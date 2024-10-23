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Панатінаїкос - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга конференцій - 24 жовтня 2024, 19:45 - Олимпийский . Трансляція: MEGOGO Футбол Второй
Головний суддя: Антониу Нобре
Рейтинг матчу:
Панатінаїкос
Афины
0 - 1
Оновити
перерыв
Челсі
Лондон
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Хід матчу
22' Felix, Joao
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Панатінаїкос
27%
Нічия
27%
Челсі
45%
Цікаві факти
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Panathinaikos Athens wins 1st half in 33% of their matches, Chelsea FC in 39% of their matches.
  • Panathinaikos Athens wins 33% of halftimes, Chelsea FC wins 39%.
  • When Panathinaikos Athens leads 1-0 at home, they win in 82% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 63% of their matches.
  • When Panathinaikos Athens is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In UEFA Conference League, Chelsea FC has better performance than Panathinaikos Athens.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Panathinaikos Athens's.
  • Panathinaikos Athens scores 1.63 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.78 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Панатінаїкос
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Борац 1 - 1 Завершено Панатінаїкос Н
Ліга конференцій 2024/2025
29.08.2024 - 21:00 Панатінаїкос 2 - 0 Завершено Ланс В
Ліга конференцій 2024/2025
22.08.2024 - 22:00 Ланс 2 - 1 Завершено Панатінаїкос П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
15.08.2024 - 21:15 Аякс 0 - 1 Завершено Панатінаїкос В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
08.08.2024 - 21:00 Панатінаїкос 0 - 1 Завершено Аякс П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Челсі 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Челсі 4 - 2 Завершено Гент В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Кубок англійської ліги 2024/2025
24.09.2024 - 21:45 Челсі 5 - 0 Завершено Барроу В
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Головні події
22'
Felix, Joao ГООЛ!
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Панатінаїкос
27%
Нічия
27%
Челсі
45%
Склади команд
69
Dragowski, Bartlomiej
25
Mladenovic, Filip
21
Тін Єдвай
5
Schenkeveld, Bart
27
Kotsiras, Giannis
20
Maksimovic, Nemanja
16
Gnezda Cerin, Adam
28
Pellistri, Facundo
8
Ounahi, Azzedine
17
Mancini, Daniel
29
Jeremejeff, Alexander
12
Jorgensen, Filip
40
Veiga, Renato
5
Badiashile, Benoit
2
Disasi, Axel
3
Cucurella, Marc
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
8
Fernandez, Enzo
14
Felix, Joao
7
Neto, Pedro
18
Крістофер Нкунку
10
Mudryk, Mykhailo
Стартовий склад
  • 29
    Jeremejeff, Alexander
    Форвард
  • 28
    Pellistri, Facundo
    Форвард
  • 8
    Ounahi, Azzedine
    Півзахисник
  • 17
    Mancini, Daniel
  • 20
    Maksimovic, Nemanja
  • 16
    Gnezda Cerin, Adam
  • 25
    Mladenovic, Filip
  • 21
    Тін Єдвай
    Захисник
  • 5
    Schenkeveld, Bart
    Захисник
  • 27
    Kotsiras, Giannis
    Форвард
  • 69
    Dragowski, Bartlomiej
    Воротар
  • 7
    Neto, Pedro
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
    22
  • 40
    Veiga, Renato
    Півзахисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Диего Алонсо
  • Maresca, Enzo
Статистика матчу
11
Штрафні
5
4
Фоли
10
1
Удари в отвір
2
3
Кутові
2
1
Сейви
1
1
Удари повз
2
39%
Володіння м'ячем
61%
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Панатінаїкос - "Челсі"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Другий
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Трансляція
У підопічних Марески сьогодні стоїть завдання перемогти, витративши мінімум сил. Наразі їм це вдається, але в Панатінаїкоса є ще 45 хвилин, щоб змінити ситуацію.
45+1'
Свисток
Перерва.
40'
Потримати мʼяч у себе «аристократи» теж можуть. Видовищність футболу їх сьогодні не дуже хвилює, вони таким чином просто збивають темп гри.
35'
Довго активність Челсі не продовжилася. Без зайвих роздумів віддають вони мʼяч супернику і роблять ставку на контратаки. Враховуючи мобільність групи атаки лондонців, це не така вже погана ідея.
28'
Чудово виглядає сьогодні Мудрик. Міг уже вдруге асистувати, якби Драговський не потягнув удар Енцо під поперечину.
22'
Гоооол!!!
Але відкриває рахунок саме Челсі! Залишили багато простору для контратаки господарі, Мудрик дочекався підключення Фелікса і віддав йому на хід, а португалець в дотик переграв голкіпера. Захисники могли лише ззаду спостерігати за епізодом.
20'
Непросто Челсі далися ці перші 20 хвилин у Греції. Панатінаїкос виглядає більш зарядженим і націленим на атаку. Гостей ми майже не бачили біля чужих воріт.
13'
Бадьяшиль перехопив дуже гострий простріл Младеновича та вибив мʼяч на кутовий.
10'
Мудрик активно діє як в атаці, так і в обороні. Щоправда, успішність його дій поки низька.
4'
Унахі отримав багато простору на підході до штрафного та виконав обвідний удар. Не докрутив мʼяч у дальній кут.
2'
Небезпечний момент
Панатінаїкос уже міг забивати! Єдвай пробивав головою після подачі зі штрафного, Йоргенсен здійснив класний сейв.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Антоніу Нобре (Португалія).
Запасні: Ліло (в), Лодигін (в), Аран, Бакасетас, Брегу, Вагіаннідіс, Дабізас, Джурічич, Тете, Фікай, Шпорар, Інгасон.
Інфо
Стартовий склад Панатінаїкоса: Драговський — Младенович, Єдвай, Схенкевелд (к), Коцірас — Максимович, Гнезда Черін — Пельїстрі, Унахі, Мансіні — Єремеєфф. Головний тренер — Дієго Алонсо.
Запасні: Бергстрем (в), Санчес (в), Тосін, Гіу, Джордж, Касадеї, Мадуеке, Мхеука, Рак-Сакʼї, Санчо, Чуквуемека.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Йоргенсен — Кукурелья, Дісасі, Бадьяшиль, Вейга — Енцо (к), Дьюсбері-Холл — Мудрик, Фелікс, Нету — Нкунку. Головний тренер — Енцо Мареска.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру Ліги конференцій Панатінаїкос – Челсі.
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Анонс матчу Панатінаїкос - "Челсі" 24.10.2024, Ліга конференцій

Матч між командою Панатінаїкос (Афины) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Ліга конференцій 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 24.10.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Диего Алонсо и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Панатінаїкос - "Челсі" можна подивитися 24.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Ліга конференцій. Текстову трансляцію матчу Панатінаїкос - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Панатінаїкос (Афины)
Країна: Греция
Тренер: Андреа Страмаччони

Попередній поєдинок команди Панатінаїкос був зіграний проти Борац - 03.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній матч команди "Челсі" був зіграний проти "Ліверпуль" - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Панатінаїкос - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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