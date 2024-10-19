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Ювентус - Штутгарт онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 жовтня 2024, 22:00 - Альянц Стадиум . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Эспен А. Эскас
Рейтинг матчу:
Ювентус
Турин
0 - 0
Оновити
24'
Штутгарт
Штутгарт
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Хід матчу
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
43%
Нічия
30%
Штутгарт
27%
Цікаві факти
  • Juventus Turin haven't lost in their last 10 games.
  • Juventus Turin haven't lost in any of their last 15 home matches.
  • VfB Stuttgart haven't lost in their last 5 games.
  • VfB Stuttgart have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • VfB Stuttgart have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Juventus Turin wins 1st half in 31% of their matches, VfB Stuttgart in 50% of their matches.
  • Juventus Turin wins 31% of halftimes, VfB Stuttgart wins 50%.
  • When Juventus Turin leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When VfB Stuttgart leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When VfB Stuttgart is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than VfB Stuttgart's.
  • Juventus Turin scores 1.73 goals when playing at home and VfB Stuttgart scores 2.12 goals when playing away (on average).
  • VfB Stuttgart haven't won in their last 5 games.
Останні матчі - Ювентус
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.10.2024 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 13:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Кальярі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 3 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.09.2024 - 19:00 Дженоа 0 - 3 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
21.09.2024 - 19:00 Ювентус 0 - 0 Завершено Наполі Н
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Останні матчі - Штутгарт
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Баварія 4 - 0 Завершено Штутгарт П
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
06.10.2024 - 20:30 Штутгарт 1 - 1 Завершено Хоффенхайм Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 19:45 Штутгарт 1 - 1 Завершено Спарта Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
28.09.2024 - 16:30 Вольфсбург 2 - 2 Завершено Штутгарт Н
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Штутгарт 5 - 1 Завершено Боруссія В
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Новини команд
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Ювентус
43%
Нічия
30%
Штутгарт
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 10
    Yildiz, Kenan
    Півзахисник
  • 9
    Vlahovic, Dusan
  • 7
    Conceicao, Francisco
    Форвард
  • 26
    Luiz, Douglas
    Півзахисник
  • 19
    Thuram, Kephren
    Півзахисник
  • 21
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 16
    McKennie, Weston
  • 32
    Cabal, Juan
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 15
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 37
    Savona, Nicolo
    Захисник
  • 1
    Маттіа Перін
    Воротар
  • 9
    Demirovic, Ermedin
    Форвард
  • 8
    Millot, Enzo
    Форвард
  • 26
    Undav, Deniz
    Форвард
  • 18
    Leweling, Jamie
    Півзахисник
  • 16
    Karazor, Atakan
    Захисник
  • 6
    Stiller, Angelo
    Півзахисник
  • 4
    Vagnoman, Josha
  • 29
    Rouault, Anthony
    Захисник
  • 24
    Chabot, Julian
    Захисник
  • 7
    Mittelstadt, Maximilian
    Захисник
  • 33
    Александр Нюбель
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Тьяго Мотта
  • Себастиан Хёнесс
Статистика матчу
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
2
1
Кутові
1
1
Сейви
35%
Володіння м'ячем
65%
1
Удари повз
2
3
Штрафні
4
1
Офсайди
3
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Ювентус - Штутгарт
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
21'
Навіс від Міттельштедта з лівого флангу пролетів позаду Мійо на дальній стійці.
19'
Каразор підкатом на правому фланзі оборони збив Тюрама.
17'
Фол Консейсана на правому фланзі атаки проти Міттельштедта.
15'
Контроль м'яча від Штутгарта на власній половині.
13'
Левелінг сфолив проти Консейсана на лівому фланзі оборони.
12'
Штіллер через центр грав на Мійо до штрафного, але той утратив м'яч у боротьбі проти захисників.
10'
Навіс Кабаля з лівого флангу контратаки Шабо зняв над штрафним.
8'
Нюбель на дальній забрав подачу Консейсана з правого флангу.
6'
Подача Міттельштедта з лівого флангу на дальню завершилась ударом головою від Вагномана повз праву стійку.
4'
Ундав у зоні перед штрафним пробив із-під захисника повз ліву стійку.
3'
Небезпечний момент
Перін забрав удар низом від Міттельштедта на завершення передачі з правого флангу до центру штрафного.
1'
Контроль м'яча від гостей на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Бредлов, Займен, Аль-Дахіль, Кайтель, Туре, Кретціг, Штенцель, Рідер, Чейз, Маланга.
Штутгарт: Нюбель — Вагноман, Руо, Шабо, Міттельштедт — Каразор, Штіллер — Мійо, Ундав, Левелінг — Демирович.
Запасні: Пінсольо, Даффара, Гатті, Локателлі, Аджич, Тюрам, Веа, Камб’язо, Рухі, Мбангула.
Ювентус: Перін — Савона, Калулу, Даніло, Кабаль — Маккенні, Фаджолі, Дуглас Луїс — Консейсан, Влахович, Їлдиз.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Штутгарт до цього програв Реалу (1:3) та зіграв унічию проти Спарти (1:1).
Інфо
Ювентус до цього обіграв ПСВ (3:1) та РБ Лейпциг (3:2).
Еспен Ескес (Норвегія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Ювентус Стедіум (Турин, Італія) зіграють туринський Ювентус та Штутгарт.
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Анонс матчу Ювентус - Штутгарт 22.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою Штутгарт (Штутгарт) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.

Дата проведення матчу: 22.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Себастиан Хёнесс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ювентус - Штутгарт можна подивитися 22.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Ювентус - Штутгарт, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти Лаціо - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.

Команда гостей

Назва: Штутгарт (Штутгарт)
Рік заснування Штутгарт (Штутгарт): 1893
Країна: Германия
Тренер: Себастьян Хенесс

Минулий поєдинок команди Штутгарт був зіграний проти "Баварія" - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Слідкуйте за результатами матчу Ювентус - Штутгарт онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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