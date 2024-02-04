Інтер - Ювентус онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Інтер" - Ювентус 27.10.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 27.10.2024

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 04.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Тьяго Мотта розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)

Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908

Країна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Янг Бойз - 23.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)

Рік заснування Ювентус (Турин): 1897

Країна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Минулий матч команди Ювентус був зіграний проти Штутгарт - 22.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Штутгарт.

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