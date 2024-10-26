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Реал - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 26 жовтня 2024, 22:00 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
0 - 0
Оновити
51'
Барселона
Барселона
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Хід матчу
44' Casado, Marc
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
27%
Барселона
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and FC Barcelona when Real Madrid is playing at home is 2-0. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 39 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 15 times, there have been 7 draws while FC Barcelona have won 17 times. The goal difference is 67-63 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 87 meetings, Real Madrid have won 27 times, there have been 21 draws while FC Barcelona have won 39 times. The goal difference is 153-123 in favour of FC Barcelona.
  • In LaLiga, Real Madrid have 5 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 38% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that FC Barcelona scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Real Madrid have won 7 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 39 home matches.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 5 home matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona haven't scored in 0 of their 6 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 5-0-0.
  • Kylian Mbappe is Real Madrid's top scorer with 6 goals. Robert Lewandowski has scored 12 times for FC Barcelona.
  • Vinicius Junior has assisted the most goals for Real Madrid with 4. Lamine Yamal is FC Barcelona's biggest assister (6).
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 42% of their matches, FC Barcelona in 46% of their matches.
  • Real Madrid wins 42% of halftimes, FC Barcelona wins 46%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 77% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 87% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than FC Barcelona.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 3, FC Barcelona won 2, 0 draws.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 1.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and FC Barcelona is 1.8.
  • Real Madrid scores 2.8 goals when playing at home and FC Barcelona scores 2.07 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
19
Перемог
44
Ігор
17
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.04.2024 - 22:00 Реал 3 - 2 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2024
14.01.2024 - 21:00 Реал 4 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.10.2023 - 17:15 Барселона 1 - 2 Завершено Реал
Кубок Іспанії 2024
05.04.2023 - 22:00 Барселона 0 - 4 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Боруссія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
19.10.2024 - 22:00 Сельта 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
05.10.2024 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Вільярреал В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Лілль 1 - 0 Завершено Реал П
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
29.09.2024 - 22:00 Атлетіко 1 - 1 Завершено Реал Н
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Барселона 4 - 1 Завершено Баварія В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
20.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Севілья В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
06.10.2024 - 17:15 Алавес 0 - 3 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Барселона 5 - 0 Завершено Янг Бойз В
Чемпіонат Іспанії 2024/2025
28.09.2024 - 22:00 Осасуна 4 - 2 Завершено Барселона П
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Головні події
44'
Casado, Marc
Хто переможе?
63 Користувачів зробило свій вибір
Реал
46%
Нічия
27%
Барселона
27%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
22
Антоніо Рюдігер
3
Militao, Eder
17
Лукас Васкес
5
Bellingham, Jude
6
Camavinga, Eduardo
14
Tchouameni, Aurelien
8
Федеріко Вальверде
9
Кіліан Мбаппе
7
Junior, Vinicius
13
Pena, Inaki
23
Kounde, Jules
2
Cubarsi, Pau
5
Martinez, Inigo
3
Balde, Alejandro
17
Casado, Marc
8
Pedri
19
Yamal, Lamine
16
Lopez, Fermín
11
Raphinha
9
Роберт Левандовскі
Стартовий склад
  • 9
    Кіліан Мбаппе
    Форвард
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 6
    Camavinga, Eduardo
  • 14
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 19
    Yamal, Lamine
    Форвард
  • 16
    Lopez, Fermín
    Форвард
  • 11
    Raphinha
    Захисник
  • 17
    Casado, Marc
    Півзахисник
    44
  • 8
    Pedri
    Форвард
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 2
    Cubarsi, Pau
    Захисник
  • 5
    Martinez, Inigo
    Захисник
  • 3
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 13
    Pena, Inaki
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Flick, Hansi
Статистика матчу
3
Удари повз
3
11
Штрафні
14
5
Кутові
2
8
Офсайди
1
6
Фоли
10
1
Удари в отвір
3
3
Сейви
42%
Володіння м'ячем
58%
Блоковано ударів
2
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - "Барселона"
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
46'
Заміна
Де Йонг замінив у перерві Ферміна й одразу отримав капітанську повʼязку від Рафіньї.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Цікавий перший тайм. Реал діяв першим номером, створив велику кількість моментів, однак висока лінія захисту Барселони їх всі нівелювала. При цьому попереду каталонці виступили дуже блідо. Напевно, гра в атаці буде головним аспектом, який Флік захоче виправити в другому таймі.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 2 хвилини.
