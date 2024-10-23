Панатінаїкос - Челсі онлайн трансляція матчу

23.10.2024 в 16:09 Панатінаїкос – Челсі. Анонс та прогноз матчу Ліги Конференцій на 24.10.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Панатінаїкосом" та "Челсі" у рамках етапу ліги у Лізі Конференцій