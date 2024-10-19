Лівий Берег - Зоря онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Лівий Берег (Киев) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Stadium Livyi Bereh.
Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 13:00
Для здобуття перемоги тренери команд Виталий Первак и Младен Бартулович розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Лівий Берег (Киев)
Рік заснування Лівий Берег (Киев): 2017
Країна: Украина
Попередній поєдинок команди Лівий Берег був зіграний проти Полісся - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Кривбас - 20.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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