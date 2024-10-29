Тоттенхем - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Тоттенхем" - "Манчестер Сіті" 30.10.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024

Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами "Тоттенхем" (Лондон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда "Тоттенхем" залишилася з поразкою . Зіткнення "Тоттенхем" та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.05.2024 закінчилось з рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Тоттенхем" (Лондон)

Рік заснування "Тоттенхем" (Лондон): 1882

Країна: Англия

Тренер: Анге Постекоглу



Попередній матч команди "Тоттенхем" був зіграний проти "Крістал Пелес" - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Крістал Пелес".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Минулий матч команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Саутгемптон" - 26.10.2024, у рамках турніру Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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