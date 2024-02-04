  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Арсенал - Ліверпуль Дивитися онлайн
У тренді

Арсенал - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 жовтня 2024, 18:30 - Эмирейтс . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Арсенал
Лондон
2 - 1
Оновити
55'
Ліверпуль
Ливерпуль
Дивитись трансляцію
Хід матчу
9' Saka, Bukayo 18' Вірджил ван Дейк 33' Mac Allister, Alexis 43' Мікель Меріно
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
31%
Нічия
38%
Ліверпуль
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC when Arsenal FC is playing at home is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Arsenal FC and Liverpool FC is 1-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with Arsenal FC playing at home, Arsenal FC have won 14 times, there have been 12 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 50-43 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 75 meetings, Arsenal FC have won 21 times, there have been 26 draws while Liverpool FC have won 28 times. The goal difference is 131-102 in favour of Liverpool FC.
  • Last season's matches: 3-1 (Arsenal FC at home) and 1-1 (Liverpool FC at home).
  • Liverpool FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • Did you know that Liverpool FC scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • Arsenal FC have won 5 home matches in a row.
  • Arsenal FC haven't lost in any of their last 12 home matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 8 matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost none of their last 8 away matches.
  • Arsenal FC have received 3 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Liverpool FC haven't scored in 0 of their 4 away matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC's home record this season: 3-1-0.
  • Liverpool FC's away record this season: 4-0-0.
  • Kai Havertz is Arsenal FC's top scorer with 4 goals. Luis Diaz has scored 5 times for Liverpool FC.
  • Bukayo Saka has assisted the most goals for Arsenal FC with 7. Mohamed Salah is Liverpool FC's biggest assister (5).
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Arsenal FC wins 1st half in 53% of their matches, Liverpool FC in 54% of their matches.
  • Arsenal FC wins 53% of halftimes, Liverpool FC wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Arsenal FC leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, Liverpool FC has better performance than Arsenal FC.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Arsenal FC's.
  • Liverpool FC have lost just 1 of their last 5 games against Arsenal FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Arsenal FC won 1, Liverpool FC won 2, 2 draws.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Liverpool FC.
  • Liverpool FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • Arsenal FC scores 1.4 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Arsenal FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Arsenal FC and Liverpool FC is 2.
  • Arsenal FC scores 2.45 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.03 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Арсенал
8
Перемог
32
Ігор
12
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
04.02.2024 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2023/2024
07.01.2024 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 19:30 Ліверпуль 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
09.04.2023 - 18:30 Ліверпуль 2 - 2 Завершено Арсенал
Останні матчі - Арсенал
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Арсенал 4 - 2 Завершено Лестер Сіті В
Показати більше
Останні матчі - Ліверпуль
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 14:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Болонья В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 19:30 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Ліверпуль В
Показати більше
Новини команд
Артета закликав вболівальників прийти в неділю максимально зарядженими на матч з Ліверпулем 23.10.2024 в 20:00 Артета закликав вболівальників прийти в неділю максимально зарядженими на матч з Ліверпулем Матч, у якому потрібно бути максимально готовими
Тренер Арсеналу після матчу з Шахтарем повідомив про стан травмованих гравців та нові травми 23.10.2024 в 16:42 Тренер Арсеналу після матчу з Шахтарем повідомив про стан травмованих гравців та нові травми Попереду матч з Ліверпулем
Невілл: Чи може Арсенал дозволити Ліверпулю перевагу у сім очок? 27.10.2024 в 11:00 Невілл: Чи може Арсенал дозволити Ліверпулю перевагу у сім очок? Вважає, що Арсенал зобов'язаний перемогти мерсисайдців
Арсенал – Ліверпуль. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ 27.10.2024 в 10:27 Арсенал – Ліверпуль. Дивитись онлайн LIVE пряму відеотрансляцію матчу АПЛ Чи побачимо у стартовому складі Олександра Зінченка?
Головні події
ГООЛ! Мікель Меріно
43'
33'
Mac Allister, Alexis
18'
Вірджил ван Дейк ГООЛ!
ГООЛ! Saka, Bukayo
9'
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Арсенал
31%
Нічия
38%
Ліверпуль
31%
Склади команд
22
Raya, David
12
Timber, Jurrien
6
Magalhaes, Gabriel
4
White, Ben
5
Partey, Thomas
41
Rice, Declan
23
Мікель Меріно
11
Martinelli, Gabriel
19
Trossard, Leandro
7
Saka, Bukayo
29
Havertz, Kai
62
Kelleher, Caoimhin
66
Alexander-Arnold, Trent
5
Ібраїма Конате
4
Вірджил ван Дейк
26
Robertson, Andy
17
Jones, Curtis
38
Gravenberch, Ryan
10
Mac Allister, Alexis
11
Мохамед Салах
9
Nunez, Darwin
7
Diaz, Luis
Стартовий склад
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 19
    Trossard, Leandro
    Форвард
  • 7
    Saka, Bukayo
    9
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
    43
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 6
