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Карпати - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 жовтня 2024, 18:00 - Украина
Рейтинг матчу:
Карпати
Львов
До початку
00 : 00 : 00
Оболонь
Киев
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
43%
Нічия
26%
Оболонь
30%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Karpaty Lviv have won 4 times, there have been 3 draws while FC Obolon Kyiv have won 1 times. The goal difference is 15-6 in favour of Karpaty Lviv.
  • In Premier League, FC Obolon Kyiv have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Karpaty Lviv scores 36% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 away matches in a row.
  • When playing at home, Karpaty Lviv have not lost to FC Obolon Kyiv in their last 4 encounters.
  • Karpaty Lviv haven't scored in 1 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, FC Obolon Kyiv have not scored a goal so far this season.
  • FC Obolon Kyiv's away record this season: 0-0-4.
  • A year ago, FC Obolon Kyiv were number 10 in the table with 12 points. Now they are number 15 with 5 points.
  • Karpaty Lviv wins 1st half in 50% of their matches, FC Obolon Kyiv in 11% of their matches.
  • Karpaty Lviv wins 50% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 11%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Karpaty Lviv leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Karpaty Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Karpaty Lviv has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • Karpaty Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • In the last 5 meetings Karpaty Lviv won 1, FC Obolon Kyiv won 1, 3 draws.
  • Karpaty Lviv have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 1 of their last 5 Premier League games against Karpaty Lviv.
  • Karpaty Lviv scores 0.8 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 1 goals against Karpaty Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between Karpaty Lviv and FC Obolon Kyiv is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Karpaty Lviv and FC Obolon Kyiv is 0.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Karpaty Lviv scores 2 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.44 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Карпати
1
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Карпати 1 - 1 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2024
29.04.2023 - 15:30 Оболонь 1 - 2 Завершено Карпати
Останні матчі - Карпати
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.10.2024 - 18:00 Рух 0 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 18:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Карпати Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 13:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Карпати В
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Карпати
43%
Нічия
26%
Оболонь
30%
Трансляція
Інфо
Оболонь іде передостанньою з 1 перемогою, 2 нічиїми та 7 поразками — 5 очок.
Інфо
Карпати йдуть восьмими з 3 перемогами, 3 нічиїми та 4 поразками — 12 очок.
Запасні: Федорівський, Груша, Дубко, Курко, Ломницький, Лук’янчук, Лях, Осман, Слободян, Тарануха, Теслюк, Чернов.
Оболонь: Рибка — Грисьо, Приймак, Карась, Стасюк — Вітенчук, Мороз — Мединський, Черненко, Блізніченко — Суханов.
Запасні: Домчак, Чачуа, Тлумак, Ігор, Рябов, Кузик, Векляк, Шах, Саків.
Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Адамюк — Очеретько, Клименко, Бруніньйо — Підлепенець, Устименко, Костенко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Євген Цибулько (Черкаська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Україна (Львів, Україна) зіграють львівські Карпати та київська Оболонь.
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Анонс матчу Карпати - Оболонь 26.10.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Карпати (Львов) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Карпати та Оболонь у попередньому футбольному матчі 27.05.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Карпати - Оболонь можна подивитися 26.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Карпати - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)
Рік заснування Карпати (Львов): 2021
Країна: Украина

Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Рух - 21.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Динамо - 19.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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