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Інтер - Ювентус онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 27 жовтня 2024, 19:00 - Джузеппе Меацца . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Марко Гвида
Рейтинг матчу:
Інтер
Милан
3 - 2
Оновити
44'
Ювентус
Турин
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Хід матчу
15' Пьотр Зеліньский 20' Vlahovic, Dusan 26' Weah, Tim 35' Генріх Мхітарян 38' Пьотр Зеліньский
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
38%
Нічия
33%
Ювентус
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Inter Milano and Juventus Turin when Inter Milano is playing at home is 1-2. 9 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Inter Milano and Juventus Turin is 1-1. 12 matches have ended with this result.
  • During the last 37 meetings with Inter Milano playing at home, Inter Milano have won 10 times, there have been 16 draws while Juventus Turin have won 11 times. The goal difference is 46-43 in favour of Inter Milano.
  • During the last 76 meetings, Inter Milano have won 15 times, there have been 30 draws while Juventus Turin have won 31 times. The goal difference is 95-73 in favour of Juventus Turin.
  • Last season's matches: 1-0 (Inter Milano at home) and 1-1 (Juventus Turin at home).
  • Did you know that Inter Milano scores 25% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Juventus Turin scores 27% of their goals between the minutes 46-60?
  • Inter Milano have a winning streak of 5 matches.
  • Juventus Turin haven't lost in their last 10 games.
  • Juventus Turin have lost none of their last 4 away matches.
  • Inter Milano haven't scored in 0 of their 4 home matches in Serie A this season.
  • When playing away, Juventus Turin have not conceded a goal so far this season.
  • Juventus Turin haven't scored in 1 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • Juventus Turin's away record this season: 2-1-0.
  • Marcus Thuram is Inter Milano's top scorer with 7 goals. Dusan Vlahovic has scored 5 times for Juventus Turin.
  • Inter Milano wins 1st half in 54% of their matches, Juventus Turin in 30% of their matches.
  • Inter Milano wins 54% of halftimes, Juventus Turin wins 30%.
  • The winner of their last meeting was Inter Milano.
  • On their last meeting Inter Milano won by 1 goals.
  • When Inter Milano leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Juventus Turin leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Inter Milano is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Juventus Turin is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Serie A, Inter Milano has better performance than Juventus Turin.
  • Juventus Turin's performance of the last 5 matches is better than Inter Milano's.
  • Inter Milano have lost just 1 of their last 5 games against Juventus Turin (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Inter Milano won 2, Juventus Turin won 1, 2 draws.
  • Inter Milano scores 0.8 goals in a match against Juventus Turin and Juventus Turin scores 0.6 goals against Inter Milano (on average).
  • Average number of goals in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Inter Milano and Juventus Turin is 1.
  • Inter Milano scores 2.08 goals when playing at home and Juventus Turin scores 1.41 goals when playing away (on average).
  • Inter Milano have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Did you know that Inter Milano scores 29% of their goals between the minutes 46-60?
  • Inter Milano have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Inter Milano's performance of the last 5 matches is better than Juventus Turin's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Інтер
9
Перемог
34
Ігор
15
Перемог
Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
04.02.2024 - 21:45 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус
Чемпіонат Італії 2023/2024
26.11.2023 - 21:45 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Кубок Італії 2022/2023
26.04.2023 - 22:01 Інтер 1 - 0 Завершено Ювентус
Кубок Італії 2022/2023
04.04.2023 - 22:00 Ювентус 1 - 1 Завершено Інтер
Останні матчі - Інтер
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Янг Бойз 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2024/2025
05.10.2024 - 21:45 Інтер 3 - 2 Завершено Торіно В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Інтер 4 - 0 Завершено Црвена Звезда В
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.09.2024 - 16:00 Удінезе 2 - 3 Завершено Інтер В
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Останні матчі - Ювентус
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Ювентус 0 - 1 Завершено Штутгарт П
Чемпіонат Італії 2024/2025
19.10.2024 - 21:45 Ювентус 1 - 0 Завершено Лаціо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 13:30 Ювентус 1 - 1 Завершено Кальярі Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 2 - 3 Завершено Ювентус В
Чемпіонат Італії 2024/2025
28.09.2024 - 19:00 Дженоа 0 - 3 Завершено Ювентус В
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Головні події
ГООЛ! Пьотр Зеліньский
38'
ГООЛ! Генріх Мхітарян
35'
26'
Weah, Tim ГООЛ!
20'
Vlahovic, Dusan ГООЛ!
ГООЛ! Пьотр Зеліньский
15'
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Інтер
38%
Нічия
33%
