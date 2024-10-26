Верес - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Верес у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
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