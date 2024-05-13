Полісся - Кривбас онлайн трансляція матчу

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог):
Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Полісся у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Колос - 25.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти ЛНЗ - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.
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