Ювентус
29%
Склади команд
1
Sommer, Yann
95
Алессандро Бастоні
6
De Vrij, Stefan
28
Бенжамен Павар
32
Федеріко Дімарко
22
Генріх Мхітарян
7
Пьотр Зеліньский
23
Ніколо Барелла
2
Dumfries, Denzel
10
Martinez, Lautaro
9
Thuram, Marcus
29
Di Gregorio, Michele
27
Андреа Камбіассо
15
Kalulu, Pierre
6
Danilo
32
Cabal, Juan
5
Мануель Локателлі
21
Fagioli, Nicolo
22
Weah, Tim
16
McKennie, Weston
7
Conceicao, Francisco
9
Vlahovic, Dusan
Стартовий склад
  • 10
    Martinez, Lautaro
    Форвард
  • 9
    Thuram, Marcus
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 22
    Генріх Мхітарян
    Півзахисник
  • 7
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
    15
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 2
    Dumfries, Denzel
  • 95
    Алессандро Бастоні
    Захисник
  • 6
    De Vrij, Stefan
    Захисник
  • 28
    Бенжамен Павар
    Півзахисник
  • 1
    Sommer, Yann
    Воротар
  • 9
    Vlahovic, Dusan
    20
  • 22
    Weah, Tim
    Форвард
    26
  • 16
    McKennie, Weston
  • 7
    Conceicao, Francisco
    Форвард
  • 5
    Мануель Локателлі
    Півзахисник
  • 21
    Fagioli, Nicolo
    Форвард
  • 27
    Андреа Камбіассо
    Півзахисник
  • 15
    Kalulu, Pierre
    Захисник
  • 6
    Danilo
    Захисник
  • 32
    Cabal, Juan
    Захисник
  • 29
    Di Gregorio, Michele
Запасні гравці
Тренери
  • Симоне Индзаги
  • Тьяго Мотта
Статистика матчу
5
Штрафні
3
2
Кутові
2
3
Фоли
5
56%
Володіння м'ячем
44%
3
Удари в отвір
3
Удари повз
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу "Інтер" - Ювентус
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
37'
Гоооол!!!
Зелінський повернув Інтеру лідерство! Ді Грегоріо був близький до сейву, проте мʼяч все ж таки прослизнув у правий кут.
36'
Небезпечний момент
Ще один пенальті виконає Інтер! Такий самий фол, як при першому одинадцятиметровому. Кабаль не помітив Думфріса, який вискочив в нього з-за спини та вдарив його по нозі.
35'
Гоооол!!!
Перестрілка продовжується! Мхітарян отримав скидку від Тюрама, хитнув захисника і поклав мʼяч точно в ближній кут. Дуже майстерний гол!
29'
Мартінес довго лежав на газоні після болісного зіткнення з Данілу. Гол не скасують, час підійматися.
27'
Гоооол!!!
Уже попереду Ювентус! Консейсау розібрався з Дімарко на фланзі та прострілив на Веа, а той з меж воротарського переправив мʼяч у сітку. Що сталося із захистом Інтера? Вони просто завмерли і спостерігають, як їх карають двічі поспіль.
20'
Гоооол!!!
Ювентус дуже швидко відповідає! Маккенні увірвався до штрафного з глибини, отримав передачу від Кабаля та скинув на Влаховича, який розстріляв ворота з кількох метрів.
15'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Зелінський ударом по центру переграв Ді Грегоріо.
14'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Ювентуса призначає арбітр! Тюрам вискочив з-за спини Данілу, вкрав мʼяч і отримав удар по нозі.
10'
Перші хвилини були за Ювентусом, зараз Інтер поступово відсуває гру від своїх воріт.
4'
Данілу стрибнув у ноги супернику і сам же отримав пошкодження. Медичний штаб Юве вже поставив на ноги свого капітана, він повернувся на поле.
1'
Вже на першій хвилині Консейсау увірвався до штрафного майданчика та виконав небезпечний простріл. Де Врей перехопив мʼяч.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Марко Гвіда.
Запасні: Ді Дженнаро (в), Мартінес (в), Арнаутович, Асллані, Бʼюкенен, Беренбрух, Бісек, Дарміан, Корреа, Паласіос, Таремі, Фраттезі.
Інфо
Стартовий склад Інтера: Зоммер — Бастоні, де Врей, Павар — Дімарко, Мхітарян, Зелінський, Барелла, Думфріс — Мартінес (к), Тюрам. Головний тренер — Сімоне Індзагі.
Запасні: Перін (в), Пінсольйо (в), Аджич, Гатті, Мбангула, Рухі, Савона, Тюрам, Їлдиз.
Інфо
Стартовий склад Ювентуса: Ді Грегоріо — Кабаль, Данілу (к), Калюлю, Камбʼязо — Локателлі, Фаджолі, Маккенні — Веа, Влахович, Консейсау. Головний тренер — Тьяго Мотта.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 9-го туру Серії А Інтер – Ювентус.
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Анонс матчу "Інтер" - Ювентус 27.10.2024, Чемпіонат Італії

Матч між командою "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами "Інтер" (Милан) та командою Ювентус (Турин):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Інтер", тоді як команда Ювентус залишилася з поразкою . Зіткнення "Інтер" та Ювентус у попередньому футбольному матчі 04.02.2024 закінчилось з рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Симоне Индзаги и Тьяго Мотта розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус можна подивитися 27.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Інтер" - Ювентус, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Інтер" (Милан)
Рік заснування "Інтер" (Милан): 1908
Країна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Попередній поєдинок команди "Інтер" був зіграний проти Янг Бойз - 23.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Інтер".

Команда гостей

Назва: Ювентус (Турин)
Рік заснування Ювентус (Турин): 1897
Країна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Минулий матч команди Ювентус був зіграний проти Штутгарт - 22.10.2024, у рамках турніру Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Штутгарт.

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