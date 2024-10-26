Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 22:00
Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Боруссія" - 22.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Баварія" - 23.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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