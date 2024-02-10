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Рома - Інтер онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 20 жовтня 2024, 21:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Давиде Масса
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
До початку
00 : 00 : 00
Інтер
Милан
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Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
45%
Нічия
27%
Інтер
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AS Roma and Inter Milano when AS Roma is playing at home is 1-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AS Roma and Inter Milano is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with AS Roma playing at home, AS Roma have won 12 times, there have been 14 draws while Inter Milano have won 11 times.
  • During the last 81 meetings, AS Roma have won 21 times, there have been 27 draws while Inter Milano have won 33 times.
  • AS Roma's last home win against Inter Milano was in 2016.
  • Last season Inter Milano won both games against AS Roma (1-0 at home and 4-2 away).
  • Did you know that Inter Milano scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches.
  • Inter Milano have lost none of their last 8 away matches.
  • AS Roma haven't won any of their last 3 games against Inter Milano.
  • AS Roma haven't scored in 0 of their 3 home matches in Serie A this season.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • Inter Milano's away record this season: 1-2-0.
  • Artem Dovbyk is AS Roma's top scorer with 3 goals. Marcus Thuram has scored 7 times for Inter Milano.
  • A year ago, AS Roma were number 13 in the table with 8 points. Now they are number 9 with 10 points.
  • AS Roma wins 1st half in 35% of their matches, Inter Milano in 57% of their matches.
  • AS Roma wins 35% of halftimes, Inter Milano wins 57%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 2 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Inter Milano leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Inter Milano is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than AS Roma.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AS Roma won 1, Inter Milano won 4, 0 draws.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against Inter Milano.
  • AS Roma scores 1 goals in a match against Inter Milano and Inter Milano scores 2.2 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and Inter Milano is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AS Roma and Inter Milano is 1.6.
  • AS Roma scores 1.83 goals when playing at home and Inter Milano scores 1.96 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Рома
7
Перемог
26
Ігор
10
Перемог
Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.02.2024 - 19:00 Рома 2 - 4 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2023/2024
29.10.2023 - 19:00 Інтер 1 - 0 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
06.05.2023 - 19:00 Рома 0 - 2 Завершено Інтер
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.10.2022 - 19:00 Інтер 1 - 2 Завершено Рома
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 19:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Ельфсборг 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Рома 2 - 1 Завершено Венеція В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 19:00 Рома 3 - 0 Завершено Удінезе В
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Останні матчі - Інтер
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.10.2024 - 21:45 Інтер 3 - 2 Завершено Торіно В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Інтер 4 - 0 Завершено Црвена Звезда В
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.09.2024 - 16:00 Удінезе 2 - 3 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 21:45 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
18.09.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 0 - 0 Завершено Інтер Н
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Рома
45%
Нічия
27%
Інтер
27%
LIVE
Трансляція матчу Рома - "Інтер"
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Стартовий склад Інтера:
Довбик проти діючого чемпіона. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 8-го туру Серії А Рома – Інтер.
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Анонс матчу Рома - "Інтер" 20.10.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 20.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Монца - 06.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Интер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти Торіно - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Слідкуйте за результатами матчу Рома - "Інтер" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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