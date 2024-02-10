Рома - Інтер онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - "Інтер" 20.10.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 20.10.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Рома (Рим) та командою "Інтер" (Милан):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Інтер", тоді як команда Рома залишилася з поразкою . Зіткнення Рома та "Інтер" у попередньому футбольному матчі 10.02.2024 закінчилось з рахунком: 2:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти Монца - 06.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Интер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній матч команди "Інтер" був зіграний проти Торіно - 05.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

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