Ювентус - Штутгарт онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ювентус (Турин) та командою Штутгарт (Штутгарт) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Альянц Стадиум.
Дата проведення матчу: 22.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд Тьяго Мотта и Себастиан Хёнесс розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри
Попередній поєдинок команди Ювентус був зіграний проти Лаціо - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Ювентус.
Назва: Штутгарт (Штутгарт)
Рік заснування Штутгарт (Штутгарт): 1893
Країна: Германия
Тренер: Себастьян Хенесс
Минулий поєдинок команди Штутгарт був зіграний проти "Баварія" - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Баварія".
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