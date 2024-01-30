Евертон - Фулгем онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):
Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та Евертон у попередньому футбольному матчі 30.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Ипсвич Таун - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.
Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва
Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти "Астон Вілла" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".
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