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Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Кубок України - 30 жовтня 2024, 15:30 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
9'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
28%
Нічия
20%
Динамо
52%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 0-1. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 2 times, there have been 6 draws while FC Dynamo Kyiv have won 11 times. The goal difference is 42-16 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 42 meetings, FC Vorskla Poltava have won 4 times, there have been 11 draws while FC Dynamo Kyiv have won 27 times. The goal difference is 79-29 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava's last home win against FC Dynamo Kyiv was in 2012.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 8 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 4 games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Dynamo Kyiv have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 22% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 47% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 22% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 47%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 0, FC Dynamo Kyiv won 4, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 2.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Dynamo Kyiv is 1.8.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.23 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 2.12 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
30
Ігор
22
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
31.03.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 5 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 18:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Рома 1 - 0 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас В
Ліга Європи УЄФА 2024/2025
03.10.2024 - 19:45 Хоффенхайм 2 - 0 Завершено Динамо П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
54 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
28%
Нічия
20%
Динамо
52%
Трансляція
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Олександр Афанасьєв.
Запасні: Домолега (в), Чорноморець, Ндукве, Кулаковський, Ізотов, Шкрієль, Нестеренко.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Бацула, Гучек, Хрипчук, Пердута (к) — Корнієнко, Челядін, Скляр, Кане — Ковталюк, Ієде. Головний тренер — Юрій Максимов.
Запасні: Моргун (в), Ігнатенко (в), Бражко, Ванат, Кабаєв, Тимчик, Буяльський, Михавко, Саленко, Біловар, Дубінчак.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Дячук, Малиш, Караваєв (к) — Михайленко, Андрієвський — Брагару, Рубчинський, Волошин — Герреро. Головний тренер — Олександр Шовковський.
Ремейк фіналу 2020 року. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Кубку України Ворскла — Динамо.
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Анонс матчу Ворскла - Динамо 30.10.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 18.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Динамо можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпіонат Кубок України. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Верес - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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