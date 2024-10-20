  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Рома - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Рома - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 24 жовтня 2024, 19:45 - Олимпийский стадион . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сердар Гозубуюк
Рейтинг матчу:
Рома
Рим
1 - 0
Оновити
перерыв
Динамо
Киев
Дивитись трансляцію
Хід матчу
22' Taras Vasyliovych, Mykhavko 23' Артем Довбик 36' Rubchynskyi, Valentyn 44' Angelino
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Рома
40%
Нічия
21%
Динамо
40%
Цікаві факти
  • AS Roma wins 1st half in 35% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 50% of their matches.
  • AS Roma wins 35% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 50%.
  • The winner of their last meeting was AS Roma.
  • On their last meeting AS Roma won by 3 goals.
  • When AS Roma leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 81% of their matches.
  • When AS Roma is down 0-1 home, they win 36% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 42% of their matches.
  • AS Roma's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • In the last 4 meetings AS Roma won 2, FC Dynamo Kyiv won 2, 0 draws.
  • AS Roma scores 1.5 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1.5 goals against AS Roma (on average).
  • Average number of goals in meetings between AS Roma and FC Dynamo Kyiv is 3.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Europa League.
  • AS Roma scores 1.79 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.17 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Останні матчі - Рома
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 19:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Ельфсборг 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Рома 2 - 1 Завершено Венеція В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
26.09.2024 - 22:00 Рома 1 - 1 Завершено Атлетік Н
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 19:45 Хоффенхайм 2 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Динамо 0 - 3 Завершено Лаціо П
Показати більше
Новини команд
Рома – Динамо. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи 24.10.2024 в 19:43 Рома – Динамо. Дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу Ліги Європи Рома – Динамо. Дивитися онлайн трансляцію матчу ⋉ 24.10.2024 ⋊ Ліга Європи на UA-Футбол
Шовковський грає дублем проти Довбика. Рома - Динамо. Текстова трансляція матчу Ліги Європи 24.10.2024 в 19:34 Шовковський грає дублем проти Довбика. Рома - Динамо. Текстова трансляція матчу Ліги Європи ...
Шапаренко - найкращий гравець Динамо у матчі проти Зальцбурга за версією SofaScore 21.08.2024 в 23:55 Шапаренко - найкращий гравець Динамо у матчі проти Зальцбурга за версією SofaScore Оцінки за матч
Відомо, з ким у наступному раунді відбору ЛЧ зіграє Динамо 31.07.2024 в 22:55 Відомо, з ким у наступному раунді відбору ЛЧ зіграє Динамо Вболівальники Динамо вже чекають
Головні події
Angelino
44'
36'
Rubchynskyi, Valentyn
ГООЛ! Артем Довбик
23'
22'
Taras Vasyliovych, Mykhavko
Хто переможе?
73 Користувачів зробило свій вибір
Рома
40%
Нічия
21%
Динамо
40%
Склади команд
99
Svilar, Mile
3
Angelino
5
N Dicka, Evan
22
Hermoso, Mario
59
Нікола Залевський
17
Kone, Manu
28
Le Fee, Enzo
19
Celik, Zeki
61
Pisilli, Niccolo
11
Артем Довбик
35
Baldanzi, Tommaso
35
Neshcheret, Ruslan
40
Bilovar, Kristian
4
Popov, Denys
32
Taras Vasyliovych, Mykhavko
24
Tymchyk, Oleksandr
91
Mykhailenko, Mikola
18
Олександр Андрієвський
15
Rubchynskyi, Valentyn
2
Vivcharenko, Kostiantyn
19
Voloshyn, Nazar
39
Guerrero, Eduardo
Стартовий склад
  • 61
    Pisilli, Niccolo
    Півзахисник
  • 11
    Артем Довбик
    Форвард
    23
  • 35
    Baldanzi, Tommaso
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 17
    Kone, Manu
    Півзахисник
  • 28
    Le Fee, Enzo
    Півзахисник
  • 19
    Celik, Zeki
  • 3
    Angelino
    Захисник
    44
  • 5
    N Dicka, Evan
    Захисник
  • 22
    Hermoso, Mario
  • 99
    Svilar, Mile
    Воротар
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 91
    Mykhailenko, Mikola
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 15
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
    36
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Захисник
  • 4
    Popov, Denys
  • 32
    Taras Vasyliovych, Mykhavko
    Захисник
    22
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Иван Юрич
  • Shovkovskiy, Oleksandr
Статистика матчу
63%
Володіння м'ячем
37%
7
Штрафні
5
5
Фоли
6
2
Удари в отвір
1
2
Блоковано ударів
1
4
Кутові
1
Сейви
1
1
ЖК
2
1
Удари повз
2
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу Рома - Динамо
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
Динамо в своєму резервному складі таки створило два моменти, але не реалізувало їх. А в суперників був один реальний шанс забити, вони ним скористались, та ще кілька більш дрібних нагод. У принципі, нічого надзвичайного не відбувається.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 1 хв.
