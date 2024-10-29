Шахтар - Зоря онлайн трансляція матчу

Гоооол!!!

ГОЛ! Траоре виводить Шахтар вперед! Марлон з центрального кола віддав передачу на хід Педріньйо, той виграв по швидкості у Вантуха та прострілив з правого флангу на Траоре, який відірвався від Джордана, і той спокійно переправив м'яч у сітку воріт! Рахунок стає 1:0 на користь Шахтаря