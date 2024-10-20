Рома - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Рома - Динамо 24.10.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 24.10.2024

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Иван Юрич и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Інтер" - 20.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Оболонь - 19.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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