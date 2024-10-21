Арсенал - Шахтар онлайн трансляція матчу

Арсенал у двох попередніх матчах заробив чотири очки. Спочатку вони зіграли нульову нічию з Аталантою, а після впевнено переграли ПСЖ 2:0. В активі Шахтаря усього один бал за нульову нічию з Болоньєю у стартовому турі. У попередньому поєдинку Гірники були розгромлені Аталантою 0:3