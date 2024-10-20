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Барселона - Севілья онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 жовтня 2024, 22:00 - Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
3 - 0
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46'
Севілья
Севилья
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Хід матчу
24' Роберт Левандовскі 28' Pedri 39' Роберт Левандовскі 45' Ejuke, Chidera Вийшов: Sambi Lokonga, Albert 45' Pedrosa, Adria
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
48%
Нічия
29%
Севілья
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Sevilla FC is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 34 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 26 times, there have been 5 draws while Sevilla FC have won 3 times. The goal difference is 85-24 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 73 meetings, FC Barcelona have won 44 times, there have been 16 draws while Sevilla FC have won 13 times. The goal difference is 152-72 in favour of FC Barcelona.
  • Sevilla FC's last away win against FC Barcelona was in 2010.
  • Last season FC Barcelona won both games against Sevilla FC (1-0 at home and 2-1 away).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 3 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Barcelona have won 7 home matches in a row.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 8 away matches.
  • Sevilla FC haven't won any of their last 5 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Sevilla FC in their last 19 encounters.
  • Sevilla FC have received 4 red cards this season. This is the highest number in LaLiga.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • Sevilla FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 3-0-0.
  • Sevilla FC's away record this season: 0-3-1.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 10 goals. Dodi Lukebakio has scored 3 times for Sevilla FC.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Sevilla FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 44% of their matches, Sevilla FC in 35% of their matches.
  • FC Barcelona wins 44% of halftimes, Sevilla FC wins 35%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When Sevilla FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Sevilla FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Sevilla FC.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Sevilla FC's.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Sevilla FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, Sevilla FC won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Sevilla FC.
  • Sevilla FC have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Sevilla FC and Sevilla FC scores 0.2 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Sevilla FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Sevilla FC is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Barcelona scores 2.25 goals when playing at home and Sevilla FC scores 1.23 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
27
Перемог
37
Ігор
3
Перемог
Севілья
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.05.2024 - 22:00 Севілья 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
29.09.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.02.2023 - 22:00 Барселона 3 - 0 Завершено Севілья
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 17:15 Алавес 0 - 3 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершено Хетафе В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
22.09.2024 - 19:30 Вільярреал 1 - 5 Завершено Барселона В
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Останні матчі - Севілья
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 17:15 Атлетік 1 - 1 Завершено Севілья Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 20:00 Севілья 2 - 1 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.09.2024 - 22:00 Алавес 2 - 1 Завершено Севілья П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
14.09.2024 - 19:30 Севілья 1 - 0 Завершено Хетафе В
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Новини команд
Головні події
45'
Ejuke, Chidera
Вийшов: Sambi Lokonga, Albert
45'
Pedrosa, Adria
ГООЛ! Роберт Левандовскі
39'
ГООЛ! Pedri
28'
ГООЛ! Роберт Левандовскі
24'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
48%
Нічия
29%
Севілья
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
    39 24
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 8
    Pedri
    Форвард
    28
  • 24
    Garcia, Eric
  • 10
    Fati, Ansu
    Форвард
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
  • 11
    Lukebakio, Dodi
    Півзахисник
  • 7
    Romero, Isaac
  • 21
    Ejuke, Chidera
    45
  • 18
    Agoume, Lucien
  • 6
    Неманья Гудель
    Півзахисник
  • 14
    Peque
    Форвард
  • 32
    Carmona, Jose
    Захисник
  • 22
    Bade, Loic
    Захисник
  • 23
    Marcao
  • 3
    Pedrosa, Adria
    45
  • 13
    Nyland, Orjan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hansi
  • Garcia Pimienta
