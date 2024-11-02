ФК Олександрія - Полісся онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Полісся (Житомир):
Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ЮКСА - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 24-26 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.
Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко
Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.
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