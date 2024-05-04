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Вулверхемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 жовтня 2024, 16:00 - Молинью . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
1 - 1
Оновити
44'
Манчестер Сіті
Манчестер
Дивитись трансляцію
Хід матчу
7' Larsen, Jorgen Strand 14' Gomes, Toti 20' Semedo, Nelson 33' Gvardiol, Josko
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
33%
Нічия
39%
Манчестер Сіті
28%
Цікаві факти
  • During the last 16 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 6 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 8 times. The goal difference is 34-23 in favour of Manchester City.
  • During the last 32 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 10 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 17 times. The goal difference is 62-37 in favour of Manchester City.
  • Last season's matches: 2-1 (Wolverhampton Wanderers at home) and 5-1 (Manchester City at home).
  • Wolverhampton Wanderers have a losing streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Manchester City scores 29% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers have lost 5 matches in a row.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won in their last 6 games.
  • Manchester City haven't lost in their last 12 games.
  • Manchester City have lost none of their last 20 away matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers's home record this season: 0-0-3.
  • Manchester City's away record this season: 2-1-0.
  • Matheus Cunha is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 3 goals. Erling Haaland has scored 10 times for Manchester City.
  • Rayan Ait Nouri has assisted the most goals for Wolverhampton Wanderers with 2. Bernardo Silva is Manchester City's biggest assister (3).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 14 in the table with 7 points. Now they are number 20 with 1 points.
  • Wolverhampton Wanderers have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Wolverhampton Wanderers have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 29% of their matches, Manchester City in 55% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 29% of halftimes, Manchester City wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 80% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers scores 0.8 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3.4 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester City is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester City is 2.2.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.5 goals when playing at home and Manchester City scores 2.77 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
3
Перемог
14
Ігор
9
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.05.2024 - 19:30 Манчестер Сіті 5 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.09.2023 - 17:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.01.2023 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
17.09.2022 - 14:30 Вулверхемптон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Брентфорд 5 - 3 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Вулверхемптон П
Кубок англійської ліги 2024/2025
18.09.2024 - 21:45 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
15.09.2024 - 18:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ньюкасл П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Слован 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Уотфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Арсенал Н
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Новини команд
Головні події
33'
Gvardiol, Josko ГООЛ!
Semedo, Nelson
20'
Gomes, Toti
14'
ГООЛ! Larsen, Jorgen Strand
7'
Хто переможе?
18 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
33%
Нічия
39%
Манчестер Сіті
28%
Склади команд
1
Sa, Jose
24
Gomes, Toti
15
Dawson, Craig
4
Bueno, Santiago
3
Ait-Nouri, Rayan
5
Маріо Леміна
7
Andre
8
Gomes, Joao
22
Semedo, Nelson
9
Larsen, Jorgen Strand
10
Cunha, Matheus
31
Едерсон
82
Lewis, Rico
5
Джон Стоунз
3
Рубен Діаш
24
Gvardiol, Josko
8
Матео Ковачіч
26
Savinho
20
Silva, Bernardo
19
Ілкай Гюндоган
11
Doku, Jeremy
9
Haaland, Erling
Стартовий склад
  • 9
    Larsen, Jorgen Strand
    Форвард
    7
  • 10
    Cunha, Matheus
    Форвард
  • 3
    Ait-Nouri, Rayan
    Захисник
  • 5
    Маріо Леміна
    Півзахисник
  • 7
    Andre
  • 8
    Gomes, Joao
    Півзахисник
  • 22
    Semedo, Nelson
    20
  • 24
    Gomes, Toti
    Захисник
    14
  • 15
    Dawson, Craig
  • 4
    Bueno, Santiago
    Захисник
  • 1
    Sa, Jose
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
  • 26
    Savinho
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 19
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 11
    Doku, Jeremy
    Форвард
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
    33
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Гари О'Нил
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
Удари повз
3
1
Кутові
5
2
ЖК
1
2
Удари в отвір
2
4
Штрафні
6
1
Сейви
1
4
Фоли
4
19%
Володіння м'ячем
81%
Блоковано ударів
4
2
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
42'
Андре не пустив до лівого флангу штрафного пас у дотик від Гюндогана.
40'
Жовта картка
Кунью збив на чужій половині Савіо під час контратаки.
38'
Доку засильно зіграв до лівого флангу штрафного на хід Гвардіолу.
36'
Савіо викрутив удар із зони перед штрафним над воротами.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гвардіол закрутив у дальню дев'ятку удар від входу до лівого флангу штрафного з передачі Доку поблизу.
29'
Доку та Діаш не зуміли зіграти в стінку на лівому фланзі штрафного.
27'
Савіо не влучив по м'ячу під час відскоку на правому фланзі штрафного.
25'
Доку не переграв один в один Гомеса на лівому фланзі штрафного.
22'
Гвардіол із лівого флангу виконав подачу повз дальню стійку.
20'
Жовта картка
Семеду сфолив проти Савіо під час контратаки Сіті через правий фланг.
19'
Небезпечний момент
Едерсон урятував ворота під час виходу віч-на-віч від Семеду через центральну зону.
19'
Бернарду отримав пас Льюїса до правого флангу штрафного, але його одразу з'їли.
17'
М'яч відскочив у руку Бернарду в боротьбі на лівому фланзі штрафного.
15'
Удар Бернарду із штрафного пішов у стінку, після чого добивання від Доку також заблокували.
13'
Жовта картка
Тоті відпустив м'яч на вході до лівого флангу власного штрафного, після чого залишалось лише збивати Савіо.
11'
Цілком непогана гра від Вулвергемптона на швидких передачах уперед.
9'
Небезпечний момент
Бернарду в центрі штрафного завершив скидання передачі з правого флангу від Гюндогана ударом у дальній, але Са витягнув на кутовий.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Семеду з правого флангу контратаки виконав подачу на порожні ворота до центру штрафного для Странд Ларсена.
6'
Небезпечний момент
Доку з передачі п'ятою на лівому фланзі штрафного від Гюндогана пробив над воротами.
4'
Савіо не прокинув м'яч повз Нурі на правому фланзі до штрафного.
3'
Утримання м'яча на чужій половині від Сіті.
1'
Семеду не втримав м'яч у межах поля під час просування правим флангом атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Манчестер Сіті йде другим із 5 перемогами та 2 нічиїми — 17 очок.
Інфо
Вулвергемптон іде передостаннім з 1 нічиєю та 6 поразками — 1 очко.
Запасні: Ортега, Карсон, Аке, Аканджі, Гріліш, Нунес, Фоден, О’Райлі, Макейті.
Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Діаш, Гвардіол — Ковачич — Савіо, Сілва, Гюндоган, Доку — Голанд.
Запасні: Бентлі, Доерті, Ліма, Дойл, Сарабія, Бельгард, Гомеш, Форбс, Гедеш.
Вулвергемптон: Са — Буено, Доусон, Тоті — Семеду, Гомес, Андре, Леміна, Аїт-Нурі — Кунья, Странд Ларсен.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Кріс Кавана (Манчестер, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Молінью (Вулверхемптон, Англія) зіграють Вулвергемптон та Манчестер Сіті.
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Анонс матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" 20.10.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Сіті", тоді як команда "Вулверхемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Сіті" та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 04.05.2024 закінчилось з рахунком: 5:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Гари О'Нил и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 20.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Минулий матч команди "Вулверхемптон" був зіграний проти Брентфорд - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Фулгем - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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