6 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and Real Madrid is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and Real Madrid is 1.2.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • RC Celta de Vigo scores 1.52 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.77 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Сельта
2
Перемог
26
Ігор
21
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
10.03.2024 - 19:30 Реал 4 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
25.08.2023 - 22:35 Сельта 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.04.2023 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Лас-Пальмас 0 - 1 Завершено Сельта В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 15:00 Сельта 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Сельта 0 - 1 Завершено Атлетіко П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 17:15 Атлетік 3 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
15.09.2024 - 15:00 Сельта 3 - 1 Завершено Вальядолід В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Лілль 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Алавес В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
21.09.2024 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершено Еспаньол В
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
30%
Нічия
25%
Реал
45%
Склади команд
13
Вiсенте Гуаїта
20
Alonso, Marcos
2
Starfelt, Carl
22
Manquillo, Javi
3
Mingueza, Oscarla
33
Sotelo, Hugo
8
Beltran, Fran
30
Alvarez, Hugo
17
Bamba, Jonathan
7
Борха Iглесiас
19
Swedberg, Williot
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
20
Garcia, Francisco
8
Федеріко Вальверде
14
Tchouameni, Aurelien
6
Camavinga, Eduardo
5
Bellingham, Jude
9
Кіліан Мбаппе
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 17
    Bamba, Jonathan
    Форвард
  • 7
    Борха Iглесiас
    Форвард
  • 19
    Swedberg, Williot
    Півзахисник
  • 3
    Mingueza, Oscarla
  • 33
    Sotelo, Hugo
    Півзахисник
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 30
    Alvarez, Hugo
    Півзахисник
  • 20
    Alonso, Marcos
    Захисник
  • 2
    Starfelt, Carl
    Захисник
  • 22
    Manquillo, Javi
    Захисник
  • 13
    Вiсенте Гуаїта
    Воротар
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 20
    Garcia, Francisco
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Клаудио Джиралдез Гонсалес
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
2
Штрафні
2
1
Офсайди
1
Фоли
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
1
Блоковано ударів
1
Кутові
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Сельта - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
9'
Вальверде розрядив свою гармату з лінії штрафного, отримавши скидання пʼятою від Васкеса. Гвайті було непросто, але він впорався.
8'
Небезпечний момент
Шведу попереднього епізоду виявилося замало, він зіпсував ще один вихід сам на сам. Ледь не з центра поля вискочив на ворота, але з великими труднощами приборкав мʼяч і подарував Куртуа трохи слави своїм нікудишнім ударом.
4'
Офсайд
Сведберг зганьбився, не влучивши у ворота з убивчої позиції, а після було зафіксовано офсайд. Повтор свідчить, що треба було забивати, тобі б малювали лінії.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Алехандро Ернандес.
Запасні: Вільяр (в), Альєнде, Гонсалес, Домінгес, Дувікас, Дуран, Жаїлсон, Каррейра, Родрігес Д., Родрігес Х., Рістич, Серві.
Інфо
Стартовий склад Сельти: Гвайта — Алонсо, Старфельт, Манкільйо — Мінгеса, Сотело, Бельтран (к), Альварес — Бамба, Іглесіас, Сведберг. Головний тренер — Клаудіо Хіральдес.
Запасні: Лунін (в), Местре (в), Вальєхо, Гюлер, Ендрік, Менді, Модрич, Родріго, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Гарсія, Рюдігер, Мілітан, Васкес (к) — Чуамені — Камавінга, Вальверде — Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 10-го туру Ла Ліги Сельта — Реал Мадрид.
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Анонс матчу Сельта - Реал 19.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Сельта у попередньому футбольному матчі 10.03.2024 закінчилось з такими результатами: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Клаудио Джиралдез Гонсалес и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Клаудио Хиральдес

Минулий матч команди Сельта був зіграний проти Лас-Пальмас - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Сельта.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий поєдинок команди Реал був зіграний проти Вільярреал - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

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