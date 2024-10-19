Мілан - Брюгге онлайн трансляція матчу

21.10.2024 в 17:51 Фонсека - про матч ЛЧ проти Брюгге: Нам потрібно перемогти, якщо хочемо мати шанс пройти кваліфікацію Спеціаліст висловився про суперників команди у 3-му раунді ЛЧ