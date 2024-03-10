Фіорентина - Рома онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Фіорентина" - Рома 27.10.2024, Чемпіонат Італії

Протистояння між командою "Фіорентина" (Флоренция) та командою Рома (Рим) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Чемпіонат Італії 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Артемио Франки.

Дата проведення матчу: 27.10.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Фіорентина" (Флоренция) та командою Рома (Рим):

Минулий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення "Фіорентина" та Рома у попередньому футбольному матчі 10.03.2024 закінчилось з рахунком: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Фіорентина" (Флоренция)

Рік заснування "Фіорентина" (Флоренция): 1926

Країна: Италия

Тренер: Винченцо Итальяно



Минулий поєдинок команди "Фіорентина" був зіграний проти - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга конференцій 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Фіорентина".

Команда гостей

Назва: Рома (Рим)

Рік заснування Рома (Рим): 1927

Країна: Италия

Тренер: Даниэле Де Росси



Попередній поєдинок команди Рома був зіграний проти Динамо - 24.10.2024, у рамках турніру Ліга Європи УЄФА 2024/2025 та закінчився перемогою команди Рома.

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