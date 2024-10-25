Карпати - Оболонь онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Карпати - Оболонь 26.10.2024, Прем'єр-ліга

Протистояння між командою Карпати (Львов) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Украина.

Дата проведення матчу: 26.10.2024

Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Карпати (Львов) та командою Оболонь (Киев):

Попередній поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Карпати та Оболонь у попередньому футбольному матчі 27.05.2023 закінчилось з такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Карпати (Львов)

Рік заснування Карпати (Львов): 2021

Країна: Украина



Минулий матч команди Карпати був зіграний проти Рух - 21.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Минулий матч команди Оболонь був зіграний проти Динамо - 19.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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