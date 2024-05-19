Рух - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Матч між командою Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 25.10.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Карпати - 21.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 20.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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