Фенербахче - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Фенербахче має в своєму активі чотири залікові бали за попередні матчі. У першому раунді вони мінімально здолали Роял Уніон (2:1), а після розписали нічию з Твенте (1:1). Манчестер Юнайтед двічі зіграв внічию в поточному сезоні Ліги Європи. Спочатку вони не зуміли втримати перевагу над Твенте (1:1), а після ледве врятувалися з Порту (3:3)