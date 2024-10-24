Полісся - Колос онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Полісся (Житомир) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 25.10.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Колос (Ковалевка):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Колос у попередньому футбольному матчі 14.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній матч команди Полісся був зіграний проти Лівий Берег - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Минулий матч команди Колос був зіграний проти Шахтар - 18.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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