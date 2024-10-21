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Арсенал - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 жовтня 2024, 22:00 - Эмирейтс . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
0 - 0
Оновити
24'
Шахтар
Донецк
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Хід матчу
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
47%
Нічия
27%
Шахтар
26%
Цікаві факти
  • Arsenal FC have a winning streak of 4 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 12 games.
  • Arsenal FC have won 4 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 54% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 45% of their matches.
  • Arsenal FC wins 54% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Champions League, Arsenal FC has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • Arsenal FC scores 2.59 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.87 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Арсенал
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2013/2014
05.10.2013 - 18:30 Шахтар 7 - 0 Завершено Арсенал
Прем'єр-ліга 2011/2012
31.07.2011 - 19:30 Арсенал 1 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 21:45 Арсенал 5 - 1 Завершено Болтон В
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Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 19:45 Шахтар 0 - 3 Завершено Аталанта П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь В
Показати більше
Хто переможе?
66 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
47%
Нічия
27%
Шахтар
26%
Склади команд
22
Raya, David
33
Calafiori, Riccardo
6
Magalhaes, Gabriel
2
Saliba, William
4
White, Ben
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
11
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
9
Jesus, Gabriel
29
Havertz, Kai
31
Riznyk, Dmytro
26
Konoplya, Yukhym
77
Bondar, Valerii
22
Микола Матвієнко
13
Pedrinho Azevedo
11
Олександр Зубков
21
Bondarenko, Artem
8
Kryskiv, Dmytro
7
Eguinaldo
10
Sudakov, Georgiy
14
Sikan, Danylo
Стартовий склад
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 33
    Calafiori, Riccardo
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 14
    Sikan, Danylo
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 7
    Eguinaldo
    Форвард
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 13
    Pedrinho Azevedo
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Марино Пушич
Статистика матчу
3
Кутові
1
2
Удари повз
72%
Володіння м'ячем
28%
1
Штрафні
1
Офсайди
1
Блоковано ударів
1
1
Фоли
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - Шахтар
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
22'
Небезпечний момент
Мартінеллі виконав м'який простріл на Троссарда з лівого флангу на ближню стійку, останній намагався переправити м'яч у сітку і виконав це невдало, снаряд полетів за межі поля
21'
Райс виконав дальній удар і м'яч полетів за межі поля, та й Різник повністю контролював ситуацію
20'
Чергова спроба атаки від англійців закінчилася скиданням Гаверца на Троссарда, але в останнього м'яч зрізався з ноги і полетів за межі поля
16'
Кутовий
Перший кутовий у матчі українці розіграли і після серії передач та спроби прострілу суперники перехопили передачу і вибили м'яч
16'
Перший удар завдали Каноніри і зв'язка Егіналду та Сікана дозволила бразильцю пробити, а після рикошету м'яч полетів на кутовий
15'
Каноніри увімкнули активний пресинг і змушують українців помилятися на власній половині поля
12'
Непогане закидання виконали лондонці на Гаверца, але Різник чудово зіграв на виході та не дав німцю наздогнати м'яч
10'
Українці доволі високо пресингують суперника і змушують господарів починати атаки від власних воріт
9'
Офсайд
Перша спроба атаки Шахтаря закінчилася невдалим проходом Егіналду, невдалим вибиванням м'яча від суперників, а після всього ще й положенням поза грою в Егіналду
6'
Кутовий
Другий кутовий вийшов більш небезпечним і після навісу і скидання від Канонірів Калафьорі пробив по воротах з кількох метрів, а м'яч полетів над поперечиною
5'
Кутовий
Після другого кутового Арсеналу суперники виграли боротьбу на ближній стійці і вибили м'яч за межі поля
4'
Матвієнко помилився перед власним штрафним і віддав м'яч суперникам, проте на його щастя Каноніри лише заробили кутовий
3'
Габірель Жезус виконав простріл і українці зуміли перехопити м'яч та вибити його подалі
2'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу Різник дотягнувся до м'яча і перевів його на протилежний фланг
1'
Перша спроба атаки Арсеналу закінчилася прострілом Мартінеллі і Конопля зумів перехопити передачу
1'
Свисток
Бенуа Бастьєн дає стартовий свисток. Гірники розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Франції: Бенуа Бастьєн
Головний тренер Шахтаря: Марино Пушич
На лаві запасних: Азаров, Грам, Кевін, Марлон Гомес, Невертон, Педрінью, Степаненко, Тобіас, Траоре, Фесюн, Франьїч, Швед
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-4-1): Різник - Педріньйо, Матвієнко, Бондар, Конопля - Криськів - Егіналду, Цуканов, Бондаренко, Зубков - Сікан
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Робінсон, Батлер-Оєдеджі, Жоржинью, Зінченко, Ківьор, Льюїс-Скеллі, Меріно, Монлуї, Нванері, Нету, Сетфорд, Стерлінг
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-4-2): Рая - Калафьорі, Габріел, Саліба, Вайт - Троссард, Партей, Райс, Мартінеллі - Гаверц, Габріел Жезус
Арсенал у двох попередніх матчах заробив чотири очки. Спочатку вони зіграли нульову нічию з Аталантою, а після впевнено переграли ПСЖ 2:0. В активі Шахтаря усього один бал за нульову нічию з Болоньєю у стартовому турі. У попередньому поєдинку Гірники були розгромлені Аталантою 0:3
Матч пройде у Лондоні на Емірейтс та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу третього раунду Етапу ліг Ліги чемпіонів, в якому Арсенал прийме у гостях Шахтар
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Анонс матчу Арсенал - Шахтар 22.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 22.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Арсенал у попередньому футбольному матчі 05.10.2013 закінчилось з таким рахунком: 7:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - Шахтар можна подивитися 22.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Арсенал - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Борнмут" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Колос - 18.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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