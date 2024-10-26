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Челсі - Ньюкасл онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 жовтня 2024, 16:00 - Стэмфорд Бридж . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Ньюкасл
Ньюкасл
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
30%
Ньюкасл
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Newcastle United when Chelsea FC is playing at home is 1-0. 8 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Chelsea FC and Newcastle United is 1-0. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 33 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 23 times, there have been 8 draws while Newcastle United have won 2 times. The goal difference is 64-21 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 67 meetings, Chelsea FC have won 33 times, there have been 17 draws while Newcastle United have won 17 times. The goal difference is 98-62 in favour of Chelsea FC.
  • Newcastle United's last away win against Chelsea FC was in 2012.
  • Last season's matches: 3-2 (Chelsea FC at home) and 4-1 (Newcastle United at home).
  • Did you know that Chelsea FC scores 25% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC haven't lost in their last 7 games.
  • Chelsea FC haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • When playing at home, Chelsea FC have not lost to Newcastle United in their last 13 encounters.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Newcastle United haven't scored in 1 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Cole Palmer is Chelsea FC's top scorer with 6 goals. Harvey Barnes has scored 3 times for Newcastle United.
  • Cole Palmer has assisted the most goals for Chelsea FC with 5. Jacob Murphy is Newcastle United's biggest assister (2).
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 41% of their matches, Newcastle United in 40% of their matches.
  • Chelsea FC wins 41% of halftimes, Newcastle United wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Newcastle United leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Newcastle United is down 1-0 away, they win 5% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than Newcastle United.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Newcastle United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, Newcastle United won 1, 2 draws.
  • Chelsea FC scores 1.4 goals in a match against Newcastle United and Newcastle United scores 1.8 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and Newcastle United is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and Newcastle United is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Chelsea FC scores 2.5 goals when playing at home and Newcastle United scores 1.45 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Chelsea FC scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • A year ago, Chelsea FC were number 11 in the table with 11 points. Now they are number 6 with 14 points.
  • Both teams lost their last match.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
15
Перемог
25
Ігор
7
Перемог
Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ньюкасл
Останні матчі - Челсі
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Панатінаїкос 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Челсі 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Челсі 4 - 2 Завершено Гент В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
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Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
01.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Вімблдон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 17:00 Фулгем 3 - 1 Завершено Ньюкасл П
Показати більше
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
39%
Нічия
30%
Ньюкасл
30%
LIVE
Трансляція матчу "Челсі" - "Ньюкасл"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
"Ньюкасл": 22. Поуп, 5. Шер, 7. Жоелінтон, 8. Тоналі, 11. Барнс, 14. Ісак, 20. Холл, 21. Лівраменто, 24. Альмірон, 33. Берн, 39. Бруно Гімараеш (к)
Інфо
Михайло Мудрик - на лавці для запасних.
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 24. Джеймс (к), 29. Фофана, 6. Колвілл, 27. Гюсто, 45. Лавія, 25. Кайседо, 11. Мадуеке, 20. Палмер, 7. Нету, 15. Джексон
Інфо
Добрий день, пані та панове! У 9-му турі АПЛ лондонський «Челсі» (7-ме місце, 14 очок) приймає на «Стемфорд Бридж» «Ньюкасл Юнайтед» (12-й рядок, 12 пунктів).
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Анонс матчу "Челсі" - "Ньюкасл" 27.10.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Челсі" (Лондон) та командою "Ньюкасл" (Ньюкасл):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 11.03.2024 закінчилось з рахунком: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл" можна подивитися 27.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Челсі" - "Ньюкасл", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челсі" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Минулий матч команди "Челсі" був зіграний проти Панатінаїкос - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній матч команди "Ньюкасл" був зіграний проти Брайтон енд Хоув Альбіон - 19.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Челсі" - "Ньюкасл" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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