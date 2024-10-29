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Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 30 жовтня 2024, 22:15
Рейтинг матчу:
Тоттенхем
Лондон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City when Tottenham Hotspur is playing at home is 2-1. 6 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Tottenham Hotspur and Manchester City is 2-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 30 meetings with Tottenham Hotspur playing at home, Tottenham Hotspur have won 18 times, there have been 3 draws while Manchester City have won 9 times. The goal difference is 43-34 in favour of Tottenham Hotspur.
  • During the last 61 meetings, Tottenham Hotspur have won 29 times, there have been 9 draws while Manchester City have won 23 times. The goal difference is 93-86 in favour of Manchester City.
  • Tottenham Hotspur have won 4 home matches in a row.
  • Manchester City have a winning streak of 5 matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 15 games.
  • Manchester City have lost none of their last 21 away matches.
  • Tottenham Hotspur have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Manchester City have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Tottenham Hotspur wins 1st half in 36% of their matches, Manchester City in 55% of their matches.
  • Tottenham Hotspur wins 36% of halftimes, Manchester City wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 2 goals.
  • When Tottenham Hotspur leads 1-0 at home, they win in 61% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 78% of their matches.
  • When Tottenham Hotspur is down 0-1 home, they win 58% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 83% of their matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Tottenham Hotspur's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Tottenham Hotspur (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Tottenham Hotspur won 1, Manchester City won 3, 1 draws.
  • Tottenham Hotspur have lost just 1 of their last 3 EFL Cup games against Manchester City.
  • Manchester City have won just 1 of their last 3 EFL Cup games against Tottenham Hotspur.
  • Tottenham Hotspur scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2 goals against Tottenham Hotspur (on average).
  • Average number of goals in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Tottenham Hotspur and Manchester City is 1.2.
  • Tottenham Hotspur scores 1.96 goals when playing at home and Manchester City scores 2.72 goals when playing away (on average).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Тоттенхем
10
Перемог
29
Ігор
16
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.05.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 2 Завершено Манчестер Сіті
Кубок Англії 2023/2024
26.01.2024 - 22:00 Тоттенхем 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сіті 3 - 3 Завершено Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.02.2023 - 18:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Тоттенхем
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Крістал Пелес 1 - 0 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 22:00 Тоттенхем 1 - 0 Завершено АЗ В
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 14:30 Тоттенхем 4 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 2 Завершено Тоттенхем П
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 19:45 Ференцварош 1 - 2 Завершено Тоттенхем В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2024/2025
26.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
23.10.2024 - 22:00 Манчестер Сіті 5 - 0 Завершено Спарта В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 17:00 Манчестер Сіті 3 - 2 Завершено Фулгем В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
01.10.2024 - 22:00 Слован 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Показати більше
Хто переможе?
21 Користувачів зробило свій вибір
Тоттенхем
33%
Нічия
33%
Манчестер Сіті
33%
Трансляція
Інфо
Заміни: Форстер, Педро Порро, Девіс, Удоджі, Біссума, Бергвалл, Меддісон, Мур, Рішарлісон
Інфо
"Тоттенгем": Вікаріо, Грей, Ромеро (к), Драгушин, Ван де Вен, Сарр, Бентанкур, Кулусевскі, Джонсон, Соланке, Вернер
Інфо
Заміни: Едерсон, Діаш, Ковачич, Голанд, Бернарду Сілва, Гвардіол, Вайт, Сімпсон-Пасі, Альфа-Рупрехт
Інфо
"Манчестер Сіті": Ортега, Льюїс, Стоунз, Аканджі, Аке, Гюндоган (к), Макаті, О'Райлі, Савіньо, Нуньєс, Фоден
Інфо
Добрий вечір, пані та панове! Кубок ліги, 1/8 фіналу, «Тоттенгем» на своєму полі приймає «Манчестер Сіті».
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Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" 30.10.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.05.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)
Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882
Країна: Англия
Тренер: Анге Постекоглу

Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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