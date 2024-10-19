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Ліверпуль - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 жовтня 2024, 18:30 - Энфилд . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Ліверпуль
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
29'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
6' Adarabioyo, Tosin
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
30%
Нічия
26%
Челсі
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Chelsea FC when Liverpool FC is playing at home is 1-1. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Liverpool FC and Chelsea FC is 1-1. 15 matches have ended with this result.
  • During the last 38 meetings with Liverpool FC playing at home, Liverpool FC have won 17 times, there have been 12 draws while Chelsea FC have won 9 times. The goal difference is 59-41 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 87 meetings, Liverpool FC have won 28 times, there have been 31 draws while Chelsea FC have won 28 times. The goal difference is 99-98 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 4-1 (Liverpool FC at home) and 1-1 (Chelsea FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Liverpool FC scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Chelsea FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Liverpool FC have a winning streak of 6 matches.
  • Liverpool FC have won 3 home matches in a row.
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • When playing at home, Liverpool FC have not lost to Chelsea FC in their last 3 encounters.
  • Liverpool FC haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC's away record this season: 3-0-0.
  • Luis Diaz is Liverpool FC's top scorer with 5 goals. Cole Palmer has scored 6 times for Chelsea FC.
  • Mohamed Salah has assisted the most goals for Liverpool FC with 4. Cole Palmer is Chelsea FC's biggest assister (5).
  • A year ago, Chelsea FC were number 11 in the table with 8 points. Now they are number 4 with 14 points.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • Liverpool FC wins 1st half in 54% of their matches, Chelsea FC in 41% of their matches.
  • Liverpool FC wins 54% of halftimes, Chelsea FC wins 41%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Liverpool FC leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 0-1 home, they win 44% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Chelsea FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 games against Chelsea FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Liverpool FC won 2, Chelsea FC won 0, 3 draws.
  • Liverpool FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC scores 1.2 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 0.4 goals against Liverpool FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Liverpool FC and Chelsea FC is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Liverpool FC and Chelsea FC is 0.8.
  • Liverpool FC scores 2.72 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ліверпуль
11
Перемог
35
Ігор
8
Перемог
Челсі
Кубок англійської ліги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.01.2024 - 22:15 Ліверпуль 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Челсі 0 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 14:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Челсі 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Челсі 4 - 2 Завершено Гент В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Челсі 5 - 0 Завершено Барроу В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі В
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Головні події
6'
Adarabioyo, Tosin
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Ліверпуль
30%
Нічия
26%
Челсі
43%
Склади команд
62
Kelleher, Caoimhin
26
Robertson, Andy
4
Вірджил ван Дейк
5
Ібраїма Конате
66
Alexander-Arnold, Trent
38
Gravenberch, Ryan
17
Jones, Curtis
18
Gakpo, Cody
8
Szoboszlai, Dominik
11
Мохамед Салах
20
Jota, Diogo
1
Sanchez, Robert
24
James, Reece
4
Adarabioyo, Tosin
6
Colwill, Levi
27
Gusto, Malo
25
Caicedo, Moises
45
Lavia, Romeo
11
Madueke, Noni
20
Palmer, Cole
19
Sancho, Jadon
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 20
    Jota, Diogo
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 11
    Madueke, Noni
    Півзахисник
  • 20
    Palmer, Cole
    Півзахисник
  • 19
    Sancho, Jadon
    Півзахисник
  • 25
    Caicedo, Moises
    Півзахисник
  • 45
    Lavia, Romeo
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
    6
  • 6
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Slot, Arne
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
3
Штрафні
2
2
Фоли
2
ЖК
1
1
Блоковано ударів
1
38%
Володіння м'ячем
62%
Кутові
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу "Ліверпуль" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
27'
Небезпечний момент
А ось тепер пенальті у ворота гостей! Колвілл переплутав, де м'яч, де нога Джонса, і випадково зачепив суперника, а справа була у штрафному майданчику.
26'
Небезпечний момент
У відповідь Салах двічі накрутив Колвілла, Леві навіть змусив Мо впасти у штрафному майданчику, але рефері вважає, що немає пенальті.
24'
Небезпечний момент
Мадуеке прострілив у штрафний з правого флангу, м'яч дійшов до Палмера, але удар Коула був заблокований!
22'
Трент вибиває головою на корнер м'яч після подачі Джеймса. Достатньо гострої подачі.
19'
Санчес мало не привіз на рівному місці. Стоячи у воротарському, віддав пас у ногу Гравенберху. Добре для воротаря, що м'яч від суперника відскочив йому до рук.
15'
Гюсто спробував навісити з лівого флангу після стінки із Санчо. У результаті від нього м'яч і вийшов після рикошету.
11'
Поки що дуже обережно грають команди. Без ударів загалом.
6'
Адарабіойо отримав жовту, заваливши Жоту у центрі поля. Пішла вертикальна передача із глибини на Діогу, а Тосін його поклав на газон. Учора Саліба за це одержав червону...
5'
М'яч влучив у руку Колвіллу поблизу штрафного майданчика "Челсі", але арбітр відверто проспав цей момент. Також невелике пошкодження встиг одержати Кайседо, проте еквадорець у порядку, він залишиться на полі.
3'
Спокійні три хвилини. Команди придивляються одна до одної, небезпеки поки що не виникає.
1'
Свисток
Поїхали, цей супер-матч розпочався.
Інфо
Лавка гостей: Беттінеллі, Дісасі, Бадьяшиль, Вейга, Дьюсберрі-Холл, Енцо Фернандес, Нету, Жоау Феліш, Нкунку. Мудрика у заявці на матч немає...
Інфо
Лава господарів: Джарос, Гомес, Ендо, Діас, Нунес, Макаллістер, Цимікас, Кванса, Мортон
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 24. Джеймс (к), 4. Тосін, 6. Колвілл, 27. Гюсто, 45. Лавія, 25. Кайседо, 11. Мадуеке, 20. Палмер, 19. Санчо, 15. Джексон
Інфо
"Ліверпуль": 62. Келлехер, 4. Ван Дейк, 5. Конате, 8. Собослаї, 11. Салах, 17. Джонс, 18. Гакпо, 20. Жота, 26. Робертсон, 38. Гравенберх, 66. Александер-Арнольд
Інфо
Перша команда чемпіонату Англії (18 очок) приймає 6-й колектив першості (14 балів).
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Центральний матч 8-го туру АПЛ, "Ліверпуль" приймає на "Енфілді" лондонський "Челсі". Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
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Анонс матчу "Ліверпуль" - "Челсі" 20.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.

Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 25.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Челсі" можна подивитися 20.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Ліверпуль" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Ліверпуль" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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