Верес - Оболонь онлайн трансляція матчу

Протистояння між командою Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Оболонь у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Ворскла - 27.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Карпати - 26.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.
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