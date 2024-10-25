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Астон Вілла - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 жовтня 2024, 17:00 - Вилла Парк
Головний суддя: Энди Медли
Рейтинг матчу:
Астон Вілла
Бирмингем
0 - 0
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35'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
4' Onana, Amadou 10' Kluivert, Justin 18' Юрі Тілеманс 21' Araujo, Julian 28' McGinn, John
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
37%
Нічия
32%
Борнмут
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Aston Villa and AFC Bournemouth is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with Aston Villa playing at home, Aston Villa have won 3 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 2 times. The goal difference is 10-6 in favour of Aston Villa.
  • During the last 9 meetings, Aston Villa have won 4 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 4 times. The goal difference is 14-12 in favour of Aston Villa.
  • Last season's matches: 3-1 (Aston Villa at home) and 2-2 (AFC Bournemouth at home).
  • Did you know that Aston Villa scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Aston Villa haven't lost in their last 10 games.
  • Aston Villa haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • Aston Villa wins 1st half in 31% of their matches, AFC Bournemouth in 28% of their matches.
  • Aston Villa wins 31% of halftimes, AFC Bournemouth wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Aston Villa.
  • On their last meeting Aston Villa won by 2 goals.
  • When Aston Villa leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When Aston Villa is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 21% of their matches.
  • In Premier League, Aston Villa has better performance than AFC Bournemouth.
  • Aston Villa's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • In the last 5 meetings Aston Villa won 2, AFC Bournemouth won 2, 1 draws.
  • Aston Villa scores 1.8 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.4 goals against Aston Villa (on average).
  • Average number of goals in meetings between Aston Villa and AFC Bournemouth is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Aston Villa and AFC Bournemouth is 1.6.
  • Aston Villa scores 2 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing away (on average).
  • Ollie Watkins is Aston Villa's top scorer with 5 goals. Antoine Semenyo has scored 3 times for AFC Bournemouth.
  • Youri Tielemans has assisted the most goals for Aston Villa with 3. Lewis Cook is AFC Bournemouth's biggest assister (2).
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 50% of their goals between the minutes 76-90?
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 18 in the table with 3 points. Now they are number 11 with 11 points.
  • Aston Villa haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Астон Вілла
3
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
21.04.2024 - 17:00 Астон Вілла 3 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 16:00 Борнмут 2 - 2 Завершено Астон Вілла
Чемпіонат Англії 2022/2023
18.03.2023 - 17:00 Астон Вілла 3 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 0 Завершено Астон Вілла
Останні матчі - Астон Вілла
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Астон Вілла 2 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 3 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Баварія В
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Ипсвич Таун 2 - 2 Завершено Астон Вілла Н
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Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Ліверпуль 3 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2024/2025
14.09.2024 - 22:00 Борнмут 0 - 1 Завершено Челсі П
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Головні події
ГООЛ! McGinn, John
28'
21'
Araujo, Julian
Юрі Тілеманс
18'
10'
Kluivert, Justin
Onana, Amadou
4'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Астон Вілла
37%
Нічия
32%
Борнмут
32%
Склади команд
23
Martinez, Emiliano
12
Люка Дінь
14
Torres, Pau
4
Konsa, Ezri
2
Cash, Matty
41
Ramsey, Jacob
8
Юрі Тілеманс
24
Onana, Amadou
7
McGinn, John
27
Rogers, Morgan
11
Watkins, Ollie
42
Travers, Mark
22
Araujo, Julian
27
Ілля Забарний
5
Senesi, Marcos
3
Kerkez, Milos
10
Christie, Ryan
4
Cook, Lewis
11
Ouattara, Dango
19
Kluivert, Justin
24
Semenyo, Antoine
26
Unal, Enes
Стартовий склад
  • 11
    Watkins, Ollie
  • 27
    Rogers, Morgan
  • 41
    Ramsey, Jacob
    Півзахисник
  • 8
    Юрі Тілеманс
    Півзахисник
    18
  • 24
    Onana, Amadou
    Півзахисник
    4
  • 7
    McGinn, John
    Півзахисник
    28
  • 12
    Люка Дінь
    Захисник
  • 14
    Torres, Pau
    Захисник
  • 4
    Konsa, Ezri
  • 2
    Cash, Matty
    Півзахисник
  • 23
    Martinez, Emiliano
  • 26
    Unal, Enes
