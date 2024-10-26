Престон Норт Енд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Престон розпочав шлях у Кубку футбольної ліги з самого початку і на стадії 1/64 фіналу оібграв Сандерленд (2:0), потім розгромив Харрогйет (5:0), а в останнє здолав Фулгем 2:1. Арсенал в свою чергу стартував в турнірі з попереднього етапу, де впевнено здолав Болтон 5:1