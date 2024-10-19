Мілан - Брюгге онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою "Мілан" (Милан) та командою Брюгге (Брюгге) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 22.10.2024
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд Фонсека, Паулу и Hayen, Nicky розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Мілан" (Милан)
Рік заснування "Мілан" (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли
Попередній матч команди "Мілан" був зіграний проти "Удінезе" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Мілан".
Назва: Брюгге (Брюгге)
Рік заснування Брюгге (Брюгге): 1891
Країна: Бельгия
Тренер: Мишель Прюдомм
Минулий матч команди Брюгге був зіграний проти Вестерло - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Бельгії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брюгге.
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