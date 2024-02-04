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Вест Хем Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 жовтня 2024, 16:00 - Стадион Лондон
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Вест Хем Юнайтед
Лондон
1 - 0
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84'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Хід матчу
25' Paqueta, Lucas 30' Константінос Мавропанос
46' Paqueta, Lucas Вийшов: Soucek, Tomas 46' Константінос Мавропанос Вийшов: Todibo, Jean-Clair 46' Soler, Carlos Вийшов: Summerville, Crysencio 59' De Ligt, Matthijs 59' Rashford, Marcus Вийшов: Diallo, Amad 71' Antonio, Michail Вийшов: Ings, Danny 74' Summerville, Crysencio 75' Summerville, Crysencio
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
30%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester United when West Ham United is playing at home is 2-2. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between West Ham United and Manchester United is 0-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 31 meetings with West Ham United playing at home, West Ham United have won 8 times, there have been 11 draws while Manchester United have won 12 times. The goal difference is 50-43 in favour of Manchester United.
  • During the last 66 meetings, West Ham United have won 11 times, there have been 16 draws while Manchester United have won 39 times. The goal difference is 125-60 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 2-0 (West Ham United at home) and 3-0 (Manchester United at home).
  • Did you know that West Ham United scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Manchester United have lost none of their last 4 away matches.
  • West Ham United haven't scored in 1 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 2 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Jarrod Bowen has assisted the most goals for West Ham United with 4. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (2).
  • A year ago, West Ham United were number 7 in the table with 14 points. Now they are number 15 with 8 points.
  • West Ham United have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • West Ham United wins 1st half in 27% of their matches, Manchester United in 33% of their matches.
  • West Ham United wins 27% of halftimes, Manchester United wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 3 goals.
  • When West Ham United leads 1-0 at home, they win in 68% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 68% of their matches.
  • When West Ham United is down 0-1 home, they win 9% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than West Ham United.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than West Ham United's.
  • In the last 5 meetings West Ham United won 2, Manchester United won 3, 0 draws.
  • West Ham United scores 0.8 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1.4 goals against West Ham United (on average).
  • Average number of goals in meetings between West Ham United and Manchester United is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between West Ham United and Manchester United is 0.6.
  • West Ham United scores 1.64 goals when playing at home and Manchester United scores 1.65 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Вест Хем Юнайтед
6
Перемог
31
Ігор
17
Перемог
Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 16:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершено Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.05.2023 - 21:00 Вест Хем Юнайтед 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
01.03.2023 - 21:45 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед
Останні матчі - Вест Хем Юнайтед
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 14:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Вест Хем Юнайтед 4 - 1 Завершено Ипсвич Таун В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Брентфорд 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
25.09.2024 - 22:00 Ліверпуль 5 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2024/2025
