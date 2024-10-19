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Мілан - Брюгге онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 22 жовтня 2024, 19:45 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Феликс Цвайер
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
1 - 0
Оновити
перерыв
Брюгге
Брюгге
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Хід матчу
20' Seys, Joaquin 23' Jashari, Ardon 34' Крістіан Пулішич 40' Onyedika, Raphael
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
53%
Нічия
25%
Брюгге
22%
Цікаві факти
  • Club Brugge have lost none of their last 5 away matches.
  • AC Milan wins 1st half in 40% of their matches, Club Brugge in 57% of their matches.
  • AC Milan wins 40% of halftimes, Club Brugge wins 57%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 1 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Club Brugge leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Club Brugge is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • AC Milan's performance of the last 5 matches is better than Club Brugge's.
  • AC Milan scores 2.1 goals when playing at home and Club Brugge scores 1.94 goals when playing away (on average).
  • Club Brugge haven't lost in their last 4 games.
  • Club Brugge have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Club Brugge's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
Останні матчі - Мілан
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.10.2024 - 19:00 Мілан 1 - 0 Завершено Удінезе В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 1 Завершено Мілан П
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Байєр 1 - 0 Завершено Мілан П
Чемпіонат Італії 2024/2025
27.09.2024 - 21:45 Мілан 3 - 0 Завершено Лечче В
Чемпіонат Італії 2024/2025
22.09.2024 - 21:45 Інтер 1 - 2 Завершено Мілан В
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Останні матчі - Брюгге
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Вестерло 1 - 2 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
06.10.2024 - 19:30 Брюгге 1 - 1 Завершено Юніон Сент-Жілуаз Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Штурм 0 - 1 Завершено Брюгге В
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
27.09.2024 - 21:45 Шарлеруа 1 - 1 Завершено Брюгге Н
Чемпіонат Бельгії 2024/2025
22.09.2024 - 14:30 Брюгге 2 - 4 Завершено Гент П
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Новини команд
Головні події
40'
Onyedika, Raphael
ГООЛ! Крістіан Пулішич
34'
23'
Jashari, Ardon
20'
Seys, Joaquin
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
53%
Нічия
25%
Брюгге
22%
Склади команд
16
Maignan, Mike
19
Hernandez, Theo
23
Tomori, Fikayo
46
Gabbia, Matteo
22
Емерсон
8
Рубен Лофтус-Чік
29
Fofana, Youssouf
10
Leao, Rafael
14
Reijnders, Tijani
11
Крістіан Пулішич
7
Альваро Мората
22
Ciмон Мiньоле
4
Ordonez, Joel
44
Mechele, Brandon
65
Seys, Joaquin
68
Talbi, Chemsdine
20
Ханс Ванакен
15
Onyedika, Raphael
30
Jashari, Ardon
55
De Cuyper, Maxime
9
Jutgla, Ferran
8
Tzolis, Christos
Стартовий склад
  • 7
    Альваро Мората
    Форвард
  • 10
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 14
    Reijnders, Tijani
    Півзахисник
  • 11
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
    34
  • 8
    Рубен Лофтус-Чік
    Форвард
  • 29
    Fofana, Youssouf
  • 19
    Hernandez, Theo
  • 23
    Tomori, Fikayo
    Захисник
  • 46
    Gabbia, Matteo
  • 22
    Емерсон
    Захисник
  • 16
    Maignan, Mike
    Воротар
  • 9
    Jutgla, Ferran
    Півзахисник
  • 8
    Tzolis, Christos
    Форвард
  • 68
    Talbi, Chemsdine
    Форвард
  • 20
    Ханс Ванакен
    Півзахисник
  • 15
    Onyedika, Raphael
    Півзахисник
    40
  • 30
    Jashari, Ardon
    Півзахисник
    23
  • 55
    De Cuyper, Maxime
    Захисник
  • 4
    Ordonez, Joel
    Захисник
  • 44
    Mechele, Brandon
    Захисник
  • 65
    Seys, Joaquin
    Захисник
    20
  • 22
    Ciмон Мiньоле
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Фонсека, Паулу
  • Hayen, Nicky
Статистика матчу
2
Удари в отвір
3
3
Удари повз
2
3
Сейви
1
Блоковано ударів
1
6
Штрафні
1
2
Кутові
1
Офсайди
1
ЖК
2
58%
Володіння м'ячем
42%
1
Фоли
5
ЧК
1
LIVE
Трансляція матчу "Мілан" - Брюгге
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
