Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" 30.10.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024

Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)

Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901

Країна: Англия

Тренер: Роберто Де Дзерби



Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Вулверхемптон" - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)

Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Країна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 27.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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