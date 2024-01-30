Евертон - Фулгем онлайн трансляція матчу

Доволі спокійний матч на Гудісон Парк. Фулгем володіє ініціативою, але більш небезпечні моменти були в Евертона. Не дивлячись на всі намагання на табло нулі, тому все вирішиться в другій 45-хвилинці. Миколенко проводить непоганий матч і не дивлячись на деякі помилки здебільшого відпрацьовує у захисті і приймає участь в атаках. Чекаємо на поновлення матчу та сподіваємося побачити більш цікавий матч