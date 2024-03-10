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Фіорентина - Рома онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 27 жовтня 2024, 21:45 - Артемио Франки . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Sozza, Simone
Рейтинг матчу:
Фіорентина
Флоренция
До початку
00 : 00 : 00
Рома
Рим
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Фіорентина
29%
Нічия
33%
Рома
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between ACF Fiorentina and AS Roma is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with ACF Fiorentina playing at home, ACF Fiorentina have won 10 times, there have been 12 draws while AS Roma have won 10 times. The goal difference is 46-41 in favour of ACF Fiorentina.
  • During the last 64 meetings, ACF Fiorentina have won 14 times, there have been 17 draws while AS Roma have won 33 times. The goal difference is 107-77 in favour of AS Roma.
  • Last season's matches: 2-2 (ACF Fiorentina at home) and 1-1 (AS Roma at home).
  • Did you know that ACF Fiorentina scores 33% of their goals between the minutes 31-45?
  • ACF Fiorentina have a winning streak of 3 matches.
  • ACF Fiorentina haven't lost in their last 5 games.
  • ACF Fiorentina have won 3 home matches in a row.
  • ACF Fiorentina haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • AS Roma haven't won any of their last 6 away matches.
  • When playing at home, ACF Fiorentina have not lost to AS Roma in their last 3 encounters.
  • ACF Fiorentina haven't scored in 1 of their 4 home matches in Serie A this season.
  • AS Roma haven't scored in 2 of their 4 away matches in Serie A this season.
  • ACF Fiorentina's home record this season: 2-2-0.
  • AS Roma's away record this season: 0-4-0.
  • Albert Gudmundsson is ACF Fiorentina's top scorer with 3 goals. Artem Dovbyk has scored 3 times for AS Roma.
  • ACF Fiorentina wins 1st half in 31% of their matches, AS Roma in 33% of their matches.
  • ACF Fiorentina wins 31% of halftimes, AS Roma wins 33%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When ACF Fiorentina leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When AS Roma leads 0-1 away, they win in 45% of their matches.
  • When ACF Fiorentina is down 0-1 home, they win 42% of their matches.
  • When AS Roma is down 1-0 away, they win 13% of their matches.
  • In Serie A, ACF Fiorentina has better performance than AS Roma.
  • ACF Fiorentina's performance of the last 5 matches is better than AS Roma's.
  • ACF Fiorentina have lost just 1 of their last 5 games against AS Roma (in all competitions).
  • In the last 5 meetings ACF Fiorentina won 2, AS Roma won 1, 2 draws.
  • ACF Fiorentina have lost just 1 of their last 5 Serie A games against AS Roma.
  • AS Roma have won just 1 of their last 5 Serie A games against ACF Fiorentina.
  • ACF Fiorentina scores 1.4 goals in a match against AS Roma and AS Roma scores 1.2 goals against ACF Fiorentina (on average).
  • Average number of goals in meetings between ACF Fiorentina and AS Roma is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between ACF Fiorentina and AS Roma is 1.2.
  • ACF Fiorentina scores 1.9 goals when playing at home and AS Roma scores 1.13 goals when playing away (on average).
  • AS Roma have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Особисті зустрічі
Фіорентина
9
Перемог
31
Ігор
14
Перемог
Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.03.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 2 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2023/2024
10.12.2023 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершено Фіорентина
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.05.2023 - 19:00 Фіорентина 2 - 1 Завершено Рома
Чемпіонат Італії 2022/2023
15.01.2023 - 21:45 Рома 2 - 0 Завершено Фіорентина
Останні матчі - Фіорентина
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 St. Gallen 2 - 4 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 16:00 Лечче 0 - 6 Завершено Фіорентина В
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 21:45 Фіорентина 2 - 1 Завершено Мілан В
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Фіорентина 2 - 0 Завершено ТНС В
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 19:00 Емполі 0 - 0 Завершено Фіорентина Н
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Останні матчі - Рома
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо В
Чемпіонат Італії 2024/2025
20.10.2024 - 21:45 Рома 0 - 1 Завершено Інтер П
Чемпіонат Італії 2024/2025
06.10.2024 - 19:00 Монца 1 - 1 Завершено Рома Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Ельфсборг 1 - 0 Завершено Рома П
Чемпіонат Італії 2024/2025
29.09.2024 - 16:00 Рома 2 - 1 Завершено Венеція В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Фіорентина
29%
Нічия
33%
Рома
38%
LIVE
Трансляція матчу "Фіорентина" - Рома
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В ефірі
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Інфо
Арбітр матчу: Сімоне Соцца
Головний тренер Роми: Іван Юрич
На лаві запасних: Абдулхамід, Бальданці, Буба Абубакар, Гуммельс, Даль, Залевський, Коне, Ле Фе, Марін, Паредес, Раян, Шомуродов
Інфо
Стартовий склад Роми (3-4-2-1): Свілар - Ермосо, Н'Діка, Манчіні - Анхеліно, Крістане, Пізіллі, Челік - Пеллегріні, Дибала - Довбик
Головний тренер Фіорентини: Раффаеле Палладіно
На лаві запасних: Барончеллі, Бірагі, Кайоде, Куаме, Мартінеллі, Мартінес Куарта, Парізі, Річардсон, Соттіль, Террачано, Іконе
Інфо
Стартовий склад Фіорентини (4-3-2-1): де Хеа - Госенс, Раньєрі, Комуццо, Додо - Бове, Адлі, Катальді - Бельтран, Кольпані - Кін
Напередодні поєдинку Фіорентина займає дев'яту сходинку турнірної таблиці з тринадцятьма очками в своєму активі. В Роми на три залікових бали менше і вони займають одинадцяте місце
Матч пройде у Флоренції на Стадіо Артеміо Франкі та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дев'ятого туру італійської Серії А, в якому Фіорентина прийме у гостях Рому
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Останні матчі
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Анонс матчу "Фіорентина" - Рома 27.10.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Фіорентина" (Флоренция) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Артемио Франки.

Дата проведення матчу: 27.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Фіорентина" (Флоренция) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Фіорентина" та Рома у попередньому футбольному матчі 10.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Фіорентина" (Флоренция)
Рік заснування "Фіорентина" (Флоренция): 1926
Країна: Италия
Тренер: Винченцо Итальяно

Минулий поєдинок команди "Фіорентина" був зіграний проти - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)
Рік заснування Рома (Рим): 1927
Країна: Италия
Тренер: Даниэле Де Росси

Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Динамо - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

Слідкуйте за результатами матчу "Фіорентина" - Рома онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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