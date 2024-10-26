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Динамо - Шахтар онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 жовтня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
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Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
17%
Шахтар
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Shakhtar Donetsk when FC Dynamo Kyiv is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 8 times, there have been 9 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 10 times. The goal difference is 31-28 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 73 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 20 times, there have been 19 draws while FC Shakhtar Donetsk have won 34 times. The goal difference is 99-68 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Dynamo Kyiv's last home win against FC Shakhtar Donetsk was in 2018.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Dynamo Kyiv (1-0 at home and 1-0 away).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 23% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 0 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 3-1-0.
  • Denys Popov has more yellow cards (2) than any other player at FC Dynamo Kyiv. Mykola Matvienko has collected 3 for FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 48% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 45% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 48% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 45%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 87% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Dynamo Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 0, FC Shakhtar Donetsk won 3, 2 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Dynamo Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Dynamo Kyiv scores 0.4 goals in a match against FC Shakhtar Donetsk and FC Shakhtar Donetsk scores 1.2 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Shakhtar Donetsk is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Shakhtar Donetsk is 0.6.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.85 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.83 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
16
Перемог
54
Ігор
27
Перемог
Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
11.05.2024 - 18:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.11.2023 - 17:00 Динамо 0 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 19:45 Хоффенхайм 2 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо В
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Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 19:45 Шахтар 0 - 3 Завершено Аталанта П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Показати більше
Хто переможе?
60 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
47%
Нічия
17%
Шахтар
37%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Шахтар
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В ефірі
2+2
Трансляція
Інфо
Головний арбітр матчу: Микола Балакін. Арбітр VAR: Денис Шурман
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Фесюн, Л. Траоре, Франьїч, Степаненко, Швед, Азаров, В. Тобіас, Грам, Марлон, Кевін, Педріньйо, Невертон
Інфо
Стартовий склад Шахтаря (4-1-2-3): Різник - Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля - Криськів - Судаков, Бондаренко - Егіналду, Сікан, Зубков
Головний тренер Динамо Київ: Олександр Шовковський
На лаві запасних: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Дячук, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Караваєв, Малиш, Герреро, Біловар, Михайленко
Інфо
Стартовий склад Динамо Київ (4-2-3-1): Бущан - Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик - Бражко, Андрієвський - Брагару, Буяльський, Кабаєв - Ванат
Напередодні поєдинку Динамо займає другу сходинку турнірної таблиці відстаючи від Олександрії всього на один бал. У Шахтаря ситуація більш скрутніша і вони маючи на шість очок менше сьогоднішніх суперників розташовуються на четвертому місці
Матч пройде у Києві на НСК Олімпійський та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції центрального матчу одинадцятого туру і, можливо, всієї першої половини сезону Української Прем'єр-ліги - Українське Класичне. Динамо Київ прийме у гостях Шахтар
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Шахтар 27.10.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Динамо (Киев) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Динамо (Киев) та командою Шахтар (Донецк):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Динамо у попередньому футбольному матчі 11.05.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Шахтар можна подивитися 27.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий матч команди Динамо був зіграний проти Рома - 24.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Попередній матч команди Шахтар був зіграний проти Арсенал - 22.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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