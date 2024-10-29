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Шахтар - Зоря онлайн трансляція матчу

Кубок України - 30 жовтня 2024, 18:00 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 0
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43'
Зоря
Луганск
Хід матчу
21' Claudino, Marlon Gomes
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
26%
Зоря
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 3-0. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 3-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 20 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 16 times, there have been 3 draws while FC Zorya Lugansk have won 1 times. The goal difference is 51-16 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 45 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 35 times, there have been 5 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 113-37 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk have won 3 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't won any of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Zorya Lugansk in their last 3 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 43% of their matches, FC Zorya Lugansk in 32% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 43% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 1 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 55% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Zorya Lugansk won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 3.2 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 1 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Zorya Lugansk is 1.4.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.18 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.2 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
26
Перемог
35
Ігор
5
Перемог
Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.04.2024 - 18:00 Шахтар 2 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.04.2024 - 15:30 Зоря 1 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 17:00 Зоря 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
22.10.2024 - 22:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 15:30 Шахтар 5 - 1 Завершено ЛНЗ В
Ліга чемпіонів УЄФА 2024/2025
02.10.2024 - 19:45 Шахтар 0 - 3 Завершено Аталанта П
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 13:00 Лівий Берег 0 - 2 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря П
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Головні події
ГООЛ! Claudino, Marlon Gomes
21'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
44%
Нічия
26%
Зоря
29%
Трансляція
34'
Швидка контратака Зорі закінчилася порушенням правил в атаці з їх боку
33'
Гірники заробили стандарт на половині поля суперника і після навісу луганчани вибили м'яч
30'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконали донеччани і після навісу суперники вибили м'яч, а після підбирання Вінісіус завдав доволі дальнього удару, але Турбаєвський впевнено забрав м'яч у руки
26'
Мічин виконав простріл з правого флангу, але ніхто з його партнерів не зумів переправити м'яч у сітку
25'
Кевін пррвався лівим флангом у карний майданчик та впав у боротьбі з суперником. Свисток арбітра мовчить
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Траоре виводить Шахтар вперед! Марлон з центрального кола віддав передачу на хід Педріньйо, той виграв по швидкості у Вантуха та прострілив з правого флангу на Траоре, який відірвався від Джордана, і той спокійно переправив м'яч у сітку воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Шахтаря
19'
Номінальні господарі продовжують контролювати м'яч і намагаються дістатися воріт суперника
16'
Азаров прорвався лівим флангом і виконав дуже непоганий простріл, але ніхто з його партнерів не зумів замкнути передачу
12'
Кутовий
Право на виконання першого кутового у матчі заробили гравці Зорі і після навісу суперники вибили м'яч
9'
Башич завдав прямого удару зі штрафного, але відправив м'яч вище воріт
8'
Жовта картка
Луганчани вибігали в контратаку і Франьїч виріщив зупинити Слесара поваливши його на газон, чим змусив арбітра вперше у матчі дістати з кишені жовту картку
6'
Першу спробу атаки створили гості, Мічин завдав доволі дальнього удару і після рикошету м'яч прилетів прямо у руки Різника
2'
Небезпечний момент
Вінісіус Тобіас отримав передачу на лінії штрафного та завдав удару, але Турбаєвський зумів парирувати його та перевести м'яч у стійку
1'
Свисток
Денис Шурман дає стартовий свисток. Гірники розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готові розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Денис Шурман
Головний тренер Зорі: Младен Бартулович
На лаві запасних: Сапутін, Косовський, Тронтель, Нваєзе, Гусєв, Горбач, Вакула, Кораблін, Хахльов, Дришлюк, Волошин, Будківський
Інфо
Стартовий склад Зорі: Турбаєвський, Джордан, Ескінія, Жуніор, Вантух, Башич, Слюсар, Кирюханцев, Мічин, Яцик, Супряга
Головний тренер Шахтаря: Маріно Пушич
На лаві запасних: Фесюн, Педро Енріке, Грам, Матвієнко, Конопля, Егіналду, Судаков, Зубков, Глущенко, Назарина, Невертон, Сікан
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Різник, Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Марлон, Педріньйо, Кевін, Траоре
Шахтар тільки но розпочинає свій шлях у Кубку, в той час, як Зоря вже провела один матч. На стадії 1/16 фіналу їй протистояла Олімпія Савинці і луганчани без проблем переграли суперника 4:1
Матч пройде у Львові на Арені Львів та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 1/8 фіналу Кубку України, в якому Шахтар зустрінеться з Зорею
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Анонс матчу Шахтар - Зоря 30.10.2024, Кубок України

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Шахтар (Донецк) та командою Зоря (Луганск):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Зоря у попередньому футбольному матчі 22.04.2024 закінчилось з рахунком: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх матчів внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Зоря можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок України. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

Минулий матч команди Шахтар був зіграний проти Динамо - 27.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

Попередній матч команди Зоря був зіграний проти Лівий Берег - 27.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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