  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сіті - Саутгемптон Дивитися онлайн
У тренді

Манчестер Сіті - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 жовтня 2024, 17:00 - Этихад . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тони Харринтон
Рейтинг матчу:
Манчестер Сіті
Манчестер
1 - 0
Оновити
35'
Саутгемптон
Саутгемптон
Дивитись трансляцію
Хід матчу
5' Haaland, Erling
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
32%
Саутгемптон
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Manchester City and Southampton FC when Manchester City is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Manchester City and Southampton FC is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Manchester City playing at home, Manchester City have won 13 times, there have been 4 draws while Southampton FC have won 3 times. The goal difference is 47-23 in favour of Manchester City.
  • During the last 40 meetings, Manchester City have won 23 times, there have been 9 draws while Southampton FC have won 8 times. The goal difference is 79-43 in favour of Manchester City.
  • Southampton FC's last away win against Manchester City was in 2004.
  • In Premier League, Southampton FC have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that Manchester City scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 14 games.
  • Manchester City haven't lost in any of their last 10 home matches.
  • When playing at home, Manchester City have not lost to Southampton FC in their last 14 encounters.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Southampton FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Manchester City's home record this season: 3-1-0.
  • Southampton FC's away record this season: 0-0-4.
  • Manchester City have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Southampton FC have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • Manchester City wins 1st half in 55% of their matches, Southampton FC in 45% of their matches.
  • Manchester City wins 55% of halftimes, Southampton FC wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Manchester City leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Southampton FC leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When Manchester City is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Southampton FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Southampton FC.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Southampton FC's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Southampton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Manchester City won 3, Southampton FC won 1, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Southampton FC.
  • Southampton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Manchester City scores 2.6 goals in a match against Southampton FC and Southampton FC scores 1 goals against Manchester City (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester City and Southampton FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester City and Southampton FC is 1.6.
  • Manchester City scores 2.57 goals when playing at home and Southampton FC scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • Southampton FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Southampton FC have lost 3 matches in a row.
  • Southampton FC haven't won in their last 4 games.
  • Erling Haaland is Manchester City's top scorer with 10 goals. Cameron Archer has scored 2 times for Southampton FC.
  • Southampton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester City have a winning streak of 4 matches.
  • Manchester City have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Сіті
16
Перемог
24
Ігор
4
Перемог
Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 19:30 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Кубок англійської ліги 2022/2023
11.01.2023 - 22:00 Саутгемптон 2 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.10.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Саутгемптон
Кубок Англії 2021/2022
20.03.2022 - 17:00 Саутгемптон 1 - 4 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Слован 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Показати більше
Останні матчі - Саутгемптон
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Саутгемптон 2 - 3 Завершено Лестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
30.09.2024 - 22:00 Борнмут 3 - 1 Завершено Саутгемптон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершено Ипсвич Таун Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
Показати більше
Новини команд
Манчестер Юнайтед просив Манчестер Сіті взяти двох футболістів на церемонію вручення Золотого м'яча 26.10.2024 в 13:31 Манчестер Юнайтед просив Манчестер Сіті взяти двох футболістів на церемонію вручення Золотого м'яча З метою економії
Арне Слот: Якщо ви хочете виграти АПЛ, потрібно виграти кілька з п'яти-семи дуже складних виїзних матчів 26.10.2024 в 10:18 Арне Слот: Якщо ви хочете виграти АПЛ, потрібно виграти кілька з п'яти-семи дуже складних виїзних матчів Згадав Гвардіолу та Ман Сіті
