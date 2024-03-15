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ФК Олександрія - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 19 жовтня 2024, 13:40 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
Оновити
30'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
5' Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
46%
Нічия
21%
Ворскла
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Oleksandriya and FC Vorskla Poltava is 1-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings with FC Oleksandriya playing at home, FC Oleksandriya have won 5 times, there have been 2 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 15-9 in favour of FC Oleksandriya.
  • During the last 24 meetings, FC Oleksandriya have won 11 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 7 times. The goal difference is 32-26 in favour of FC Oleksandriya.
  • Last season's matches: 1-0 (FC Oleksandriya at home) and 1-0 (FC Vorskla Poltava at home).
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 29% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 13 games.
  • FC Oleksandriya haven't lost in any of their last 6 home matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 6 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 1 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • FC Oleksandriya's home record this season: 3-1-0.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 22% of their matches, FC Vorskla Poltava in 22% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 22% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 62% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Oleksandriya have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 3, FC Vorskla Poltava won 1, 1 draws.
  • FC Oleksandriya scores 1.2 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and FC Vorskla Poltava is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Oleksandriya scores 1.13 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.2 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
10
Перемог
20
Ігор
6
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
15.03.2024 - 18:00 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Олександрія 3 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
21.09.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Лівий Берег В
Прем'єр-ліга 2024/2025
13.09.2024 - 18:00 Оболонь 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 15:30 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Колос В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
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Новини команд
Початок матчу між Олександрією та Ворсклою відкладений на 35 хвилин через повітряну тривогу 19.10.2024 в 13:15 Початок матчу між Олександрією та Ворсклою відкладений на 35 хвилин через повітряну тривогу Кіровоградська область була під загрозою від самого ранку
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Головні події
Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
5'
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
46%
Нічия
21%
Ворскла
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
    5
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Бєляєв
    Півзахисник
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Dolganskyi, Sergiy
Статистика матчу
1
ЖК
Трансляція
29'
25'
Жовта картка
Мішньов збив Кане, в якого були всі шанси розігнати небезпечну контратаку.
18'
Шабанов класно закинув на Козака, який відкрився за спину захиснику. Можна було створити загрозу воротам, але виникли проблеми з контролем мʼяча.
15'
Кампуш пробив головою після подачі Кравченка зі штрафного. Вийшло слабенько, мʼяч повільно прийшов до рук Ісенка.
10'
Ворскла старається високо пресингувати, щоб не давати супернику спокійно будувати позиційні атаки. Іноді виходить, але частіше Олександрія розбиває пресинг.
5'
Жовта картка
Калюжний грубо зустрів Челядіна в центрі поля, арбітр одразу потягнувся в кишеню за карткою. Можна було і пробачити перший фол.
4'
Перший момент у сьогоднішньому матчі створює Олександрія. Бєляєв змістився з флангу в центр і закинув мʼяч до карного, де Козак залишився сам. Можна було розстрілювати ворота, але не вистачило Артему навичок гри на другому поверсі.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Оскільки в Кіровоградській області тривога тривала до 12:52, початок зустрічі відкладено на 13:35.
Інфо
Арбітр — Олександр Омельченко.
Запасні: Шевченко (к), Ващенко, Джевані, Ковалець, Копина, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Скорко, Смирний, Шостак.
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков — Мартинюк, Шабанов (к), Кампуш, Кравченко — Калюжний — Бєляєв, Мішньов, Козак, Безерра — Філіппов. Головний тренер — Руслан Ротань.
Запасні: Домолега (в), Ковталюк, Корнієнко, Кулаковський, Ндукве, Прус, Черниш, Шкрієль, Ізотов.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Бацула, Чорноморець, Гучек, Пердута (к) — Челядін, Скляр, Хрипчук — Нестеренко, Ієде, Кане. Головний тренер — Сергій Долганський.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 10-го туру УПЛ Олександрія – Ворскла.
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Анонс матчу ФК Олександрія - Ворскла 19.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках чемпіонату по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 19.10.2024
Час початку матчу: 13:40

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між командами ФК Олександрія (Александрия) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Олександрія, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Ворскла у попередньому футбольному матчі 15.03.2024 закінчилось з такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Ворскла можна подивитися 19.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Попередній поєдинок команди ФК Олександрія був зіграний проти Рух - 05.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Минулий матч команди Ворскла був зіграний проти Полісся - 06.10.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

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