Ворскла - Динамо онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між командами Ворскла (Полтава) та командою Динамо (Киев):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Ворскла у попередньому футбольному матчі 18.09.2024 закінчилось з наступним результатом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Верес - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский
Минулий поєдинок команди Динамо був зіграний проти Шахтар - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
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