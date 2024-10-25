Астон Вілла - Борнмут онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Так ось, цікава ситуація - атака Вілла, в якій Воткінс поборовся за м'яч на самій лінії воріт, після чого віддав на Роджерса. Гравці Борнмута вимкнулися, подумавши, що м'яч пішов, а Роюджерс метрів з 15-ти закрутив його в сітку! Суддя пішов слухати ВАР!