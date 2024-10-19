Ліверпуль - Челсі онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Энфилд.
Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 18:30
Історія протистоянь між командами "Ліверпуль" (Ливерпуль) та командою "Челсі" (Лондон):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Ліверпуль", тоді як команда "Челсі" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 25.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Slot, Arne и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ліверпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Минулий матч команди "Ліверпуль" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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