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Фенербахче - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 24 жовтня 2024, 22:00 - Sukru Saracoglu Stadium . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Фенербахче
Стамбул
0 - 1
Оновити
23'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Фенербахче
30%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Цікаві факти
  • Manchester United haven't won in their last 5 games.
  • Manchester United have lost none of their last 4 away matches.
  • Fenerbahce Istanbul have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • Fenerbahce Istanbul wins 1st half in 48% of their matches, Manchester United in 33% of their matches.
  • Fenerbahce Istanbul wins 48% of halftimes, Manchester United wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Fenerbahce Istanbul.
  • On their last meeting Fenerbahce Istanbul won by 1 goals.
  • When Fenerbahce Istanbul leads 1-0 at home, they win in 94% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Fenerbahce Istanbul is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Fenerbahce Istanbul's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 4 meetings Fenerbahce Istanbul won 2, Manchester United won 2, 0 draws.
  • Fenerbahce Istanbul scores 2 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 2.75 goals against Fenerbahce Istanbul (on average).
  • Average number of goals in meetings between Fenerbahce Istanbul and Manchester United is 4.75.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Fenerbahce Istanbul and Manchester United is 1.75.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • Fenerbahce Istanbul scores 2.62 goals when playing at home and Manchester United scores 1.65 goals when playing away (on average).
  • Fenerbahce Istanbul haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Фенербахче
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2016/2017
03.11.2016 - 20:00 Фенербахче 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2016/2017
20.10.2016 - 22:05 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершено Фенербахче
Останні матчі - Фенербахче
Чемпіонат Туреччини 2024/2025
20.10.2024 - 19:00 Samsunspor 2 - 2 Завершено Фенербахче Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Твенте 1 - 1 Завершено Фенербахче Н
Чемпіонат Туреччини 2024/2025
29.09.2024 - 19:00 Антальяспор 0 - 2 Завершено Фенербахче В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 19:45 Фенербахче 2 - 1 Завершено Юніон Сент-Жілуаз В
Чемпіонат Туреччини 2024/2025
21.09.2024 - 20:00 Фенербахче 1 - 3 Завершено Галатасарай П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Порту 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершено Твенте Н
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Фенербахче
30%
Нічия
35%
Манчестер Юнайтед
35%
Склади команд
40
Домінік Ліваковіч
21
Osayi-Samuel, Bright
4
Soyuncu, Caglar
6
Александр Джіку
16
Muldur, Mert
53
Szymanski, Sebastian
13
Fred
34
Соф'ян Амрабат
97
Saint-Maximin, Allan
19
En-Nesyri, Youssef
10
Tadic, Dusan
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
4
De Ligt, Matthijs
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
6
Martinez, Lisandro
14
Крістіан Еріксен
25
Ugarte, Manuel
10
Rashford, Marcus
3
Mazraoui, Noussair
17
Garnacho, Alejandro
11
Zirkzee, Joshua
Стартовий склад
  • 97
    Saint-Maximin, Allan
    Форвард
  • 19
    En-Nesyri, Youssef
    Форвард
  • 10
    Tadic, Dusan
    Форвард
  • 53
    Szymanski, Sebastian
    Півзахисник
  • 13
    Fred
    Форвард
  • 34
    Соф'ян Амрабат
    Півзахисник
  • 21
    Osayi-Samuel, Bright
    Півзахисник
  • 4
    Soyuncu, Caglar
    Захисник
  • 6
    Александр Джіку
    Захисник
  • 16
    Muldur, Mert
    Захисник
  • 40
    Домінік Ліваковіч
    Воротар
  • 11
    Zirkzee, Joshua
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 25
    Ugarte, Manuel
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Жозе Моуриньо
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
2
Удари повз
1
Кутові
ЖК
1
60%
Володіння м'ячем
40%
1
Удари в отвір
1
Сейви
1
LIVE
Трансляція матчу Фенербахче - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
21'
Тадич пробив з-за меж штрафного, але м'яч прилетів прямо у руки Онана