44'
Жовта картка
Тимчик отримав відмашку в обличчя на правому фланзі оборони від Анхеліньйо.
43'
Офсайд
Удар від Герреро з відскоку в центрі штрафного полетів до Волошина під порожні в офсайд від захисника.
40'
Небезпечний момент
Герреро в два дотики пробив із центру штрафного на завершення прострілу Тимчика з правого флангу, але влучив у Свілара.
38'
Контроль м'яча від Динамо на чужій половині.
36'
Жовта картка
Бальданці отримав удар у ноги від Рубчинського в центрі поля.
36'
Анхеліньйо отримав пас на лівий фланг, після чого подавав до штрафного, але захисники перехопили.
34'
Небезпечний момент
Ого! Герреро виконав закидання до правого флангу штрафного на Тимчика, той обробив м'яч, але другим дотиком пробив повз ліву стійку.
32'
Андрієвський підставився під потужний удар Залевські з відскоку перед штрафним від подачі з лівого флангу.
29'
Тимчик із правого флангу виконав невдалий навіс.
26'
Небезпечний момент
Вівчаренко з лівого флангу виконав подачу до центру штрафного на Герреро, але той головою пробив над воротами.
25'
Небезпечний момент
Бальданці з правого флангу штрафного викрутив удар повз лівий каркас воріт.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Довбик із пенальті покотив у лівий кут.
22'
Жовта картка
Пенальті! Михавко потягнув за шорти Бальданці, який зайшов повз нього до правого флангу штрафного.
21'
Анхеліньйо закинув з лівого флангу до штрафного на Довбика, а той із розвороту пробив у Біловара.
20'
Небезпечний момент
Ндіка ще раз замикав подачу кутового з лівого флангу, але пробив зльоту в центрі штрафного до рук Нещерета.
19'
Кутовий
Михавко блокував на ще один кутовий удар Ндіка головою з подачі корнера з лівого флангу.
18'
Бальданці завершив просування лівим флангом атаки заробленим кутовим.
15'
Михайленко пробігся лівим флангом атаки, але розвинути момент не дали.
13'
Подача від Залевські з правого флангу пішла на голову Біловару.
10'
Фол Ндіка проти Волошина в центрі поля.
7'
Тимчик не пропустив Анхеліньйо на лівий фланг атаки.
4'
Гра на м'ячі від Роми на чужій половині.
3'
Нещерет віддав у аут передачу на лівий фланг оборони.
1'
Контроль м'яча від киян на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Бущан, Моргун, Дячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв, Малиш, Буяльський, Дубінчак.
Динамо Київ: Нещерет — Біловар, Попов, Михавко, Вівчаренко —Михайленко, Андрієвський, Рубчинський — Тимчик, Герреро, Волошин.
Запасні: Марін, Раян, Крістанте, Пеллегріні, Абдулхамід, Шомуродов, Гуммельс, Паредес, Дібала, Сангаре.
Рома: Свілар — Челік, Ндіка, Ермосо — Залевські, Коне, Ле Фе, Пізіллі, Анхеліньйо — Бальданці, Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Динамо до цього програло Лаціо (0:3) та Гоффенгайму (0:2).
Інфо
Рома до цього зіграла внічию проти Атлетіка (1:1) та програла Ельфсборгу (0:1).
Сердар Гозібююк (Нідерланди) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 3-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Стадіо Олімпіко (Рим, Італія) зіграють римська Рома та Динамо Київ.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Вікінгур Вікінгур 3 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Ванкувер Вайткепс Ванкувер Вайткепс 5 Портленд Тімберс Портленд Тімберс 0 Завершено 22:00 - Вчора Мідлсбро Мідлсбро 1 Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед 0 Завершено 22:00 - Вчора Бенфіка Бенфіка 1 Феєноорд Феєноорд 3 Завершено 22:00 - Вчора Зальцбург Зальцбург 0 Динамо Динамо 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Рома - Динамо 24.10.2024, Ліга Європи УЄФА

Протистояння між командою Рома (Рим) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Ліга Європи УЄФА 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Олимпийский стадион.

Дата проведення матчу: 24.10.2024
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд Иван Юрич и Shovkovskiy, Oleksandr розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рома - Динамо можна подивитися 24.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу Рома - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Минулий поєдинок команди Рома був зіграний проти "Інтер" - 20.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Італії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Попередній поєдинок команди Динамо був зіграний проти Оболонь - 19.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Рома - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга Європи УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.