Кривбас - ЛНЗ онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Кривбас - ЛНЗ 26.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ЛНЗ (Черкассы) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 26.10.2024

Час початку матчу: 16:50

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Кривбас (Кривой Рог) та командою ЛНЗ (Черкассы):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь команди Кривбас, тоді як команда ЛНЗ залишилася з поразкою . Зіткнення ЛНЗ та Кривбас у попередньому футбольному матчі 23.02.2024 закінчилось з такими результатами: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Andres Carrasco розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти Зоря - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: ЛНЗ (Черкассы)

Рік заснування ЛНЗ (Черкассы): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Минулий поєдинок команди ЛНЗ був зіграний проти Інгулець - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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