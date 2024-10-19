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Лівий Берег - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 жовтня 2024, 13:00 - Stadium Livyi Bereh
Головний суддя: Dmytro, Yevtukhov
Рейтинг матчу:
Лівий Берег
Киев
0 - 0
Оновити
10'
Зоря
Луганск
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
30%
Нічия
30%
Зоря
41%
Цікаві факти
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't won in their last 5 games.
  • FC Levy Bereg Kyiv haven't scored in 4 of their 5 home matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Yevhen Banada has more yellow cards (4) than any other player at FC Levy Bereg Kyiv. Kyrylo Dryshlyuk has collected 3 for FC Zorya Lugansk.
  • FC Levy Bereg Kyiv have not managed to score in their last 5 matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 1st half in 26% of their matches, FC Zorya Lugansk in 30% of their matches.
  • FC Levy Bereg Kyiv wins 26% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 30%.
  • When FC Levy Bereg Kyiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Levy Bereg Kyiv is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Levy Bereg Kyiv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Levy Bereg Kyiv's.
  • FC Levy Bereg Kyiv has streak of 5 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Levy Bereg Kyiv scores 1.27 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.16 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Zorya Lugansk were number 14 in the table with 6 points. Now they are number 9 with 12 points.
  • Both teams didn't score on their last match.
Останні матчі - Лівий Берег
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 18:00 Лівий Берег 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 15:30 Лівий Берег 0 - 1 Завершено Кривбас П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
14.09.2024 - 15:30 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо П
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Лівий Берег
30%
Нічия
30%
Зоря
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Максим Механів
    Воротар
  • 27
    Ернест Астахов
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 97
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 22
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 6
    Santos, Sidnney
  • 14
    Spivakov, Andrii
    Захисник
  • 18
    Dedukh, Ruslan
    Півзахисник
  • 17
    Kogut, Ivan
  • 96
    Олег Синиця
    Півзахисник
  • 21
    Sukhoruchko, Danyil
    Форвард
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Воротар
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Захисник
  • 4
    Eskinja, Gabriel
    Захисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 10
    Juninho
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 9
    Slesar, Artem
    Півзахисник
  • 16
    Voloshyn, Vikentii
    Півзахисник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Форвард
  • 28
    Пилип Будківський
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виталий Первак
  • Младен Бартулович
Трансляція
7'
Загалом, Зоря на початку матчу більше на м'ячі, але якось забагато помилок у луганчан
5'
А ось і перший удар у площину, і знову від Лівого Берега - Астахов пробив метрів із 25-ти, і Турбаєвському довелося стрибати, щоб відвести загрозу. Цікавий початок у нас
3'
Небезпечний момент
Охохо, Джордан помилився в центрі поля, Сухоручко фактично вивалювався сам на сам, але Ескінья встиг постелитися в підкаті перед самим ударом. Такий ось несподіваний майже момент на перших хвилинах
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Зорі: Сапутін, Тронтель, Гусєв, Кирюханцев, Нваезе, Мічин, Хахльов, Дришлюк, Вакула, Кораблін, Супряга
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський, Джордан, Ескінья, Вантух, Жуніор, Башич, Яцик, Слесар, Волошин, Горбач, Будківський
Інфо
Запасні Лівого Берега: Сташків, Фастів, Самар, Косовський, Приходько, Банада, Когут Микола, Галас, Непейпієв, Кобзар, Войцеховський
Інфо
Стартовий склад Лівого Берега: Механів, Астахов, Семенов, Якимів, Шаповал, Сідней, Співаков, Дідух, Когут Іван, Синиця, Сухоручко
У Зорі на даний момент 12 очок і 9 місце в таблиці
Лівий Берег йде на 14-му місці в турнірній таблиці, маючи в активі 8 очок
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00, судитиме гру Дмитро Євтухов
Добрий день усім шанувальникам українського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу 11-го туру УПЛ, в якому Лівий Берег прийме Зорю
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Останні матчі
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Анонс матчу Лівий Берег - Зоря 27.10.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 13:00

Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Лівий Берег - Зоря можна подивитися 27.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Лівий Берег - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина

Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Полісся - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 20.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Лівий Берег - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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