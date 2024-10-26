Челсі - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Челсі" - "Ньюкасл" 27.10.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 27.10.2024

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 11.03.2024 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Панатінаїкос - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

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