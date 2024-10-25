Манчестер Сіті - Саутгемптон онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Этихад.
Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 17:00
Історія протистоянь між "Манчестер Сіті" (Манчестер) та командою "Саутгемптон" (Саутгемптон):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Саутгемптон" залишилася з поразкою . Зіткнення "Саутгемптон" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 08.04.2023 закінчилось з такими результатами: 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Хосеп Гвардиола и Рассел Мартин розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сіті" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Минулий поєдинок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти Спарта - 23.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
Назва: "Саутгемптон" (Саутгемптон)
Рік заснування "Саутгемптон" (Саутгемптон): 1885
Країна: Англия
Тренер: Рубен Сельес
Попередній поєдинок команди "Саутгемптон" був зіграний проти "Лестер Сіті" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Лестер Сіті".
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