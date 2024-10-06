Полісся - Ворскла онлайн трансляція матчу

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.
Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава):
Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Карпати - 28.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский
Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.
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