21.09.2024 - 14:30 Вест Хем Юнайтед 0 - 3 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 Фенербахче 1 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Брентфорд В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Астон Вілла 0 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Порту 3 - 3 Завершено Манчестер Юнайтед Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
29.09.2024 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 3 Завершено Тоттенхем П
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Головні події
Summerville, Crysencio
75'
ГООЛ! Summerville, Crysencio
74'
Antonio, Michail
Вийшов: Ings, Danny
71'
59'
De Ligt, Matthijs
59'
Rashford, Marcus
Вийшов: Diallo, Amad
Paqueta, Lucas
Вийшов: Soucek, Tomas
46'
Константінос Мавропанос
Вийшов: Todibo, Jean-Clair
46'
Soler, Carlos
Вийшов: Summerville, Crysencio
46'
Константінос Мавропанос
30'
Paqueta, Lucas
25'
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Вест Хем Юнайтед
30%
Нічия
30%
Манчестер Юнайтед
39%
Склади команд
1
Fabianski, Lukasz
33
Эмерсон
26
Kilman, Max
15
Константінос Мавропанос
29
Wan-Bissaka, Aaron
19
Едсон Альварес
24
Rodriguez, Guido
10
Paqueta, Lucas
4
Soler, Carlos
20
Bowen, Jarrod
9
Antonio, Michail
24
Андре Онана
20
Dalot, Diogo
4
De Ligt, Matthijs
6
Martinez, Lisandro
3
Mazraoui, Noussair
14
Крістіан Еріксен
18
Карлос Каземiро
17
Garnacho, Alejandro
8
Fernandes, Bruno
10
Rashford, Marcus
9
Hojlund, Rasmus
Стартовий склад
  • 9
    Antonio, Michail
    Півзахисник
    71
  • 10
    Paqueta, Lucas
    Півзахисник
    46 25
  • 4
    Soler, Carlos
    46
  • 20
    Bowen, Jarrod
    Форвард
  • 19
    Едсон Альварес
    Захисник
  • 24
    Rodriguez, Guido
    Півзахисник
  • 33
    Эмерсон
    Захисник
  • 26
    Kilman, Max
  • 15
    Константінос Мавропанос
    Захисник
    46 30
  • 29
    Wan-Bissaka, Aaron
    Захисник
  • 1
    Fabianski, Lukasz
  • 9
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 17
    Garnacho, Alejandro
    Форвард
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
    59
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 4
    De Ligt, Matthijs
    59
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 3
    Mazraoui, Noussair
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Хулен Лопетеги
  • Эрик тен Хаг
Статистика матчу
43%
Володіння м'ячем
57%
5
Удари повз
5
1
Блоковано ударів
3
8
Штрафні
8
5
Фоли
6
1
Удари в отвір
3
3
Сейви
5
Кутові
4
3
ЖК
1
3
Офсайди
2
Трансляція
79'
Заміна
Зіркзе замінив Еріксена.
74'
Жовта картка
Саммервілл відсвяткував забитий мʼяч без футболки.
74'
Гоооол!!!
Вест Гем виривається вперед! Все почалося з неточної передачі Гарначо. Далі Боуен прострілив з-під Мартінеса, Інгс пробив дуже невдало, але цей удар переріс в асист на Саммервілла. Саме нідерландець підправив мʼяч у ворота та записав своє імʼя в протокол.
71'
Заміна
Інгс зʼявився на полі замість Антоніо.
62'
Небезпечний момент
Емерсон зобовʼязаний був забивати! Антоніо все зробив для партнера, викотивши під удар по воротах з метра, але італійський захисник, який опинився на позиції форварда, не зміг завдати удару.
59'
Заміна
Рашфорд поступився місцем на полі Діалло.
59'
Жовта картка
Жвавий Саммервілл нормально так возить захисників МЮ. Де Лігту навіть довелося фолити на жовту, аби зупинити співвітчизника.
57'
Гейлунд своїм ударом з-за меж штрафного потурбував Фабʼянського, той виконав свою роботу на відмінно.
55'
Антоніо отримав мʼяч на підступах до штрафного, пішов під праву та спробував закрутити у дальню девʼятку. Не найгірша спроба, але все ж повз ворота.
54'
Гарначо увірвався на дальню стійку та в дотик замкнув навіс Рашфорда з протилежного флангу. Влучив у сітку із зовнішнього боку.
48'
Онана випередив Антоніо та накрив мʼяч, після чого отримав від суперника коліном. Медики на полі, Баїндир про всяк випадок розминається. UPD. Онана повернувся в рамку воріт.
46'
Заміна
Лопетегі в перерві замінив Мавропаноса, Пакета і Солера на Тодібо, Соучека та Саммервілла.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
МЮ повністю переважав свого суперника, створив декілька вбивчих моментів, але так і не зміг відкрити рахунок в першому таймі.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
45'
Небезпечний момент
Суперсейв здійснив Фабʼянський після удару Каземіро головою зі штрафного! Чудова реакція в поляка, та ще й у такий важливий момент, перед самою перервою він її продемонстрував.
43'
Затягнулася пауза, повʼязана з пошкодженням Лісандро Мартінеса, але в підсумку з аргентинцем все гаразд.