Манчестер Сіті – Саутгемптон. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 25.10.2024 в 18:15 Манчестер Сіті – Саутгемптон. Де і коли дивитися онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Схоже, що криза команди Мартіна затягнеться
Манчестер Сіті – Саутгемптон. Анонс та прогноз матчу 9-го туру АПЛ на 26.10.2024 25.10.2024 в 18:06 Манчестер Сіті – Саутгемптон. Анонс та прогноз матчу 9-го туру АПЛ на 26.10.2024 UA-Футбол ділиться очікуваннями від зустрічі між "Манчестер Сіті" та "Саутгемптоном" у рамках чемпіонату Англії
Головні події
ГООЛ! Haaland, Erling
5'
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Сіті
37%
Нічия
32%
Саутгемптон
32%
Склади команд
31
Едерсон
24
Gvardiol, Josko
3
Рубен Діаш
25
Мануель Аканджі
82
Lewis, Rico
8
Матео Ковачіч
47
Foden, Phil
20
Silva, Bernardo
27
Nunes, Matheus
26
Savinho
9
Haaland, Erling
30
Ramsdale, Aaron
2
Кайл Уокер-Пітерс
6
Harwood-Bellis, Taylor
35
Ян Беднарек
5
Джек Стівенс
3
Manning, Ryan
33
Dibling, Tyler
4
Downes, Flynn
18
Fernandes, Mateus
10
Адам Лаллана
19
Archer, Cameron
Стартовий склад
  • 9
    Haaland, Erling
    Форвард
    5
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 26
    Savinho
  • 8
    Матео Ковачіч
    Півзахисник
  • 24
    Gvardiol, Josko
    Захисник
  • 3
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 82
    Lewis, Rico
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
  • 19
    Archer, Cameron
    Форвард
  • 33
    Dibling, Tyler
    Форвард
  • 4
    Downes, Flynn
    Півзахисник
  • 18
    Fernandes, Mateus
    Півзахисник
  • 10
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 2
    Кайл Уокер-Пітерс
    Захисник
  • 6
    Harwood-Bellis, Taylor
    Захисник
  • 35
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 5
    Джек Стівенс
    Захисник
  • 3
    Manning, Ryan
    Півзахисник
  • 30
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хосеп Гвардиола
  • Рассел Мартин
Статистика матчу
3
Удари в отвір
Сейви
2
48%
Володіння м'ячем
52%
1
Удари повз
3
Блоковано ударів
2
Штрафні
4
5
Кутові
4
Фоли
2
LIVE
Трансляція матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
30'
Серію кутових зробив «Сіті». Безрезультатно. Але продовжують господарі висіти над воротами гостей. Ситуація не змінюється.
24'
Небезпечний момент
Ковачич бив із меж штрафного, але захисник ліг під його удар. Був сильний постріл. Якби не заблокував опонент, то навряд чи б голкіпер витягнув.
23'
Двохвилинне володіння гостей на своїй половині поля зрештою завершилося неточним пасом і миттєвим фолом на Льюїсі, який м'яч перехопив.
20'
Так і є. Навіс і дуже невдалий, на дальню штангу - там м'яч і залишає межі поля.
18'
Лаллана сфолив у метрах 37 від штрафного. Притримав Фодена, завалив його на газон. Звідси навряд чи битимуть гравці «Сіті»...
14'
Усе під контролем у команди Гвардіоли. Висока лінія оборони, пресинг, грамотне володіння - за 15 хвилин противника особливо й не видно.
11'
Небезпечний момент
Тепер Нунес стріляє приблизно з тієї ж дистанції - поруч із дальньою штангою м'яч проходить! Але це було небезпечніше.
8'
Заблокований удар Савіньо став підсумком вертикальної швидкої атаки господарів. По центру бив, метрів із 25. М'яч легко долетів у руки воротарю.
5'
Гоооол!!!
Ох, а це було швидко! Нунес навісив на лінію воротарського з лівого флангу, а там Голанд у боротьбі із захисником таки підставив ногу і послав м'яч над голкіпером.
4'
Перший удар по воротах і одразу у площину. Діаш з метрів 30 зарядив - чітко по центру, в руки голкіперу.
2'
Контроль за «Манчестер Сіті» на перших хвилинах. Шукають простір «містяни».
1'
Свисток
Поїхали, матч почався.
Інфо
"Саутгемптон": 30. Рамздейл, 2. Вокер-Пітерс, 6. Харвуд-Белліс, 35. Беднарек, 5. Стефенс (к), 3. Маннінг, 4. Даунс, 10. Лаллана, 18. Фернандеш, 33. Діблінг, 19. Арчер
Інфо
"Манчестер Сіті": 31. Едерсон, 82. Льюїс, 25. Аканджі, 3. Діаш (к), 24. Гвардіол, 8. Ковачич, 20. Бернарду Сілва, 27. Нунес, 26. Савіньо, 47. Фоден, 9. Голанд
Інфо
Добрий день, пані та панове! Ми проведемо текстовий онлайн матчу 9-го туру АПЛ між "Манчестер Сіті" (2-ге місце, 20 очок) і "Саутгемптоном" (19-й рядок, 1 заліковий пункт). Зазначимо, що команди Гвардіоли грає вдома на "Етіхаді".
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Вальядолід Вальядолід 1 Вільярреал Вільярреал 2 Завершено 14:30 - Сьогодні Reading Reading 1 Бристоль Роверс Бристоль Роверс 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Мансфілд Таун Мансфілд Таун 1 Бірмінгем Сіті Бірмінгем Сіті 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Уотфорд Уотфорд 1 Блекберн Роверс Блекберн Роверс 0 Завершено 14:30 - Сьогодні Ковентрі Сіті Ковентрі Сіті 3 Лутон Таун Лутон Таун 2

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон" 26.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.

Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Рассел Мартин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон" можна подивитися 26.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Спарта - 23.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Команда гостей

Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес

Попередній поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Сіті" - "Саутгемптон" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.