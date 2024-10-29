Ньюкасл - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Ньюкасл" - "Челсі" 30.10.2024, Кубок англійської ліги

Поєдинок між командою "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках турніру по футболу: Кубок англійської ліги 2024/2025 .

Дата проведення матчу: 30.10.2024

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між "Ньюкасл" (Ньюкасл) та командою "Челсі" (Лондон):

Попередній матч між командами закінчився перемогою на користь "Челсі", тоді як команда "Ньюкасл" залишилася з поразкою . Зіткнення "Челсі" та "Ньюкасл" у попередньому футбольному матчі 27.10.2024 закінчилось з наступним результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдди Хау и Maresca, Enzo розробили стратегії ведення гри, і після попередніх зустрічей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Ньюкасл" (Ньюкасл)

Рік заснування "Ньюкасл" (Ньюкасл): 1892

Країна: Англия

Тренер: Эдди Хау



Попередній поєдинок команди "Ньюкасл" був зіграний проти "Челсі" - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)

Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Маурисио Почеттино



Попередній поєдинок команди "Челсі" був зіграний проти "Ньюкасл" - 27.10.2024, у рамках чемпіонату Чемпіонат Англії 2024/2025 та закінчився перемогою команди "Челсі".

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