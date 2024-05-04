Вулверхемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Молинью.
Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь між командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил
Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Брентфорд - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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