Вест Хем Юнайтед - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

Вест Гем виривається вперед! Все почалося з неточної передачі Гарначо. Далі Боуен прострілив з-під Мартінеса, Інгс пробив дуже невдало, але цей удар переріс в асист на Саммервілла. Саме нідерландець підправив мʼяч у ворота та записав своє імʼя в протокол.