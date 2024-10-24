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Полісся - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 жовтня 2024, 18:00 - Tsentralnyi Stadion
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 1
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перерыв
Колос
Ковалевка
Хід матчу
2' Costa, Talles 19' Veleten, Vladyslav 21' Oleh, Krivoruchko Vasilyevich 40' Богдан Михайличенко 43' Vialle
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
33%
Колос
30%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-0 (FC Polissya Zhytomyr at home) and 0-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 9 games.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 3-3-0.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-2-2.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 9 in the table with 12 points. Now they are number 13 with 8 points.
  • Kolos Kovalivka have not managed to score in their last 3 matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 27% of their matches, Kolos Kovalivka in 12% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 27% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 12%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.09 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
14.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес В
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Головні події
Vialle
43'
Богдан Михайличенко
40'
21'
Oleh, Krivoruchko Vasilyevich
19'
Veleten, Vladyslav ГООЛ!
Costa, Talles
2'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
37%
Нічия
33%
Колос
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 34
    Vialle
    Захисник
    43
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
    40
  • 60
    Melnychenko, Maksym
    Півзахисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
    2
  • 30
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 9
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 81
    Yehor, Popravka
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 20
    Gagnidze, Nika
    Півзахисник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
    19
  • 48
    Oleh, Krivoruchko Vasilyevich
    Півзахисник
    21
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Ashur, Imad
  • Александр Постеев
Статистика матчу
3
ЖК
1
Трансляція
Трохи неочікувано Колос виграє в Полісся за підсумками першого тайму. Реалізували стандарт і стримали всі атаки суперника ковалівці.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
43'
Жовта картка
Криворучко та Віалле пішли до останнього в зіткнення. Жовту отримав бразилець. Мабуть, його суперник встиг зіграти у мʼяч. На повторі цього не видно.
40'
Жовта картка
Михайличенко вдарив Велетня по ногах, щоб зірвати атаку, і був покараний.
32'
Михайличенко змістився з флангу в центр і пробив вище воріт.
31'
Небезпечний момент
Таллес дуже небезпечно стріляв у дальній кут з лінії карного, але мʼяч влучив у Луїфера та змінив траєкторію.
28'
Гуцуляк пробив головою з подачі Назаренка. Мʼяч полетів значно вище воріт, хоча позиція була перспективна.
25'
Обидві команди грають досить грубо. Вчергове лікарі на полі, надають допомогу Мельниченку після зіткнення в центральній зоні.
21'
Жовта картка
Криворучко ліктем ударив суперника в обличчя під час верхового єдиноборства.
19'
Гоооол!!!
Колос вийшов уперед! Мʼяч після подачі з кутового пролетів повз всіх захисників і прийшов до Велетня, який ногою в дотик спрямував його у ворота. Волинець не зреагував.
18'
Чоботенко перехопив простріл гравця Колоса, вибивши мʼяч на кутовий.
16'
Цуріков отримав мʼяч у штрафному і, незважаючи на досить гострий кут, пробив. Волинець прикрив ближній, хоча рятувати ворота не довелося.
11'
Якщо перші хвилини пройшли за переваги Полісся, то зараз Колос потихеньку забрав володіння мʼячем собі.
7'
Пауза в грі через пошкодження в Луїфера, яке він отримав в боротьбі з Бондаренком. Колумбієць готовий продовжити зустріч.
3'
Болівар пробив з дальньої дистанції в площину, без проблем для Волинця.
2'
Жовта картка
Коваленко попередив Косту за абсолютно чистий підкат.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Андрій Коваленко.
Запасні: Сунцов (в), Кудрик (в), Майсурадзе, Матич, Сарапій, Шастал, Крушинський, Корж, Крушинський, Брістрич, Пайшан, Йока.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець — Смоляков, Чоботенко (к), Віалле, Михайличенко — Мельниченко, Коста — Назаренко, Лєднєв, Гуцуляк — Луїфер. Головний тренер — Імад Ашур.
Запасні: Горох (в), Мисак (в), Шершень, Лучкевич, Алефіренко, Ільїн, Оріховський, Гусол, Салабай, Каріока, Безбородько, Паулаускас.
Інфо
Стартовий склад Колоса: Пахолюк — Цуріков, Бондаренко (к), Краснічі, Поправка — Демченко, Гагнідзе — Третьяков, Криворучко, Велетень — Болівар. Головний тренер — Олександр Поздєєв.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 11-го раунду УПЛ між Поліссям і Колосом.
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Анонс матчу Полісся - Колос 25.10.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Полісся (Житомир) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 25.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Колос у попередньому футбольному матчі 14.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Колос можна подивитися 25.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Лівий Берег - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий матч команди Колос був зіграний проти Шахтар - 18.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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