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 19
    Kluivert, Justin
    Форвард
    10
  • 24
    Semenyo, Antoine
    Форвард
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 22
    Araujo, Julian
    Захисник
    21
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 5
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 42
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Унаи Эмери
  • Андони Ираола
Статистика матчу
6
Штрафні
2
2
Фоли
5
2
ЖК
2
2
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
1
3
Удари в отвір
1
Офсайди
1
1
Сейви
3
53%
Володіння м'ячем
47%
2
Кутові
2
Трансляція
31'
Заміна
А у Борнмута перша заміна - Сміт на правий фланг виходить замість Араухо, якого відверто возять суперники
29'
Небезпечний момент
Так, все-таки пішов м'яч, на якісь міліметри. Але гравцям Борнмута не можна так вимикатися!
28'
Небезпечний момент
Так ось, цікава ситуація - атака Вілла, в якій Воткінс поборовся за м'яч на самій лінії воріт, після чого віддав на Роджерса. Гравці Борнмута вимкнулися, подумавши, що м'яч пішов, а Роюджерс метрів з 15-ти закрутив його в сітку! Суддя пішов слухати ВАР!
26'
Інфо
Удари - 6:1 на користь Вілли, і 3:0 - удари в площину
23'
Небезпечний момент
Ух ти! Метра 22 до воріт, але Дінь вирішив навісити на Онана, який пробив головою, але кіпер Борнмута тягне дуже важкий м'яч! Мабуть, найнебезпечніший момент матчу на даний момент!
21'
Жовта картка
Араухо отримав жовту, ще й дуже небезпечний штрафний привіз для Вілли
20'
Кутовий
Кутовий для Борнмута. Крісті непогано навісив, кіпера Вілли заблокували свої ж захисники, але ніхто з гравців гостей до м'яча не дістався
18'
Жовта картка
Тілеманс на фланзі не встиг у підкат, за що отримав жовту
16'
Борнмут спробував сходити в атаку - Уаттара пройшов флангом, але прострілив у нікуди
15'
Ах, хороший пас на фланг на Ремзі, було дуже гостро, але ось пас нормальний Джейкоб у штрафний віддати під удар не зміг
13'
Загалом, темп гри у нас не найвищий. Вілла грає першим номером, Борнмут, судячи з усього, не проти
12'
Забарний класно зіграв у підкаті і перервав контру Вілли, яка могла вилитися у вихід сам на сам
10'
Жовта картка
Перша жовта в матчі - Клюверт у центрі поля збив Тілеманса, зриваючи атаку Вілли
7'
Небезпечний момент
Ще підхід у Вілли після прострілу з флангу та невеликого рикошету м'яч відскочив до Роджерса, який щоправда метрів з 15-ти зарядив вище воріт. А влучив би - міг бути гол!
5'
Ух ти Воткінс як проскочив, кіпер Борнмута вчасно не вийшов, форвард Вілланів заволодів м'ячем, заволодів м'ячем уже на лицьовій і нічого справді небезпечного не вичавив
4'
Борнмут звісно не претендує на контроль у перші хвилини. Віллани більше на м'ячі і з м'ячем
2'
Вілла відразу ж сходила в атаку, Ремзі з флангу прострілив, але центрбеки Борнмута на місці - винесли м'яч
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди
У Борнмута - 11 балів і 11 місце в таблиці перед цим матчем
Інфо
Зазначимо, що Вілла після 8 турів йде на 4-му місці в таблиці, маючи в активі 17 очок
Інфо
Ілля Забарний традиційно у стартовому складі та в центрі оборони Борнмута
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Траверс, Забарний, Сенесі, Керкез, Араухо, Кук, Крісті, Семеньйо, Клюйверт, Уаттара, Унал
Інфо
Стартовий склад Астон Вілли: Мартінес, Кеш, Конса, Торрес, Дінь, Онана, Макгінн, Тілеманс, Ремсі, Роджерс, Воткінс
Матч розпочнеться о 17:00, судити гру буде Ендрю Медлі
Добрий вечір усім любителям англійського футболу. UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу, в якому Астон Вілла прийме Борнмут
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Анонс матчу "Астон Вілла" - "Борнмут" 26.10.2024, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Борнмут" (Борнмут) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Вилла Парк.

Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Астон Вілла" (Бирмингем) та командою "Борнмут" (Борнмут):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Астон Вілла", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Астон Вілла" та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з такими результатами: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Унаи Эмери и Андони Ираола розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Борнмут" можна подивитися 26.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Астон Вілла" - "Борнмут", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Астон Вілла" (Бирмингем)
Рік заснування "Астон Вілла" (Бирмингем): 1874
Країна: Англия
Тренер: Унаи Эмери

Попередній поєдинок команди "Астон Вілла" був зіграний проти "Болонья" - 22.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

Команда гостей

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Минулий матч команди "Борнмут" був зіграний проти Арсенал - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Слідкуйте за результатами матчу "Астон Вілла" - "Борнмут" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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