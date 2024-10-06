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Полісся - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 жовтня 2024, 13:00 - Tsentralnyi Stadion
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Полісся
Житомир
0 - 0
Оновити
34'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
34%
Нічия
41%
Ворскла
24%
Цікаві факти
  • Last season FC Polissya Zhytomyr won both games against FC Vorskla Poltava (1-0 at home and 3-0 away).
  • Did you know that FC Polissya Zhytomyr scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Polissya Zhytomyr haven't lost in their last 7 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 5 games.
  • FC Polissya Zhytomyr haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 1 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • FC Polissya Zhytomyr's home record this season: 2-2-0.
  • Oleksandr Nazarenko is FC Polissya Zhytomyr's top scorer with 7 goals. Samson Iyede has scored 2 times for FC Vorskla Poltava.
  • FC Polissya Zhytomyr have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 1st half in 31% of their matches, FC Vorskla Poltava in 22% of their matches.
  • FC Polissya Zhytomyr wins 31% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Polissya Zhytomyr.
  • On their last meeting FC Polissya Zhytomyr won by 1 goals.
  • When FC Polissya Zhytomyr leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Polissya Zhytomyr is down 0-1 home, they win 23% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, FC Polissya Zhytomyr has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Polissya Zhytomyr's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 4 meetings FC Polissya Zhytomyr won 2, FC Vorskla Poltava won 2, 0 draws.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.5 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.75 goals against FC Polissya Zhytomyr (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Vorskla Poltava is 2.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Polissya Zhytomyr and FC Vorskla Poltava is 0.75.
  • FC Polissya Zhytomyr scores 1.1 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.15 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Полісся
2
Перемог
4
Ігор
1
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.04.2024 - 18:00 Полісся 1 - 0 Завершено Ворскла
Кубок України 2023/2024
04.04.2024 - 18:00 Полісся 0 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2023/2024
22.10.2023 - 15:00 Ворскла 0 - 3 Завершено Полісся
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023
18.02.2023 - 18:30 Ворскла 2 - 2 Завершено Полісся
Останні матчі - Полісся
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено ЛНЗ Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 18:00 Полісся 2 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 18:00 Чорноморець 1 - 4 Завершено Полісся В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.08.2024 - 13:00 Полісся 4 - 0 Завершено Оболонь В
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Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
22.09.2024 - 16:55 Кривбас 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.09.2024 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
15.09.2024 - 13:25 Ворскла 0 - 0 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
31.08.2024 - 13:00 Карпати 1 - 1 Завершено Ворскла Н
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Новини команд
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Полісся
34%
Нічия
41%
Ворскла
24%
Склади команд
Стартовий склад
  • 23
    Євген Волинець
    Воротар
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 60
    Melnychenko, Maksym
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 37
    Costa, Talles
    Півзахисник
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 9
    Hernandez, Luifer
    Півзахисник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 19
    Izotov, Danylo
    Захисник
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
  • 80
    Ndukve, Denys
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ashur, Imad
  • Dolganskyi, Sergiy
Трансляція
30'
Небезпечний момент
25'
Знову Ієде створює загрозу воротам Полісся. Кане вже готувався замикати простріл свого нігерійського партнера, Волинець в останній момент перехопив мʼяч у підкаті.
20'
Мельниченко завдав першого удару Полісся в сьогоднішньому матчі. З-за меж штрафного запустив мʼяч значно вище воріт.
16'
Крупський намагався пробити після подачі зі штрафного, який заробив Ієде. Мʼяч пішов у напрямку від воріт.
12'
Небезпечний момент
Ворскла могла забивати! Ієде класно прибрав на замасі Віалле, зблизився з воротами та завдав удару в дальній кут. Мʼяч повільно котився, Смоляков встиг винести його з лінії.
5'
Поки жодній з команд не вдалося захопити ініціативу. Тим не менш, уже видно, що Полісся збирається грати першим номером, а Ворскла зосередиться на контратаках.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Віталій Романов.
Запасні: Кудрик (в), Поспєлов (в), Йока, Брістрич, Пайшау, Кушніренко, Тейлор, Лєднєв, Майсурадзе, Мустафаєв, Сарапій, Шастал.
Інфо
Стартовий склад Полісся: Волинець — Смоляков, Чоботенко (к), Віалле, Михайличенко — Крушинський, Мельниченко — Назаренко, Коста, Гуцуляк — Луїфер. Головний тренер — Імад Ашур.
Запасні: Домолега (в), Ковталюк, Корнієнко, Кулаковський, Островський, Прус, Скляр, Черниш, Шкрієль.
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Ісенко — Пердута (к), Чорноморець, Гучек, Крупський — Бацула, Ізотов — Кане, Нестеренко, Ндукве — Ієде. Головний тренер — Сергій Долганський.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 9-го раунду УПЛ між Поліссям і Ворсклою.
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Анонс матчу Полісся - Ворскла 06.10.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч пройде на стадіоні Tsentralnyi Stadion.

Дата проведення матчу: 06.10.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між Полісся (Житомир) та командою Ворскла (Полтава):

Попередній поєдинок між командами закінчився перемогою на користь Полісся, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ashur, Imad и Dolganskyi, Sergiy розробили стратегії ведення гри, і після попередніх поєдинків внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Полісся - Ворскла можна подивитися 06.10.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Полісся - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полісся (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Минулий поєдинок команди Полісся був зіграний проти Карпати - 28.09.2024, у рамках турніру Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній поєдинок команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 30.09.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Полісся - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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