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Брайтон енд Хоув Альбіон - Ліверпуль онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 30 жовтня 2024, 21:30 . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Даррен Бонд
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
17'
Ліверпуль
Ливерпуль
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Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
30%
Ліверпуль
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 1-2. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 2 times, there have been 2 draws while Liverpool FC have won 5 times. The goal difference is 17-11 in favour of Liverpool FC.
  • During the last 17 meetings, Brighton & Hove Albion have won 3 times, there have been 4 draws while Liverpool FC have won 10 times. The goal difference is 37-20 in favour of Liverpool FC.
  • Brighton & Hove Albion haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 8 matches.
  • Liverpool FC have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Liverpool FC have lost none of their last 9 away matches.
  • When playing at home, Brighton & Hove Albion have not lost to Liverpool FC in their last 3 encounters.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Liverpool FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 36% of their matches, Liverpool FC in 53% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 36% of halftimes, Liverpool FC wins 53%.
  • The winner of their last meeting was Liverpool FC.
  • On their last meeting Liverpool FC won by 1 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Liverpool FC leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Liverpool FC is down 1-0 away, they win 18% of their matches.
  • Liverpool FC's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • Brighton & Hove Albion have lost just 1 of their last 5 games against Liverpool FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Liverpool FC won 1, 2 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.2 goals in a match against Liverpool FC and Liverpool FC scores 1.6 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 3.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Liverpool FC is 2.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.65 goals when playing at home and Liverpool FC scores 2.03 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Liverpool FC haven't lost in their last 9 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
3
Перемог
16
Ігор
8
Перемог
Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2023/2024
31.03.2024 - 16:00 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
08.10.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ліверпуль
Кубок Англії 2022/2023
29.01.2023 - 15:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 1 Завершено Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.01.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 0 Завершено Ліверпуль
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Тоттенхем В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 17:00 Челсі 4 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
22.09.2024 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 2 - 2 Завершено Ноттінгем Форест Н
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Останні матчі - Ліверпуль
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 14:30 Крістал Пелес 0 - 1 Завершено Ліверпуль В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 22:00 Ліверпуль 2 - 0 Завершено Болонья В
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Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
35%
Нічия
30%
Ліверпуль
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 3
    Igor
    Півзахисник
  • 24
    Kadioglu, Ferdi
  • 11
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 15
    Moder, Jakub
    Півзахисник
  • 10
    Enciso, Julio
  • 27
    Wieffer, Mats
    Півзахисник
  • 8
    Gruda, Brajan
    Форвард
  • 28
    Ferguson, Evan
    Форвард
  • 56
    Jaros, Vitezslav
    Воротар
  • 84
    Bradley, Conor
    Півзахисник
  • 2
    Gomez, Joe
    Захисник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Захисник
  • 26
    Robertson, Andy
    Захисник
  • 80
    Morton, Tyler
    Півзахисник
  • 3
    Ватару Ендо
    Півзахисник
  • 17
    Jones, Curtis
  • 18
    Gakpo, Cody
    Форвард
  • 8
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 7
    Diaz, Luis
Запасні гравці
Тренери
  • Фабиан Хурзелер
  • Slot, Arne
Статистика матчу
2
Штрафні
2
2
Фоли
Офсайди
2
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
14'
Небезпечний момент
Гакпо закрутив дальній удар із лівого флангу повз праву стійку.
13'
Небезпечний момент
Лемпті отримав передачу Адінгра в зоні перед штрафним, проте Ярош своєчасно вийшов і не дав пробити.
11'
Офсайд у Гакпо під час закидання Ендо до лівого флангу штрафного.
9'
Мортон від центрального кола запустив пас на хід Бредлі до правого флангу штрафного, але захисники не пропустили.
7'
Ендо дав через центр до штрафного на хід Гакпо, проте той за передачею не встигав.
4'
Контроль м'яча від Ліверпуля на чужій половині.
2'
Закидання на правий фланг атаки на Бредлі завершилось заробленим аутом.
1'
Брайтон тисне на чужій половині поля.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Келлегер, ван Дейк, Конате, Нуньєс, Мак Аллістер, Салах, Цимікас, Янг, Ньйоні.
Ліверпуль: Ярош — Бредлі, Гомес, Кванса, Робертсон — Мортон, Собослаї, Ендо — Діас, Гакпо, Джонс.
Запасні: Вербрюгген, Велбек, Балеба, Мітома, Аярі, Еступіньян, Велтман, Гіншелвуд, Тернс.
Брайтон: Стіл — Лемпті, ван Геке, Ігор, Кадіоглу — Віффер, Модер — Адінгра, Енсісо, Груда — Фергюсон.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Ліверпуль до цього вибив Вест Гем (5:1).
Інфо
Брайтон до цього вибив Кроулі (4:0) та Вулвергемптон (3:2).
Даррен Бонд (Ланкашир, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги. На полі стадіону Amex Стедіум (Брайтон, Англія) зіграють Брайтон та Ліверпуль.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" 30.10.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 21:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Ліверпуль" (Ливерпуль):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь "Ліверпуль", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення "Ліверпуль" та Брайтон енд Хоув Альбіон у попередньому футбольному матчі 31.03.2024 закінчилось з такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Фабиан Хурзелер и Slot, Arne розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Попередній поєдинок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Вулверхемптон" - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Ліверпуль" (Ливерпуль)
Рік заснування "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Країна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Минулий поєдинок команди "Ліверпуль" був зіграний проти Арсенал - 27.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Ліверпуль" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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