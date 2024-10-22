Реал - Боруссія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Реал - "Боруссія" 22.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 22.10.2024

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Боруссія" (Дортмунд):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда "Боруссія" залишилася з поразкою . Зіткнення "Боруссія" та Реал у попередньому футбольному матчі 01.06.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Шахин, Нури розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Попередній матч команди Реал був зіграний проти Сельта - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Іспанії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Боруссія" (Дортмунд)

Рік заснування "Боруссия" (Дортмунд): 1909

Країна: Германия

Тренер: Эдин Терзич



Попередній поєдинок команди "Боруссія" був зіграний проти Санкт-Паулі - 18.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Німеччини 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Боруссія".

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