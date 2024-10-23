Панатінаїкос - Челсі онлайн трансляція матчу

Матч між командою Панатінаїкос (Афины) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 24.10.2024
Час початку матчу: 19:45
Для здобуття перемоги тренери команд Диего Алонсо и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Панатінаїкос (Афины)
Країна: Греция
Тренер: Андреа Страмаччони
Попередній поєдинок команди Панатінаїкос був зіграний проти Борац - 03.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".
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