ФК Олександрія - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 13:40
Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Ворскла у попередньому футбольному матчі 15.03.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Рух - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 06.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
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