43'
Жовта картка
Вінісіус був готовий розганяти контратаку в той момент, коли Касадо вдарив його по ногах.
37'
Ямаль фірмово змістився з флангу в центр і з лівої хотів закрутити мʼяч у дальній кут. Камавінга не дозволив Ламіну втілити задумане.
30'
Офсайд
Мбаппе витонченим парашутиком переграв Пенью і навіть встиг відсвяткувати забитий мʼяч, але після перевірки VAR гол було скасовано через офсайд.
29'
Ще одна спроба Іньїго забити з другого поверху, цього разу більш небезпечна. У кількох десятках сантиметрів над поперечиною пролетів мʼяч.
28'
Лунін парирував удар Педрі з дальньої дистанції, хоч і не зміг зафіксувати мʼяч у руках. Поруч був Мілітан, який підстрахував.
25'
Офсайд
Камавінга вдало підключився до чужого карного та навіть завершив атаку ударом, але, звичайно ж, лайнсмен підійняв прапорець за підсумками епізоду.
22'
Небезпечний момент
Вінісіус візуально дуже легко розібрався з кількома захисниками, але коли вийшов на ударну позицію, не зміг влучити в ближній кут.
21'
Рафінья потягнув ковдру на себе та пробив сам замість передачі на Бальде, який знаходився у більш вигідному положенні. Над воротами пройшов мʼяч.
19'
Офсайд
Віні не реалізував хороший момент, але це знову не має значення, оскільки гравці Барси бездоганно діють при створенні штучного офсайду.
15'
Офсайд
Пенья здійснив геніальний сейв після того, як Беллінгем з кількох метрів у підкаті пробив по воротах. Важливо згадати відмінну гру голкіпера незважаючи на положення поза грою.
13'
Небезпечний момент
Ямаль вискочив віч-на-віч, але під тиском Менді пробив дуже погано та дозволив Луніну здійснити легкий сейв.
12'
Офсайд
Мілітан довгим пасом знайшов на чужій половині Вінісіуса, той скинув на Мбаппе, а Кіліан спробував закинути мʼяч за комірець Пеньї. Небезпечний момент, але в статистику він не увійде через черговий офсайд.
12'
Лунін спокійно зафіксував мʼяч у руках після удару-скидання у виконанні Іньїго.
10'
Левандовський довго готувався бити злету після мʼякого закидання від Ямаля, Мілітан встиг накрити поляка.
5'
Щільні подачі Вальверде від кутового прапорця створили захисникам Барселони трохи проблем, але кожна з них була перехоплена.
2'
Офсайд
Мбаппе не влучив у площину воріт після виходу один на один. Не проблема, адже перед цим француз ще й заліз в офсайд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Вражаючий перформанс влаштували вболівальники на Сантьяго Бернабеу перед поєдинком. Сподіваємося, команди витримають планку та подарують нам футбол найвищої якості.
Інфо
Арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес.
Запасні: Местре (в), Фран (в), Вальєхо, Гарсія, Гюлер, Діас, Ендрік, Модрич, Себальйос.
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін — Менді, Рюдігер, Мілітан, Васкес (к) — Чуамені — Камавінга, Вальверде — Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе. Головний тренер — Карло Анчелотті.
Запасні: Кокен (в), Щенсний (в), Віктор, Гаві, де Йонг, Домінгес, Мартін, Ольмо, Торре, Фаті, Форт.
Інфо
Стартовий склад Барселони: Пенья — Бальде, Іньїго, Кубарсі, Кунде — Педрі, Касадо — Рафінья (к), Фермін, Ямаль — Левандовський. Головний тренер — Гансі Флік.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 11-го раунду Ла Ліги між мадридським Реалом і Барселоною.
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Анонс матчу Реал - "Барселона" 26.10.2024, Чемпіонат Іспанії

Протистояння між командою Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Іспанії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 26.10.2024
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Реал (Мадрид) та командою "Барселона" (Барселона):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 21.04.2024 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Flick, Hansi розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - "Барселона" можна подивитися 26.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Минулий матч команди Реал був зіграний проти "Боруссія" - 22.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Минулий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Баварія" - 23.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Реал - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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