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Рух - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 жовтня 2024, 15:30 - Skif Stadium
Головний суддя: Zabroda, Klim
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
перерыв
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рух
42%
Нічия
33%
Чорноморець
25%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Rukh Lviv have won 4 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 17-11 in favour of FC Rukh Lviv.
  • Last season FC Rukh Lviv won both games against FC Chernomorets Odessa (2-0 at home and 3-2 away).
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 50% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv haven't lost in their last 6 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 9 away matches.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 3 games against FC Rukh Lviv.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 3 encounters.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not conceded a goal so far this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv's home record this season: 2-1-0.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 0-1-2.
  • Roman Didyk has more yellow cards (3) than any other player at FC Rukh Lviv. Danylo Udod has collected 3 for FC Chernomorets Odessa.
  • A year ago, FC Chernomorets Odessa were number 6 in the table with 16 points. Now they are number 10 with 11 points.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 25% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 24% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 25% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 24%.
  • The winner of their last meeting was FC Rukh Lviv.
  • On their last meeting FC Rukh Lviv won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 3, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • FC Rukh Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv scores 2.6 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.8 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Chernomorets Odessa is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Chernomorets Odessa is 2.
  • FC Rukh Lviv scores 1.5 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 5 games.
Особисті зустрічі
Рух
5
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.05.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Чорноморець 2 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 3 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.12.2022 - 13:00 Рух 2 - 2 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 18:00 Динамо 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 13:00 Інгулець 0 - 1 Завершено Чорноморець В
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рух
42%
Нічия
33%
Чорноморець
25%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Ruslanovych, Vitaliy
    Захисник
  • 8
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 14
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 17
    Denys, Locksmith
    Захисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 20
    dos Santos Chrisp, Klayver Gabriel
    Форвард
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 71
    Fedor, Oleg
    Півзахисник
  • 77
    Sych, Oleksii
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 1
    Артур Рудько
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 6
    Gomes, Caio
    Захисник
  • 7
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 39
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 44
    Jarju, Moses
    Захисник
  • 77
    Kysil, Yaroslav
    Захисник
  • 86
    Udod, Danylo
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Бабич, Александр
Трансляція
Ох і команди для початку туру обрали. Одні не можуть забити, інші про це навіть і не думають. А нам на це дивитись посеред дня в п'ятницю. Так діла не буде!
Свисток
Ідемо на перерву. 0:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
42'
Холод збив Хобленка в боротьбі на центральній лінії на правому фланзі атаки.
38'
Небезпечний момент
Холод зробив ривок через центр в напрямку штрафного й запустив дальній удар над правою дев'яткою.
35'
Удод на правому фланзі штрафного забрав м'яч у Клайвера, після чого отримав по ногах від Карабіна.
32'
Дальній удар від Холода із зони перед штрафним полетів над воротами.
30'
Роман викрутив дальній удар із лівого флангу повз праву стійку.
28'
Сич подав із правого флангу а ближню на голову Карабіну, той якось пробив, але Рудько спокійно забрав.
26'
Контроль м'яча від Руху на чужій половині.
23'
Кайо отримав м'ячем у вухо й сидить у центрі поля на газоні.
20'
Скиба в руку Удоду влучив м'ячем під час вибивання прострілу Сича з правого флангу, але арбітри дали грати далі.
18'
Кайо виконав простріл із правого флангу до центру штрафного, де Хобленко в дотик запустив м'яч над воротами.
16'
Кисіль прочитав закидання Федора на правий фланг на хід Сичу.
13'
Сич не наздогнав закидання від Холода на правий фланг атаки.
10'
Офсайд
Офсайд у Романа під час передачі на лівий фланг штрафного.
8'
Одесити досі притиснуті до власних воріт.
6'
Сич грав із правого флангу на Федора до штрафного, але спрямував м'яч за лицьову.
4'
Небезпечний момент
Сич переводив закидання Федора до правого флангу штрафного в центр на Клайвера, але тому не дав пробити в порожні захисник.
3'
Активний початок тайму від Руху.
1'
Подача Сича з правого флангу на ближній завершилась невдалим ударом зльоту від Пастуха.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Запасні: Аніагбосо, Вічний, Савченко, Лацабідзе, Шпорн, Васильєв, Янаков, Попов, Сігеєв, Пшеничнюк, Білошевський.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Скиба, Кисіль — Жаржу — Кайо, Єрмаков, Габелок, Петряк — Хобленко.
Запасні: Герета, Михальчук, Товарницький, Слюбик, Підгурський, Плюман, Притула, Климчук, Краснопір, Руніч.
Рух: Ледвій — Сич, Холод, Дідик, Роман — Федор, Слюсар, Пастух — Квасниця, Карабін, Клайвер.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Чорноморець іде десятим із 3 перемогами, 2 нічиїми та 5 поразками — 11 очок.
Інфо
Рух іде сьомим із 3 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 13 очок.
Клим Заброда (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та одеський Чорноморець.
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Анонс матчу Рух - Чорноморець 25.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 25.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Рух (Львов) та командою Чорноморець (Одесса):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Рух, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 19.05.2024 закінчилось з рахунком: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Бабич, Александр розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Чорноморець можна подивитися 25.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Минулий поєдинок команди Рух був зіграний проти Карпати - 21.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Минулий поєдинок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 20.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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