Після першого голу господарі почали грати більш активно, проте й англійці відчули свої сили і почали створювати атаки, які поки нічим не закінчуються
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Еріксен виводить Юнайтед вперед! Швидку контратаку створили гості, Гарначо прорвався лівим флангом, прострілив на Мазраві в район одинадцятиметрової, він відкотив на Зіркзе, а той віддав під удар Еріксену на лінію штрафного і данець не змарнував можливості точним ударом в один дотик відправивши м'яч у сітку воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Манчестер Юнайтед
14'
Жовта картка
В чергову атаку вибігали господарі і Рашфорд вирішив її зупинити поваливши на газон Шиманського на власній половині, а своїми діями змусив арбітра вперше у цьому матчі дістати з кишені жовту картку
13'
Набагато активніше поки виглядають Жовті канарки і здебільшого саме вони контролюють м'яч
10'
Господарі відповіли своєю атакою і також прострілили, але з лівого флангу, і тут Онана чудово відіграв і змінив траєкторію м'яча не давши суперникам пробити
9'
Мазраві виконав простріл з правого флангу, але суперники перехопили передачу і вибили м'яч
7'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили господарі і після навісу суперники вибили м'яч, і хоча підбирання залишилося за Фенербахче, проте удар злету вийшов не вдалим і м'яч полетів доволі далеко від площини воріт
6'
Небезпечний момент
Осаї-Семюел увірвався у штрафний і прийняв рішення пробити практично з лінії поля, але не влучив по воротах і м'яч вийшов за межі поля
5'
Останні хвилини турки заволоділи м'ячем і катають його по полю
3'
Команди доволі обережно розпочали матч і поки придивляються один до одного
1'
Свисток
Клеман Тюрпен дав стартовий свисток. Господарі розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу з Франції: Клеман Тюрпен
Головний тренер Манчестер Юнайтед: Ерік тен Хаг
На лаві запасних: Амасс, Антоні, Баїндір, Вітлі, Гейлунн, Гітон, Діалло, Каземіро, Огуннеє
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед (4-2-3-1): Онана - Мартінес, Лінделоф, Де Лігт, Далот - Угарте, Еріксен - Гарначо, Мазраві, Рашфорд - Зіркзе
Головний тренер Фенербахче: Жозе Моурінью
На лаві запасних: Акчічек, Четін, Родріго Бекао, Тограк, Акайдин, Джеко, Дурсун, Егрібаят, Кахведжі, Тосун, Юксек, Яндаш
Інфо
Стартовий склад Фенербахче (4-3-3): Лівакович - Осаї-Семюел, Союнчу, Джіку, Мюлдюр - Шиманський, Фред, Амрабат - Сен-Максімен, Ен Несері, Тадич
Фенербахче має в своєму активі чотири залікові бали за попередні матчі. У першому раунді вони мінімально здолали Роял Уніон (2:1), а після розписали нічию з Твенте (1:1). Манчестер Юнайтед двічі зіграв внічию в поточному сезоні Ліги Європи. Спочатку вони не зуміли втримати перевагу над Твенте (1:1), а після ледве врятувалися з Порту (3:3)
Матч пройде у Стамбулі на арені Фенербахче Шюкрю Сараджоглу та розпочнеться о 22:00 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу третього раунду Етапу ліг Ліги Європи, в якому Фенербахче прийме у гостях Манчестер Юнайтед
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Анонс матчу Фенербахче - "Манчестер Юнайтед" 24.10.2024, Ліга Європи УЄФА

Поєдинок між командою Фенербахче (Стамбул) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Sukru Saracoglu Stadium.

Дата проведення матчу: 24.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Фенербахче (Стамбул) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Фенербахче, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Фенербахче та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 03.11.2016 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Жозе Моуриньо и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Фенербахче - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 24.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Фенербахче - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Фенербахче (Стамбул)
Рік заснування Фенербахче (Стамбул): 1907
Країна: Турция
Тренер: Витор Перейра

Попередній поєдинок команди Фенербахче був зіграний проти - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Туреччини 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Минулий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Брентфорд - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Фенербахче - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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