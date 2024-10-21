Арсенал - Шахтар онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Арсенал (Лондон) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.
Дата проведення матчу: 22.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою Шахтар (Донецк):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Арсенал залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Арсенал у попередньому футбольному матчі 05.10.2013 закінчилось з таким рахунком: 7:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Марино Пушич розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Попередній матч команди Арсенал був зіграний проти "Борнмут" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
Минулий поєдинок команди Шахтар був зіграний проти Колос - 18.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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