Статистика матчу
4
Удари повз
1
5
Штрафні
4
3
Фоли
5
4
Удари в отвір
1
Блоковано ударів
2
2
Кутові
3
Сейви
1
71%
Володіння м'ячем
29%
1
Офсайди
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - "Севілья"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
У першому таймі долю цього матчу було вирішено. Барселона продовжує вбивчо реалізовувати моменти, а Севілья нічого з цим не може зробити. Ще й Еджуке травмувався, тож швидкості в атаці гостей очікувати не доводиться.
Свисток
Ідемо на перерву. 3:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Жовта картка
Педроса зупинив фолом вихід Ямала до правого флангу контратаки.
45+1'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 3 хв.
45+1'
Заміна
Еджуке поміняли на Локонгу.
44'
М'язова травма в Еджуке за підсумком ривку на лівому фланзі атаки.
42'
Небезпечний момент
Касадо в зоні перед штрафним із передачі Фаті пробив у блок Агуме, після чого м'яч полетів повз праву стійку.
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Кутовий із лівого флангу завершився відскоком на Рафінью на межу штрафного, той пробив, влучив у Левандовські, і від поляка м'яч полетів у дальній кут.
36'
Небезпечний момент
Левандовські в центрі штрафного отримав передачу Ямала за спини захисникам, але пробив точно в Нюланда.
35'
Кунде грав із правого флангу до зони перед штрафним на Рафінью, який пропустив м'яч, але ніхто не пішов догравати.
32'
Барселона тримає м'яч у центрі поля.
28'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовські запустив Ямала до правого флангу штрафного під час контратаки, а той покотив повз Кунде на Педрі на другий темп, після чого партнер у дотик пробив під поперечину.
27'
Ромеро розганяли через правий фланг атаки, але Іньїго перевів у аут.
25'
Захисники перехопили пас Левандовські до правого флангу штрафного на Рафінью.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Левандовські з пенальті покотив у лівий нижній кут.
22'
Небезпечний момент
Пенальті! Пеке збив Рафінью в центрі штрафного, коли той отримав передачу з праовго флангу.
21'
Кутовий
Еджуке не вдалась подача кутового з лівого флангу.
19'
Від Касадо полетів на кутовий над воротами удар Лукебакіо від входу до правого флангу штрафного.
17'
Небезпечний момент
Фаті завершив передачу на другий темп від Рафіньї з правого флангу штрафного ударом у дотик, але по воротах не влучив.
14'
Ромеро атакував Бальде на правому фланзі нападу й суперник наступив йому на ногу.
11'
Кармона виконав невдалу передачу з правого флангу до штрафного.
9'
Небезпечний момент
Пас Пеке на правий фланг контратаки Лукебакіо завів до штрафного, після чого пробив із-під Іньїго повз ліву дев'ятку.
7'
Заблоковано спробу Бальде прострілити з лівого флангу.
5'
Удар здалеку з правого флангу від Ямала полетів повз ворота.
4'
Пас Пеке з правого флангу за спини захисникам на Ромеро був невдалим.
3'
Пас на лівий фланг атаки для Бальде виявився засильним.
1'
Позиційна атака від Барселони на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Заміна
Еріка поміняли на Фаті перед стартовим свистком.
Запасні: А. Фернандес, Флорес, Салас, Іхеаначо, Сусо, Локонга, Монтіель, Навас, Барко, Соу, Хуанлу, Ідумбо.
Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Маркао, Педроса — Агуме, Гудель, Пеке — Лукебакіо, Ромеро, Еджуке.
Запасні: Щесни, С. Домінгес, Гаві, Фаті, Торре, Фермін, Віктор, Ольмо, де Йонг, Кочен, Форт, Мартін.
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Бальде — Касадо, Е. Гарсія, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Севілья йде дванадцятою з 3 перемогами, 3 нічиїми та 3 поразками — 12 очки.
Інфо
Барселона йде першою з 8 перемогами та 1 поразкою — 24 очки.
Рікардо Де Бургос (Більбао, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 10-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона та андалузька Севілья.
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Анонс матчу "Барселона" - "Севілья" 20.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою "Барселона" (Барселона) та командою "Севілья" (Севилья) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса.

Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Барселона" (Барселона) та командою "Севілья" (Севилья):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда "Севілья" залишилася з поразкою . Зіткнення "Севілья" та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 26.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hansi и Garcia Pimienta розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - "Севілья" можна подивитися 20.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - "Севілья", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Алавес" - 06.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: "Севілья" (Севилья)
Рік заснування "Севилья" (Севилья): 1905
Країна: Испания
Тренер: Кике Санчес Флорес

Минулий матч команди "Севілья" був зіграний проти Бетіс - 06.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Севілья".

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - "Севілья" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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