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Полісся - Кривбас онлайн трансляція матчу

Кубок України - 30 жовтня 2024, 15:30 - Tsentralnyi Stadion
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
9'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
39%
Нічия
39%
Кривбас
22%
Цікаві факти
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 10 games.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in any of their last 7 home matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 25% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 34% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 25% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 21% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • In the last 3 meetings FC Polissya Zhytomyr won 1, FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, 1 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Kryvbas Kriviy Rih is 1.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.09 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.33 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Полісся
1
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
13.05.2024 - 13:20 Кривбас 0 - 1 Завершено Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
06.11.2023 - 16:50 Полісся 1 - 1 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2021/2022
23.10.2021 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено Кривбас
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
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Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 16:50 Кривбас 3 - 1 Завершено ЛНЗ В
Прем'єр-ліга 2024/2025
20.10.2024 - 18:00 Зоря 0 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 18:00 Динамо 2 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Новини команд
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
39%
Нічия
39%
Кривбас
22%
Трансляція
8'
Після подачі Михайліченка пробивав Назаренко, але удар нападника "Полісся" заблокував Бандейра. Перспективна атака.
6'
Пайшао запресингував Кліщука і ледве не змусив помилитися голкіпера "Кривбаса".
5'
Першим номером поки що грають підопічні Ашура, але довести свої атаки до логічного завершення не вдається.
2'
Господарі активно розпочали зустріч. З лівого флангу прострілював Михайліченко, але ніхто з його партнерів до м'яча не дотягнувся.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Запасні "Кривбаса": Маханьков, Хома, Понєдєльнік, Шевченко, Каменський, Каплунов, Вакулко, Аморозо, Ндомбазі, Кожушко, Жан По
Інфо
Стартовий склад "Кривбаса": Кліщук - Кузик, Драмбаєв, Романчук, Бандейра - Бізімана, Микитишин, Твердохліб, Іліч, Задерака - Соса
Інфо
Запасні "Полісся": Кудрик, Сунцов, Брістріч, Луіфер, Шастал, Таллес, Мустафаєв, Йока, Бабенко, Кушніренко, Сарапій, Майсурадзе
Інфо
Стартовий склад "Полісся": Волинець - Михайліченко, Віале, Чоботенко, Смоляков - Мельниченко, Лєднєв, Крушинський - Гуцуляк, Пайшао, Назаренко
"Кривбас" свої дві попередні гри в УПЛ виграв. Це свідчить про прогрес команди. А ось "Полісся" два тури поспіль не може перемогти. Підопічні Ашура зіграли внічию з "Колосом" та "Лівим Берегом".
Запрошуємо вас на текстову трансляцію одного із найбільш інтригуючих матчів 1/8 фіналу Кубка України. У Житомирі "Полісся" прйиматиме "Кривбас". Гра розпочнеться о 15:30.
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Останні матчі
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Анонс матчу Полісся - Кривбас 30.10.2024, Кубок України

Поєдинок між командою Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Кубок України 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Кривбас (Кривой Рог):

Минулий поєдинок між командами закінчився перемогою на користь команди Полісся, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та Полісся у попередньому футбольному матчі 13.05.2024 закінчилось з рахунком: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Кривбас можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок України. Текстову трансляцію матчу Полісся - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Колос - 25.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Попередній матч команди Кривбас був зіграний проти ЛНЗ - 26.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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