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Престон Норт Енд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 30 жовтня 2024, 21:45
Головний суддя: Петер Банкс
Рейтинг матчу:
Престон Норт Енд
Престон
0 - 0
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2'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Престон Норт Енд
30%
Нічия
30%
Арсенал
39%
Цікаві факти
  • Preston North End haven't lost in their last 5 games.
  • Preston North End haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • Preston North End wins 1st half in 33% of their matches, Arsenal FC in 54% of their matches.
  • Preston North End wins 33% of halftimes, Arsenal FC wins 54%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Preston North End leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When Preston North End is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Preston North End's.
  • Preston North End scores 1.33 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.72 goals when playing away (on average).
Останні матчі - Престон Норт Енд
Останні матчі - Арсенал
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 18:30 Арсенал 2 - 2 Завершено Ліверпуль Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 19:30 Борнмут 2 - 0 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершено Парі Сен-Жермен В
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Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Престон Норт Енд
30%
Нічия
30%
Арсенал
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 40
    Bowler, Josh
  • 20
    Greenwood, Sam
    Захисник
  • 25
    Holmes, Duane
    Півзахисник
  • 16
    Hughes, Andrew
    Захисник
  • 29
    Hayden, Kaine
    Півзахисник
  • 18
    Райан Ледсон
    Півзахисник
  • 6
    Lindsay, Liam
    Захисник
  • 23
    Okkels, Jeppe
    Півзахисник
  • 22
    Thordarson, Stefan Teitur
  • 5
    Whatmough, Jack
    Захисник
  • 1
    Фреді Вудмен
    Воротар
  • 9
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 20
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 15
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 11
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 53
    Nwaneri, Ethan
    Форвард
  • 2
    Saliba, William
    Захисник
  • 36
    Setford, Tommy
    Воротар
  • 30
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 12
    Timber, Jurrien
    Захисник
  • 23
    Мікель Меріно
    Півзахисник
  • 17
    Олександр Зінченко
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Хекингботтом, Пол
  • Arteta, Mikel
Трансляція
Інфо
Арбітр матчу: Пітер Бенкс
Головний тренер Арсеналу: Мікель Артета
На лаві запасних: Гаверц, Льюїс-Скеллі, Ніколз, Партей, Райс, Рая, Сака, Троссард, Хевен
Інфо
Стартовий склад Арсеналу (4-3-3): Сетфорд - Зінченко, Ківьор, Саліба, Тімбер - Меріно, Жоржинью, Нванері - Мартінеллі, Габріел Жезус, Стерлінг
Головний тренер Престону: Пол Хекінгботтом
На лаві запасних: Бест, Вайтмен, Корнелл, Маккенн, Поттс, Рійс, Сторі, Стюарт, Фрек'єр
Інфо
Стартовий склад Престону (4-2-3-1): Вудмен - Х'юз, Ліндсей, Вотмау, Кеслер - Лендсон, Тордарсон - Баулер, Оккельс, Холмс - Грінвуд
Престон розпочав шлях у Кубку футбольної ліги з самого початку і на стадії 1/64 фіналу оібграв Сандерленд (2:0), потім розгромив Харрогйет (5:0), а в останнє здолав Фулгем 2:1. Арсенал в свою чергу стартував в турнірі з попереднього етапу, де впевнено здолав Болтон 5:1
Матч пройде у Престоні на стадіоні Діпдейл та розпочнеться о 21:45 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 1/8 фіналу Кубку футбольної ліги Англії, в якому Престон Норт-Енд прийме у гостях Арсенал
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Анонс матчу Престон Норт Енд - Арсенал 30.10.2024, Кубок англійської ліги

Матч між командою Престон Норт Енд (Престон) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Для здобуття перемоги тренери команд Хекингботтом, Пол и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Престон Норт Енд (Престон)
Країна: Англия

Попередній матч команди Престон Норт Енд був зіграний проти Плімут Аргайл - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіоншип 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Минулий матч команди Арсенал був зіграний проти "Ліверпуль" - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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