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Евертон - Фулгем онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 26 жовтня 2024, 19:30 - Гудисон Парк
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
0 - 0
Оновити
перерыв
Фулгем
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Фулгем
37%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Fulham FC when Everton FC is playing at home is 2-1. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Everton FC and Fulham FC is 0-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 15 times, there have been 2 draws while Fulham FC have won 3 times. The goal difference is 40-16 in favour of Everton FC.
  • During the last 39 meetings, Everton FC have won 19 times, there have been 7 draws while Fulham FC have won 13 times. The goal difference is 57-40 in favour of Everton FC.
  • Everton FC's last home win against Fulham FC was in 2018.
  • Last season's matches: 0-1 (Everton FC at home) and 0-0 (Fulham FC at home).
  • Did you know that Fulham FC scores 36% of their goals between the minutes 16-30?
  • Everton FC haven't lost in their last 4 games.
  • Everton FC haven't scored in 2 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Fulham FC haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Dwight McNeil is Everton FC's top scorer with 3 goals. Raul Jimenez has scored 4 times for Fulham FC.
  • Michael Keane has more yellow cards (3) than any other player at Everton FC. Sasa Lukic has collected 4 for Fulham FC.
  • A year ago, Everton FC were number 20 in the table with -1 points. Now they are number 16 with 8 points.
  • Fulham FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 26% of their matches, Fulham FC in 35% of their matches.
  • Everton FC wins 26% of halftimes, Fulham FC wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Fulham FC leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 12% of their matches.
  • When Fulham FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Fulham FC.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Fulham FC's.
  • Fulham FC have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Fulham FC won 3, 2 draws.
  • Fulham FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Fulham FC.
  • Everton FC scores 0.4 goals in a match against Fulham FC and Fulham FC scores 1 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Fulham FC is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Fulham FC is 0.6.
  • Everton FC scores 1.32 goals when playing at home and Fulham FC scores 1.4 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Евертон
6
Перемог
14
Ігор
5
Перемог
Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
30.01.2024 - 21:45 Фулгем 0 - 0 Завершено Евертон
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Евертон 0 - 1 Завершено Фулгем
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Евертон 1 - 3 Завершено Фулгем
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:23 Ипсвич Таун 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Евертон 2 - 1 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Лестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Евертон 1 - 1 Завершено Саутгемптон Н
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Останні матчі - Фулгем
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Фулгем 1 - 3 Завершено Астон Вілла П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Ноттінгем Форест 0 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Ньюкасл В
Кубок англійської ліги 2024/2025
17.09.2024 - 21:45 Престон Норт Енд 1 - 1 Завершено Фулгем Н
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Хто переможе?
19 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
32%
Нічия
32%
Фулгем
37%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
5
Майкл Кін
6
Tarkowski, James
18
Young, Ashley
27
Gueye, Idrissa Gana
16
Абдулайе Дукуре
10
Ndiaye, Iliman
7
McNeil, Dwight
11
Джек Гарісон
9
Calvert-Lewin, Dominic
1
Бернд Лено
2
Кенні Тете
31
Ісса Диоп
3
Bassey, Calvin
33
Robinson, Antonee
18
Андреас Перейра
16
Berge, Sander
11
Traore, Adama
32
Smith Rowe, Emile
17
Iwobi, Alex
7
Рауль Хіменес
Стартовий склад
  • 9
    Calvert-Lewin, Dominic
    Форвард
  • 10
    Ndiaye, Iliman
    Півзахисник
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
  • 27
    Gueye, Idrissa Gana
    Півзахисник
  • 16
    Абдулайе Дукуре
    Півзахисник
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 5
    Майкл Кін
    Захисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 18
    Young, Ashley
    Півзахисник
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 7
    Рауль Хіменес
    Форвард
  • 11
    Traore, Adama
    Форвард
  • 32
    Smith Rowe, Emile
    Форвард
  • 17
    Iwobi, Alex
    Форвард
  • 18
    Андреас Перейра
    Півзахисник
  • 16
    Berge, Sander
    Півзахисник
  • 2
    Кенні Тете
    Захисник
  • 31
    Ісса Диоп
    Захисник
  • 3
    Bassey, Calvin
    Захисник
  • 33
    Robinson, Antonee
  • 1
    Бернд Лено
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Силва, Марку
Статистика матчу
3
Штрафні
6
3
Фоли
3
31%
Володіння м'ячем
69%
2
Удари в отвір
2
1
Блоковано ударів
2
2
Сейви
2
3
Офсайди
1
Удари повз
4
3
Кутові
1
Трансляція
Доволі спокійний матч на Гудісон Парк. Фулгем володіє ініціативою, але більш небезпечні моменти були в Евертона. Не дивлячись на всі намагання на табло нулі, тому все вирішиться в другій 45-хвилинці. Миколенко проводить непоганий матч і не дивлячись на деякі помилки здебільшого відпрацьовує у захисті і приймає участь в атаках. Чекаємо на поновлення матчу та сподіваємося побачити більш цікавий матч
