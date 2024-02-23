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Кривбас - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 жовтня 2024, 16:50 - Стадион Металлург
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
1 - 0
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перерыв
ЛНЗ
Черкассы
Хід матчу
17' Дмитро Топалов 24' Ilic, Hrvoje 26' Максим Задерака
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
39%
Нічия
31%
ЛНЗ
31%
Цікаві факти
  • Last season FC Kryvbas Kriviy Rih won both games against LNZ Cherkasy (2-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that LNZ Cherkasy scores 33% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have played 5 home matches in a row without winning.
  • LNZ Cherkasy haven't won in their last 5 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • LNZ Cherkasy's away record this season: 0-2-2.
  • Denys Kuzyk has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 2. Muharrem Jashari is LNZ Cherkasy's biggest assister (3).
  • LNZ Cherkasy have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 34% of their matches, LNZ Cherkasy in 21% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34% of halftimes, LNZ Cherkasy wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • On their last meeting FC Kryvbas Kriviy Rih won by 3 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 11% of their matches.
  • When LNZ Cherkasy is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than LNZ Cherkasy.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.64 goals when playing at home and LNZ Cherkasy scores 1.18 goals when playing away (on average).
  • A year ago, LNZ Cherkasy were number 12 in the table with 9 points. Now they are number 5 with 15 points.
  • LNZ Cherkasy have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • In Premier League, LNZ Cherkasy has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • LNZ Cherkasy's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Кривбас
2
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбас 1 - 0 Завершено ЛНЗ
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас В
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Останні матчі - ЛНЗ
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 13:00 ЛНЗ 2 - 0 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 15:30 ЛНЗ 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 24-26
16.09.2024 - 18:00 Колос 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Головні події
Максим Задерака
26'
ГООЛ! Ilic, Hrvoje
24'
17'
Дмитро Топалов
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
39%
Нічия
31%
ЛНЗ
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 3
    Romanchuk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 15
    Drambaev, Oleksandr
    Захисник
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 94
    Максим Задерака
    Півзахисник
    26
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Півзахисник
    24
  • 11
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 20
    Mykytyshyn, Artur
    Форвард
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 21
    Kucherenko, Yevhenii
    Воротар
  • 33
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 5
    Salihu, Hajdin
    Захисник
  • 4
    Dajko, Ajdi
    Захисник
  • 34
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 23
    Дмитро Топалов
    Півзахисник
    17
  • 55
    Nonikashvili, Shota
    Півзахисник
  • 1
    Thill, Olivier
    Півзахисник
  • 15
    Jashari, Muharrem
    Півзахисник
  • 19
    Khalaila, Osama
    Форвард
  • 22
    Momoh, Francis
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Andres Carrasco
Статистика матчу
1
ЖК
2
Трансляція
45+1'
45+1'
Інфо
Додано 1 хвилину.
41'
Ілич класне закидання виконав на Сосу, але той не відчув момент і не пішов на мʼяч. Та й Саліху до останнього залишався уважним.
32'
Момо ледь не вискочив сам на сам після поганої передачі назад від Кузика. Кліщуку довелося страхувати партнера.
30'
Мʼяч влучив у руку Дайко після прострілу Твердохліба. Відстань була недостатня, щоб зреагувати та прибрати руку. До такого рішення прийшли Блавацький і його асистент на VAR.
25'
Жовта картка
Задерака в підкаті вдарив по ногах Яшарі.
24'
Гоооол!!!
Кривбас відкрив рахунок! Контратака ледь не захлинулася, але Микитишин подачею знайшов у карному Твердохліба, той скинув мʼяч за спину, а Ілич переграв воротаря ударом у дальній кут.
17'
Жовта картка
Топалов погано обробив мʼяч і подарував його Задераці. Довелося хапати суперника за футболку, щоб не наражати команду на небезпечну контратаку.
14'
Красивий сейв у стрибку виконав Кучеренко після дальнього пострілу Понєдєльніка. Дістав мʼяч із ближньої девʼятки.
8'
Небезпечний момент
ЛНЗ створив перший небезпечний момент у сьогоднішньому матчі! Муравський ювелірною передачею знайшов Халайлу в штрафному, а той намагався вразити дальню девʼятку. Після невеличкого рикошету від захисника мʼяч пройшов повз ворота, але арбітр не призначив кутовий.
3'
Задерака з правого флангу запустив Сосу на побачення з голкіпером, але Кучеренко був першим на мʼячі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Новий час стартового свистка — 16:50.
Інфо
Початок матчу буде знову відкладено через повітряну тривогу. Точний час стане відомий після відбою.
Інфо
Старт поєдинку відкладено на 15:55 через повітряну тривогу в Дніпропетровській області.
Можна сказати, що зустрічаються прямі конкуренти. ЛНЗ з 15 очками посідає 5-е місце, у Кривбаса на один бал менше, 7-а позиція та матч в запасі.
Інфо
Арбітр — Роман Блавацький.
Запасні: Маханьков (в), Хома (в), Бандейра, Шевченко, Каменський, Аморозо, Ндомбасі, Кожушко.
Інфо
Стартовий склад Кривбаса: Кліщук (к) — Кузик, Драмбаєв, Романчук, Понєдєльнік — Бізімана — Микитишин, Твердохліб, Ілич, Задерака — Соса. Головний тренер — Юрій Вернидуб.
Запасні: Пеньков (в), Самойленко (в), Норенков, Пасіч, Ангелов, Олійник, Бар, Авагімян, Наумець, Молло.
Інфо
Стартовий склад ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський (к), Дайко, Саліху, Топалов — Тілль, Яшарі, Нонікашвілі — Момо, Халайла. Головний тренер — Андрес Карраско.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 11-го туру УПЛ Кривбас – ЛНЗ.
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Анонс матчу Кривбас - ЛНЗ 26.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 16:50

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Кривбас у попередньому футбольному матчі 23.02.2024 закінчилось з такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Andres Carrasco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - ЛНЗ можна подивитися 26.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - ЛНЗ, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)
Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Інгулець - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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