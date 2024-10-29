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Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Кубок англійської ліги - 30 жовтня 2024, 21:45
Головний суддя: Крис Кавана
Рейтинг матчу:
Ньюкасл
Ньюкасл
0 - 0
Оновити
2'
Челсі
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
27%
Нічия
31%
Челсі
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Newcastle United and Chelsea FC is 0-1. 11 matches have ended with this result.
  • During the last 32 meetings with Newcastle United playing at home, Newcastle United have won 15 times, there have been 7 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 40-33 in favour of Newcastle United.
  • During the last 68 meetings, Newcastle United have won 17 times, there have been 17 draws while Chelsea FC have won 34 times. The goal difference is 100-63 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Newcastle United wins 1st half in 38% of their matches, Chelsea FC in 40% of their matches.
  • Newcastle United wins 38% of halftimes, Chelsea FC wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Newcastle United leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Newcastle United is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than Newcastle United's.
  • Newcastle United has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against Newcastle United (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Newcastle United won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 4 EFL Cup games against Newcastle United.
  • Newcastle United have won just 1 of their last 4 EFL Cup games against Chelsea FC.
  • Newcastle United scores 1.8 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.6 goals against Newcastle United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Newcastle United and Chelsea FC is 1.8.
  • Both teams lost their last match.
  • Newcastle United scores 2.14 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.88 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Newcastle United haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ньюкасл
7
Перемог
26
Ігор
16
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
11.03.2024 - 22:00 Челсі 3 - 2 Завершено Ньюкасл
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Ньюкасл 4 - 1 Завершено Челсі
Останні матчі - Ньюкасл
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2024/2025
19.10.2024 - 17:00 Ньюкасл 0 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Чемпіонат Англії 2024/2025
05.10.2024 - 19:30 Евертон 0 - 0 Завершено Ньюкасл Н
Кубок англійської ліги 2024/2025
01.10.2024 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Вімблдон В
Чемпіонат Англії 2024/2025
28.09.2024 - 14:30 Ньюкасл 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2024/2025
27.10.2024 - 16:00 Челсі 2 - 1 Завершено Ньюкасл В
Ліга конференцій 2024/2025
24.10.2024 - 19:45 Панатінаїкос 1 - 4 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2024/2025
20.10.2024 - 18:30 Ліверпуль 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2024/2025
06.10.2024 - 16:00 Челсі 1 - 1 Завершено Ноттінгем Форест Н
Ліга конференцій 2024/2025
03.10.2024 - 22:00 Челсі 4 - 2 Завершено Гент В
Показати більше
Хто переможе?
26 Користувачів зробило свій вибір
Ньюкасл
27%
Нічия
31%
Челсі
42%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Joelinton
    Форвард
  • 10
    Gordon, Anthony
  • 20
    Hall, Lewis
    Півзахисник
  • 14
    Александер Ісак
    Форвард
  • 25
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 17
    Еміль Крафт
    Захисник
  • 36
    Longstaff, Sean
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 5
    Schar, Fabian
  • 8
    Tonali, Sandro
  • 28
    Willock, Joe
    Півзахисник
  • 4
    Adarabioyo, Tosin
    Захисник
  • 5
    Badiashile, Benoit
    Захисник
  • 3
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Півзахисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 12
    Jorgensen, Filip
    Воротар
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 18
    Крістофер Нкунку
    Півзахисник
  • 14
    Felix, Joao
    Форвард
  • 40
    Veiga, Renato
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдди Хау
  • Maresca, Enzo
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Челсі: Йоргенсен, Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшіль, Фернандес, Кукурелья, Вейга, Дьюсбері-Холл, Мудрик, Нкунку, Фелікс
Інфо
Стартовий склад Ньюкасла: Поуп, Шер, Крафт, Холл, Жоелінтон, Тоналі, Уіллок, Тоналі, Лонгстафф, Гордон, Ісак
Інфо
Відразу зазначимо, що Михайло Мудрик вийде у стартовому складі!
Доброго вечора всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Кубка Англійської ліги, в якому Ньюкасл зіграє з Челсі.
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Анонс матчу "Ньюкасл" - "Челсі" 30.10.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Челсі" можна подивитися 30.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Кубок англійської ліги. Текстову трансляцію матчу "Ньюкасл" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)
Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892
Країна: Англия
Тренер: Эдди Хау

Попередній поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Челсі" - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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