Трансляція
45+3'
Кутовий
Подачу кутового з правого флангу Яшарі викрутив повз дальню стійку.
45+1'
Фофана, замість м'яча, влучив у ноги супернику на завершення прострілу Леау з лівого флангу штрафного.
45'
Інфо
Поточний тайм триватиме ще, як мінімум, 5 хв.
42'
Контроль м'яча від Мілана на чужій половині.
40'
Червона картка
Вилучення! Пряма червона для Оньєдіки.
38'
Інфо
Зараз або наVARять, або не наVARять.
36'
Оньєдіка в центрі поля отримав підкат у ноги від Рейндерса, після чого наступив на суперника.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пулішич закрутив подачу з кутового на лівому фланзі прямо у ворота.
33'
Заблокували на кутовий простріл від Тео з лівого флангу штрафного з передачі Леау.
31'
Небезпечний момент
Меньян парирував близький удар Жутгла з лівого флангу штрафного з гострого кута.
28'
Небезпечний момент
Леау з лівого флангу змістився до зони перед штрафним, де штовхнув м'яч праворуч усередину на Пулішича, але той із гострого кута пробив у воротаря.
26'
Габбія в центрі штрафного завершив подачу з правого флангу від Пулішича ударом головою повз праву стійку.
25'
Кутовий заробив на правому фланзі штрафного Емерсон у боротьбі проти Мехеле.
23'
Жовта картка
Просування Тео через центральну лінію фолом зупинив Яшарі.
20'
Жовта картка
Небезпечний підкат Сейса в центрі поля проти Морати.
18'
Контроль м'яча від Мілана на чужій половині.
15'
Небезпечний момент
Фофана поміж лініями перед чужим штрафним зупинив пас із глибини, після чого бив у правий нижній, але не влучив.
13'
Тео не прострілив повз захисника з передачі Леау на хід через лівий фланг.
10'
Господарі знову намагаються вантажити м'яч до чужого штрафного.
8'
Небезпечний момент
Поперечина! Ордоньєс забрав відскок від подачі кутового з правого флангу перед чужим штрафним і дав постріл у поперечину.
7'
Небезпечний момент
Жутгла зіграв до лівого флангу атаки на Цоліса, який зайшов до штрафного, закрутив у дальній кут, але Меньян витягнув.
6'
Заблоковано пас Леау з лівого флангу штрафного в центр.
4'
Закидання до лівого флангу атаки на хід Леау пішло тому в спину.
2'
Небезпечний момент
Ванакен запустив передачу на хід Цолісу до лівого флангу штрафного, але той пробив точно в Меньяна.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Якерс, Ромеро, Сков-Ольсен, Ветлесен, Верман, Скураш, Нільсен, Спілерс, Саббе.
Брюгге: Міньйоле — Ордоньєс, Мехеле, Сейс — Тальбі, Ванакен, Оньєдіка, Яшарі, Де Кейпер — Жутгла, Цоліс.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Окафор, Дзеролі, Чуквезе, Тіав, Павлович, Терраччано, Камарда, Муса.
Мілан: Меньян — Емерсон, Габбія, Томорі, Ернандес — Фофана, Лофтус-Чік — Пулішич, Рейндерс, Леау — Мората.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Брюгге до цього програв Боруссії Д (0:3) та виграв у Штурма (1:0).
Інфо
Мілан до цього програв Ліверпулю (1:3) та Баєру (0:1).
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Сан Сіро (Мілан, Італія) зіграють Мілан та бельгійський Брюгге.
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Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Реал U19 Реал U19 1 Боруссія U19 Боруссія U19 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Мілан U19 Мілан U19 1 Брюгге U19 Брюгге U19 1 Завершено 22:00 - Вчора Валенсія Валенсія 2 Лас-Пальмас Лас-Пальмас 3 Завершено 22:00 - Вчора Ноттінгем Форест Ноттінгем Форест 1 Крістал Пелес Крістал Пелес 0 Завершено 21:45 - Вчора Еллас Верона Еллас Верона 0 Монца Монца 3

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Анонс матчу "Мілан" - Брюгге 22.10.2024, Ліга чемпіонів УЄФА

Протистояння між командою "Мілан" (Милан) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 22.10.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Hayen, Nicky розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Мілан" - Брюгге можна подивитися 22.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "Мілан" - Брюгге, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти "Удінезе" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".

Команда гостей

Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм

Минулий матч команди Брюгге був зіграний проти Вестерло - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Бельгії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брюгге.

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