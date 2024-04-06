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Верес - Оболонь онлайн трансляція матчу

Кубок України - 30 жовтня 2024, 18:00 - Авангард
Рейтинг матчу:
Верес
Ровно
0 - 0
Оновити
43'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Верес
39%
Нічия
29%
Оболонь
32%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Veres Rivne have won 4 times, there have been 3 draws while FC Obolon Kyiv have won 0 times. The goal difference is 8-1 in favour of Veres Rivne.
  • Veres Rivne haven't lost in their last 5 games.
  • FC Obolon Kyiv have lost 3 matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv have lost 4 away matches in a row.
  • When playing at home, Veres Rivne have not lost to FC Obolon Kyiv in their last 3 encounters.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Veres Rivne have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Veres Rivne wins 1st half in 35% of their matches, FC Obolon Kyiv in 11% of their matches.
  • Veres Rivne wins 35% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 11%.
  • The winner of their last meeting was Veres Rivne.
  • On their last meeting Veres Rivne won by 3 goals.
  • When Veres Rivne leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Veres Rivne won 4, FC Obolon Kyiv won 0, 1 draws.
  • Veres Rivne scores 1.4 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0 goals against Veres Rivne (on average).
  • Average number of goals in meetings between Veres Rivne and FC Obolon Kyiv is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Veres Rivne and FC Obolon Kyiv is 0.6.
  • Veres Rivne scores 1.38 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.44 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Верес
4
Перемог
7
Ігор
0
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.04.2024 - 15:30 Верес 3 - 0 Завершено Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Верес
Кубок України 2021/2022
22.09.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 1 Завершено Верес
Перша ліга України 2020/2021
31.05.2021 - 19:00 Оболонь 0 - 2 Завершено Верес
Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 13:00 Верес 2 - 1 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.09.2024 - 18:25 Верес 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 13:00 Інгулець 2 - 2 Завершено Верес Н
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Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 18:00 Карпати 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
04.10.2024 - 15:30 Чорноморець 1 - 0 Завершено Оболонь П
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 13:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 18:00 Шахтар 4 - 0 Завершено Оболонь П
Показати більше
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Верес
39%
Нічия
29%
Оболонь
32%
Трансляція
43'
Навіс від Шевченка з лівого флангу завершився невдалим ударом головою від Гайдцчика з боротьби.
41'
Багато дрібних зіткнень у центрі поля цими хвилинами.
39'
Небезпечний момент
Нонго на дальньому боці штрафного зупинив подачу Шевченка з лівого флангу, але пробив повз праву стійку.
37'
Жовта картка
Дахновський отримав закидання від Кучерова від власного штрафного до контратаки, але вирішив завалитись у боротьбі проти Приймака перед чужим штрафним.
35'
Оболонь помітно охоче атакує в першому таймі, хоча темп гри й досі низький.
33'
Подача з правого флангу від Степанюка полетіла бозна-куди.
31'
Простріл Чернова з правого флангу не пустив до штрафного Шевченко.
28'
Жовта картка
Лук'янчук за шию хапав на центральній лінії на фланзі Дахновського.
27'
Нонго випустив за лицьову м'яч під час просування до правого флангу атаки.
25'
Небезпечний момент
Простріл Лук'янчука з правого флангу на ближній зупинив Теслюк, поставив спину захиснику, але не пробив повз Кожухаря.
22'
Подачу з лівого флангу від Шевченка на дальній забрав Федорівський.
20'
Фол Лук'янчука на правому фланзі оборони проти Дахновського.
18'
У продовженні атаки Теслюка збили в зоні перед штрафним.
17'
Небезпечний момент
Блізніченко змістився з лівого флангу з дальнім ударом під воротаря, але Кожухар парирував.
15'
Без цікавих подій минає ігровий час.
12'
Контроль м'яча від Оболоні на чужій половині.
10'
Гайдучик упав у штрафному майданчику гостей, але арбітри промовчали.
8'
Спроба удару від Самуеля Нонго, яку заблокували захисники Оболоні.
3'
Дуже спокійний початок гри. Команди тримаються в центрі поля.
1'
Контроль м'яча від Вересу на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Рибка, Бичек, Грисьо, Ломницький, Лях, Мединський, Мороз, Стасюк, Суханов, Тарануха, Черненко, Приймак.
Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Курко — Чернов, Груша, Слободян, Блізніченко — Теслюк.
Запасні: Когут, Протасевич, Чечер, Мельник, Баран, Шарай, Луан, Годя, Мрвальєвич.
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Кучеров — Нонго, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.
Інфо
Оболонь до цього вибила Колос у серії пенальті.
Інфо
Верес до цього вибив Металіст 1925 (4:0).
Олександр Солов'ян (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу Кубку України. На полі стадіону Авангард (Рівне, Україна) зіграють рівненський Верес та київська Оболонь.
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Анонс матчу Верес - Оболонь 30.10.2024, Кубок України

Протистояння між командою Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Верес (Ровно) та командою Оболонь (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Верес, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Оболонь у попередньому футбольному матчі 06.04.2024 закінчилось з такими результатами: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Верес - Оболонь можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок України. Текстову трансляцію матчу Верес - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Минулий поєдинок команди Верес був зіграний проти Ворскла - 27.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Попередній поєдинок команди Оболонь був зіграний проти Карпати - 26.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Карпати.

Слідкуйте за результатами матчу Верес - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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