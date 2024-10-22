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Реал - Боруссія онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 жовтня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
24'
Боруссія
Дортмунд
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Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
50%
Нічия
25%
Боруссія
25%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and Borussia Dortmund is 2-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 4 times, there have been 2 draws while Borussia Dortmund have won 0 times. The goal difference is 14-7 in favour of Real Madrid.
  • During the last 14 meetings, Real Madrid have won 7 times, there have been 4 draws while Borussia Dortmund have won 3 times. The goal difference is 29-19 in favour of Real Madrid.
  • Did you know that Borussia Dortmund scores 40% of their goals between the minutes 76-90?
  • Real Madrid have won 6 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 38 home matches.
  • Borussia Dortmund haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to Borussia Dortmund in their last 6 encounters.
  • Borussia Dortmund have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 44% of their matches, Borussia Dortmund in 48% of their matches.
  • Real Madrid wins 44% of halftimes, Borussia Dortmund wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 2 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Borussia Dortmund leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 85% of their matches.
  • When Borussia Dortmund is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Borussia Dortmund has better performance than Real Madrid.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Borussia Dortmund's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against Borussia Dortmund (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, Borussia Dortmund won 0, 2 draws.
  • Real Madrid scores 2.4 goals in a match against Borussia Dortmund and Borussia Dortmund scores 1.4 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Borussia Dortmund is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Borussia Dortmund is 1.4.
  • Real Madrid scores 2.72 goals when playing at home and Borussia Dortmund scores 1.54 goals when playing away (on average).
  • Borussia Dortmund have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
5
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
01.06.2024 - 22:00 Боруссія 0 - 2 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
06.12.2017 - 21:45 Реал 3 - 2 Завершено Боруссія
Ліга чемпіонів УЄФА 2017/2018
26.09.2017 - 21:45 Боруссія 1 - 3 Завершено Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
07.12.2016 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершено Боруссія
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Лілль 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
24.09.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Алавес В
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Останні матчі - Боруссія
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
18.10.2024 - 21:30 Боруссія 2 - 1 Завершено Санкт-Паулі В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
05.10.2024 - 16:30 Уніон 2 - 1 Завершено Боруссія П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Боруссія 7 - 1 Завершено Селтік В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
27.09.2024 - 21:30 Боруссія 4 - 2 Завершено Бохум В
Чемпіонат Німеччини 2024/2025
22.09.2024 - 18:30 Штутгарт 5 - 1 Завершено Боруссія П
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Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Реал
50%
Нічия
25%
Боруссія
25%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
10
Лука Модрiч
8
Федеріко Вальверде
11
Rodrygo
7
Junior, Vinicius
9
Кіліан Мбаппе
1
Kobel, Gregor
26
Ryerson, Julian
25
Ніклас Зюле
4
Schlotterbeck, Nico
5
Bensebaini, Ramy
8
Nmecha, Felix
20
Sabitzer, Marcel
21
Malen, Donyell
10
Юліан Брандт
43
Gittens, Jamie
9
Guirassy, Serhou
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 9
    Guirassy, Serhou
    Форвард
  • 21
    Malen, Donyell
    Форвард
  • 10
    Юліан Брандт
    Форвард
  • 43
    Gittens, Jamie
    Форвард
  • 8
    Nmecha, Felix
  • 20
    Sabitzer, Marcel
  • 26
    Ryerson, Julian
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 4
    Schlotterbeck, Nico
  • 5
    Bensebaini, Ramy
  • 1
    Kobel, Gregor
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Шахин, Нури
Статистика матчу
Удари в отвір
1
3
Кутові
1
Сейви
57%
Володіння м'ячем
43%
4
Блоковано ударів
3
Штрафні
1
1
Фоли
3
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Боруссія"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
15'
Продовжують діяти першим номером «вершкові», не віддаючи супернику ініціативу ані на хвилину. Боруссія не помиляється в оборонних діях.
10'
Реал своєю серією кутових змусив Боруссію відбиватися протягом кількох хвилин. Дортмундці не дали нічого створити супернику на цьому відрізку.
8'
Мбаппе виграв підбір під час кутового і завдав удару злету. Нмеча став на шляху мʼяча до воріт.
6'
Гірассі пробив у дотик з прострілу Малена. Куртуа записав собі в актив перший сейв.
4'
Вінісіус заробив кутовий, Модрич його виконав. Не вдалося нічого витиснути з цього стандарту.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Іштван Ковач (Румунія).
Запасні: Лунін (в), Фран (в), Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Ендрік, Камавінга, Себальйос, Чуамені.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа — Менді, Рюдігер, Мілітан, Васкес (к) — Беллінгем, Модрич (к), Вальверде — Вінісіус, Мбаппе, Родріго. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Лотка (в), Маєр (в), Азхіл, Антон, Баєр, Ветьєн, Гросс, Джан, Кабар, Кемпбелл, Мане.
Інфо
Стартовий склад Боруссії: Кобель — Бенсебаїні, Шлоттербек, Зюле, Рюерсон — Забітцер, Нмеча — Байно-Гиттенс, Брандт (к), Мален — Гірассі. Головний тренер — Нурі Шахін.
Нурі Шахін привіз свою команду на знайомий для себе стадіон. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру Ліги чемпіонів Реал Мадрид – Боруссія Дортмунд.
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Анонс матчу Реал - "Боруссія" 22.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та Реал у попередньому футбольному матчі 01.06.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Шахин, Нури розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Боруссія" можна подивитися 22.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Реал - "Боруссія", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Попередній матч команди Реал був зіграний проти Сельта - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)
Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909
Країна: Германия
Тренер: Эдин Терзич

Попередній поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Санкт-Паулі - 18.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Боруссія" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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