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 4
    White, Ben
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 22
    Raya, David
    Воротар
  • 11
    Мохамед Салах
    Півзахисник
  • 9
    Nunez, Darwin
    Форвард
  • 7
    Diaz, Luis
  • 17
    Jones, Curtis
  • 38
    Gravenberch, Ryan
    Півзахисник
  • 10
    Mac Allister, Alexis
    Півзахисник
    33
  • 66
    Alexander-Arnold, Trent
    Захисник
  • 5
    Ібраїма Конате
    Захисник
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
    18
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 62
    Kelleher, Caoimhin
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Arteta, Mikel
  • Slot, Arne
Статистика матчу
11
Штрафні
8
7
Фоли
11
54%
Володіння м'ячем
46%
2
Удари в отвір
2
3
Удари повз
1
Кутові
1
1
Офсайди
ЖК
1
1
Сейви
LIVE
Трансляція матчу Арсенал - "Ліверпуль"
play-btn
play sound
В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
52'
Габріел травмував коліно. Для нього — усе на сьогодні.
50'
Утримання м'яча від Ліверпуля в центрі поля.
48'
Чогось сидить на газоні в центрі поля Габріел.
46'
Жовта картка
Жовта від Тейлора на лаву Ліверпуля.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі Ліверпуль був сам не свій. Бояться грати агресивно, але позаду постійно проблеми. Ще й Арсенал із своїми цими стандартами. Тому й виграє команда Артети.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+1'
Інфо
Гол зарахували.
45'
Інфо
Мінімальний обсяг компенсованого арбітром часу становитиме 4 хв.
45'
Інфо
Перегляд офсайду триває.
43'
Гоооол!!!
ГОЛ! Виконав подачу штрафного з правого флангу Райс точно на голову Меріно до зони перед воротарським.
41'
Черговий штрафний на правому фланзі атаки для господарів.
39'
Гості під тиском грають у пас на власній половині.
37'
Ліверпуль відсунув гру до центру поля.
35'
Мартінеллі з лівого флангу виконав навіс у Конате.
33'
Жовта картка
Мак Аллістер хапав на лівому фланзі оборони Саку.
31'
Небезпечний момент
Мартінеллі з боротьби на лівому куті воротарського проти Конате відкинув у центр на Гаверца, але той запустив м'яч над воротами.
29'
Мартінеллі виконав простріл із лівого флангу на дальню, де Гаверц не зачепився.
26'
Закидання Габріела на лівий фланг атаки було невдалим.
24'
Небезпечний момент
Сака викрутив дальній удар із правого флангу над воротами.
23'
Арсенал почав активно тиснути на чужі ворота.
21'
Меріно травмував плече, коли падав на газон.
20'
Меріно на дальній стійці летів замикати подачу із штрафного з правого флангу, але не влучив як слід по м'ячу.
18'
Гоооол!!!
ГОЛ! Діас на ближній продовжив собі за спину подачу кутового з лівого флангу від Трента на ван Дейка, а той головою пробив у дальній.
14'
Небезпечний момент
Меріно перед власним штрафним не втримав передачу Саки, після чого Салах одразу пробивав із відскоку, але спрямував м'яч повз праву стійку.
13'
Утримання м'яча від Ліверпуля на чужій половині.
11'
Діас збив Парті перед чужим штрафним.
9'
Гоооол!!!
ГОЛ! Закидання від Вайта з власної половини до штрафного на Саку, той зупинив повз Робертсона, після чого пробив у ближній кут.
8'
Ліверпуль помітно більше контролює м'яч.
6'
Ван Дейк трохи пом'яв Гаверца в епізоді без м'яча.
4'
Пас Тімбера на лівому фланзі атаки пішов у спину Гаверцу.
2'
Загострення від подачі із стандарту від Ліверпуля не виникло.
1'
Робертсона збив на правому фланзі оборони Сака.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Ліверпуль іде першим із 7 перемогами та 1 поразкою — 21 очко.
Інфо
Арсенал іде четвертим із 5 перемогами, 2 нічиїми та 1 поразкою — 17 очок.
Запасні: Ярош, Девіс, Гомес, Цимікас, Кванса, Ендо, Собослаї, Мортон, Гакпо.
Ліверпуль: Келлегер — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллістер, Гравенберх, Джонс — Салах, Нуньєс, Діас.
Запасні: Нето, Ківьор, Зінченко, Ніколс, Жоржиньо, Люїс-Скеллі, Нванері, Жезус, Стерлінг.
Арсенал: Рая — Вайт, Парті, Магальяйнс, Тімбер — Меріно, Райс — Сака, Троссар, Мартінеллі — Гаверц.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Емірейтс (Лондон, Англія) зіграють лондонський Арсенал та Ліверпуль.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Цюрих Цюрих 1 Servette Servette 3 Завершено 17:30 - Сьогодні Лугано Лугано 2 Янг Бойз Янг Бойз 0 Завершено 17:15 - Сьогодні Хетафе Хетафе 0 Валенсія Валенсія 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Рейнджерс Рейнджерс 2 Сент-Миррен Сент-Миррен 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Динамо Динамо 2 Осієк Осієк 4

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 15 000 грн На сайт
2 150 000 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Арсенал - "Ліверпуль" 27.10.2024, Чемпіонат Англії

Поєдинок між командою Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Англії 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Эмирейтс.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 18:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Арсенал (Лондон) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Ліверпуль" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Ліверпуль" у попередньому футбольному матчі 04.02.2024 закінчилось з таким рахунком: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Arteta, Mikel и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Арсенал - "Ліверпуль" можна подивитися 27.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Арсенал - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий поєдинок команди Арсенал був зіграний проти Шахтар - 22.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Попередній поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 23.10.2024, у рамках чемпіонату Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Ліверпуль".

Слідкуйте за результатами матчу Арсенал - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпіонат Англії та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.