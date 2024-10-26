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Верес - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 жовтня 2024, 15:30 - Авангард
Головний суддя: Sofiia, Prychyna
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
-
Оновити
0'
Ворскла
Полтава
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
34%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with Veres Rivne playing at home, Veres Rivne have won 1 times, there have been 3 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 9-6 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • During the last 12 meetings, Veres Rivne have won 2 times, there have been 5 draws while FC Vorskla Poltava have won 5 times. The goal difference is 13-9 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne's last home win against FC Vorskla Poltava was in 2017.
  • Last season FC Vorskla Poltava won both games against Veres Rivne (2-1 at home and 2-1 away).
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava have lost their last 3 away matches.
  • FC Vorskla Poltava have lost 3 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 7 games.
  • FC Vorskla Poltava have lost 3 away matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 6 away matches.
  • Veres Rivne haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Vladislav Sharay has more yellow cards (3) than any other player at Veres Rivne. Artem Chelyadin has collected 3 for FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 32% of their matches, FC Vorskla Poltava in 22% of their matches.
  • Veres Rivne wins 32% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 8% of their matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 1, FC Vorskla Poltava won 3, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Veres Rivne.
  • Veres Rivne have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne scores 1.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Vorskla Poltava is 1.2.
  • Veres Rivne scores 1.35 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.14 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne haven't lost in their last 4 games.
  • A year ago, Veres Rivne were number 15 in the table with 6 points. Now they are number 11 with 10 points.
  • A year ago, FC Vorskla Poltava were number 8 in the table with 13 points. Now they are number 12 with 9 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that Veres Rivne scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Верес
2
Перемог
12
Ігор
6
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 15:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Верес
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:01 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
15.02.2023 - 19:30 Ворскла 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес П
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла П
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Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Верес
34%
Нічия
31%
Ворскла
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 6
    Kutsia, Giorgi
    Півзахисник
  • 33
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 95
    Євген Шевченко
    Захисник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 99
    Luan Campos
    Форвард
  • 77
    Sharay, Vladislav
    Півзахисник
  • 7
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 5
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Олег Шандрук
  • Dolganskyi, Sergiy
Трансляція
Інфо
Ворскла йде тринадцятою із 2 перемогами, 3 нічиїми та 5 поразками — 9 очок.
Інфо
Верес іде одинадцятим із 2 перемогами, 4 нічиїми та 4 поразками — 10 очок.
Запасні: Домолега, Корнієнко, Ндукве, Кулаковський, Островський, Ізотов, Нестеренко.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Чорноморець — Кане, Скляр, Челядін, Бацула — Ієде, Ковталюк.
Запасні: Ющишин, Кожухар, Протасевич, Чечер, Мельник, Кучеров, Баран, Дахновський, Нонго, Годя, Гайдучик.
Верес: Когут — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Яго, Кльоц — Луан, Шарай — Степанюк, Мрвальєвич.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Софія Причина (Львівська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 11-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Верес - Ворскла 27.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Верес (Ровно) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Верес у попередньому футбольному матчі 02.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Олег Шандрук и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Ворскла можна подивитися 27.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Верес - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Попередній поєдинок команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 20.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти ФК Олександрія - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

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