39'
Небезпечний момент
Альварес ледь не зрізав мʼяч у власні ворота після подачі Еріксена з кутового. Пощастило мексиканцю, влучив він у каркас.
32'
Небезпечний момент
Як же зганьбився щойно Далот! Спочатку відкрився під закидання Бруну, технічно прокинув голкіпера, але коли опинився перед порожніми воротами, просто запустив мʼяч вище цілі. Кращий момент навіть уявити складно!
30'
Жовта картка
Мавропанос полетів у грубий підкат проти Гарначо, навіть зачепив коліно прямою ногою. Арбітр попередив грецького захисника навіть незважаючи на те, що попередньо в Гарначо був зафіксований офсайд.
28'
Перша загроза воротам Манчестер Юнайтед надходила від Пакета. Бразилець пробив головою в дальній кут після подачі Солера з кутового. Трохи вище поперечини пролетів мʼяч.
25'
Жовта картка
Пакета отримав жовту за те, що не дав супернику розіграти штрафний.
22'
Боуен з кутового подав просто до рук Онана.
20'
Мазраві довгою передачею фактично вивів Рашфорда віч-на-віч із воротарем, Маркус завозився з мʼячем і зіпсував момент.
13'
Небезпечний момент
І ще один шанс у Фернандеша! Увірвався на 11 метрів із глибини, уникнув офсайду, і без жодного спротиву пробивав головою. Трохи не вистачило зросту або ж висоти стрибка для акцентованого удару.
12'
Гейлунд отримав передачу від Гарначо, класно прибрав на замасі Кілмана та завдав удару по воротах. Якби Фабʼянський швидко не скоротив дистанцію до мінімуму, це був би гол.
11'
Подача Антоніо з правого флангу стала легкою здобиччю для Онана.
8'
Другий момент у Гарначо, цього разу не такий небезпечний. Отримав передачу на хід від Фернандеша, затягнув мʼяч у штрафний і спробував закрутити в дальній кут. Не вийшло.
2'
Небезпечний момент
У Гарначо була відмінна можливість відкрити рахунок уже на другій хвилині! Аргентинець із вигідної позиції влучив у поперечину.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Девід Кут.
Запасні: Ареоля (в), Крессвелл, Луїс Гільєрме, Саммервілл, Соучек, Тодібо, Цоуфал, Інгс, Ірвінг.
Інфо
Стартовий склад Вест Гема: Фабʼянський — Емерсон, Кілман, Мавропанос, Ван-Біссака — Альварес, Родрігес — Пакета, Солер, Боуен (к) — Антоніо. Головний тренер — Хулен Лопетегі.
Запасні: Баїндир (в), Амасс, Вітлі, Діалло, Еванс, Зіркзе, Ліндельоф, Угарте, Флетчер.
Інфо
Стартовий склад Манчестер Юнайтед: Онана — Мазраві, Мартінес, де Лігт, Далот — Каземіро, Еріксен — Рашфорд, Фернандеш (к), Гарначо — Гейлунд. Головний тренер — Ерік тен Хаг.
Цілком імовірно, що сьогодні один із головних тренерів піде у відставку. UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 9-го раунду АПЛ між Вест Гемом і Манчестер Юнайтед.
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Анонс матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" 27.10.2024, Чемпіонат Англії

Протистояння між командою "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Стадион Лондон.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Вест Хем Юнайтед" (Лондон) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Манчестер Юнайтед", тоді як команда "Вест Хем Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення "Манчестер Юнайтед" та "Вест Хем Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.02.2024 закінчилось з рахунком: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Хулен Лопетеги и Эрик тен Хаг розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 27.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вест Хем Юнайтед" (Лондон)
Рік заснування "Вест Хем Юнайтед" (Лондон): 1895
Країна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Минулий поєдинок команди "Вест Хем Юнайтед" був зіграний проти "Тоттенхем" - 19.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Попередній поєдинок команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Фенербахче - 24.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Вест Хем Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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