45+2'
Свисток
Джон Брукс дає свисток про завершення першого тайму
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано одну хвилину
45'
Небезпечний момент
Траоре виконав закидання з правого флангу і на дальній стійці Івобі першим дотиком зупинив м'яч, а другим пробив по воротах, але відправив м'яч вище воріт
43'
Небезпечний момент
Черговий навіс з лівого флангу від Дачників закінчився ударом головою від Івобі, проте м'яч полетів вище воріт
42'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали гості і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
41'
Небезпечний момент
Миколенко виконав чудовий навіс з лівого флангу і м'яч прилетів прямо на голову Макнілу, який пробив по воротах, але прямо у руки Лено
37'
Небезпечний момент
Хіменес зумів переграти Миколенко у штрафному майданчику та пробити по воротах, але його удар було заблоковано
36'
Кутовий
Другий корнер вийшов менш вдалим і після навісу на ближню стійку суперники вибили м'яч
35'
Кутовий
Другий кутовий господарі розіграли і після прострілу та серії передач м'яч знову вийшов за межі поля
33'
Інфо
Джон Брукс почекав перегляд VAR, який підтвердив його рішення
32'
Офсайд
Гує пробиває з півкола карного майданчику, влучає в поперечину і м'яч відлітає до Калверт-Льюїна, який відправляє м'яч у порожні ворота, але арбітр фіксує положення поза грою
30'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили Іриски, але після навісу на ближню стійку Робінсон спокійно виграв боротьбу та вибив м'яч
27'
Небезпечний момент
Миколенко помилився поблизу власних воріт, м'яч отримав Траоре та пробив практично впритул з гострого кута і Пікфорд зумів парирувати удар, а через кілька секунд Хіменес виконував скидання на Сміт-Роу, але той злету відправив м'яч значно вище воріт
25'
Небезпечний момент
Господарі заробили стандарт практично в центрі поля і Макніл виконав закидання і після скидання від партнера Гує пробив головою, але Лено впевнено забрав м'яч у руки
23'
Офсайд
Спроба швидкої контратаки Евертона закінчилася положенням поза грою
23'
Після навісу Івобі з лівого флангу м'яч перед воротами очікували Хіменес і Перейра, але м'яч перелетів обох гравців і його забрав Пікфорд на дальній стійці
22'
Дуже багато атак вдається створювати гостям, але всі вони безрезультатні і Евертон відмінно захищається
20'
Ситуація на полі практично без змін: Дачники контролюють м'яч і ситуацію, а Евертон захищається на власній половині поля
18'
Іриски помилилися на власній половині поля і Сміт-Роу перехопив м'яч, але прориваючись до ударної позиції втратив його
13'
Господарі продовжують захищатися, в той час як Фелгем шукає нові варіанти розвитку атак
9'
Калверт-Льюїна чудовою передачею вивели у штрафний суперника, але той програв боротьбу супернику перед воротами і втратив м'яч
7'
Небезпечний момент
Хіменес отримав м'яч у штрафному майданчику вигравши боротьбу в Тарковскі і пробив по воротах, але відправив м'яч практично у руки Пікфорда
4'
Дачники більш активно розпочали матч і більше контролюють м'яч
2'
Гості намагалися створити атаку, але Тете віддав занадто сильну передачу
1'
Свисток
Джон Брукс дає стартовий свисток. Поєдинок розпочато
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Джон Брукс
Головний тренер Фулгему: Марку да Сілва
На лаві запасних: Бенда, Вілсон, Кейрні, Куенка, Кінг, Нелсон, Родрігу Муніз, Рід, Сессеньйон
Інфо
Стартовий склад Фулгему (4-2-3-1): Лено - Робінсон, Бессі, Діоп, Тете - Берге, Перейра - Івобі, Сміт-Роу, Траоре - Хіменес
Головний тренер Евертона: Шон Дайч
На лаві запасних: Армстронг, Бету, Брентвейт, Віржінія, Коулмен, Ліндстрем, Мангала, О'Браєн, Паттерсон
Інфо
Стартовий склад Евертона (4-2-3-1): Пікфорд - Миколенко, Кін, Тарковскі, Янг - Гує, Дукуре - Ндіає, Макніл, Гаррісон - Калверт-Льюїн
Евертон після восьми матчів має в своєму активі вісім очок за дві перемоги та дві нічиї та займає шістнадцяту сходинку турнірної таблиці. Фулгем має на одну перемогу більше Ірисок і аналогічну кількість нічиїх та з одинадцятьма очками розташовується на одинадцятій сходинці
Матч пройде у Ліверпулі на Гудісон Парк та розпочнеться о 19:30 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дев'ятого туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон прийме у гостях Фулгем
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Анонс матчу Евертон - Фулгем 26.10.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Евертон (Ливерпуль) та командою Фулгем (Лондон):

Минулий поєдинок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Фулгем та Евертон у попередньому футбольному матчі 30.01.2024 закінчилось з наступним результатом: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Силва, Марку розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - Фулгем можна подивитися 26.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - Фулгем, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Попередній матч команди Евертон був зіграний проти Ипсвич Таун - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Евертон.

Команда гостей

Назва: Фулгем (Лондон)
Рік заснування Фулхэм (Лондон): 1879
Країна: Англия
Тренер: Марку Силва

Попередній матч команди Фулгем був зіграний проти "Астон Вілла" - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Астон Вілла".

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