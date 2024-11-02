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ФК Олександрія - Полісся онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 листопада 2024, 15:30 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Andreevich, Sandor Alexander
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
0 - 0
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38'
Полісся
Житомир
Хід матчу
25' Олександр Назаренко
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
39%
Нічия
32%
Полісся
29%
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
1
Перемог
3
Ігор
2
Перемог
Полісся
Прем'єр-ліга 2023/2024
09.03.2024 - 15:30 Полісся 1 - 2 Завершено ФК Олександрія
Кубок України 2023/2024
02.11.2023 - 15:00 Полісся 1 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Олександрія 0 - 3 Завершено Полісся
Останні матчі - ФК Олександрія
Кубок України 24-26
30.10.2024 - 13:00 ЮКСА 1 - 4 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2024/2025
26.10.2024 - 13:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено Інгулець В
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 15:30 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Рух Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 13:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Олександрія В
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Останні матчі - Полісся
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Полісся 2 - 1 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 18:00 Полісся 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2024/2025
28.09.2024 - 18:00 Карпати 1 - 3 Завершено Полісся В
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Головні події
25'
Олександр Назаренко
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
39%
Нічия
32%
Полісся
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Yermakov, Georgiy
    Воротар
  • 4
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 5
    Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny
  • 9
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 15
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 23
    Geovani
    Форвард
  • 24
    Martinyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 26
    Campos, Miguel
    Захисник
  • 31
    Артем Шабанов
    Захисник
  • 33
    Bezerra, Juan Alvina
    Форвард
  • 59
    Kozak, Artem
    Півзахисник
  • 1
    Олег Кудрик
    Воротар
  • 34
    Vialle
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 8
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Півзахисник
  • 30
    Lednev, Bogdan
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
    25
  • 11
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 90
    Paixao
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Руслан Ротань
  • Ashur, Imad
Статистика матчу
ЖК
1
Трансляція
36'
Інфо
Кутових, до речі, поки що небагато - 2:1 за цим показником на користь команди Ротаня
35'
Кутовий
Кутовий для господарів - могло бути цікаво, але не було - впевнено відбилися гості, хоча Кудрик і помилився на виході
33'
Начебто непогана атака у господарів вимальовувалася, але ось подача від Кравченка з флангу відверто не вийшла
31'
Калюжний притримав руками Лєднєва - штрафний, але без картки
29'
А ось Калюжний мало не привіз, обрізавшись біля своїх воріт, але ось удар Лєднєва потім абсолютно не вийшов - Єрмаков легко забрав м'яч
28'
Зараз уже гості намагаються більше контролювати м'яч, щоправда все це в центрі та на своїй половині
25'
Жовта картка
Назаренко отримав жовту, за відкидку м'яча після свистка
24'
Зараз уже Олександрія більше володіє м'ячем
22'
Небезпечний момент
А ось Джевані загострив, простріливши з флангу, і там після рикошету м'яч прилетів до Безерре, який з хорошої позиції не влучив по воротах!
21'
Знову у нас деякий застій у грі - дуже акуратно грають команди
18'
Поки що тільки після кутових загострюють команди - з гри виходить не дуже
17'
Небезпечний момент
А ось кутовий для Полісся - гостро було, після скидки м'яч прийшов до Сарапію на дальню, але там дуже гострий кут був!
16'
Назаренко вирушив у прорив лівим флангом, але от вирізав звідти невдало, у зону, де нікого не було
14'
Небезпечний момент
Слухає Шандор ВАР - ні, не було голу, не перетнув м'яч лінію, триває гра!
13'
Небезпечний момент
Гооол? Ні! Після кутового пішов навіс у воротарський, там невелика паніка, кілька рикошетів, у підсумку Шабанов пробив, але Кудрик накрив м'яч на лінії! Шандор каже, що м'яч лінію не перетнув!
11'
А ось Мишньов знайшов з флангу у штрафному Філіппова, але Олександр завозився з обробкою і був накритий захисниками Полісся
10'
Полісся трохи більше володіє м'ячем, хоча може це тактика Олександрії
9'
Смоляков ось прострілив з флангу в штрафну Олександрії, але Кампуш на місці - виніс куди подалі
7'
А у Волинця, кажуть, невеликий дискомфорт, тому місце у воротах Полісся сьогодні зайняв Кудрик
6'
Полісся намагається високо пресингувати, але Олександрія поки що цілком упевнено розбиває цей пресинг
5'
Пайшао намагався втекти в контру, впав після контакту з Калюжним, але Шандор нічого крамольного там не побачив
3'
Поки що команди борються за ініціативу в центрі поля
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Полісся: Волинець, Матич, Майсурадзе, Мельниченко, Мустафаєв, Таллес, Йока, Шастал, Брістріч, Луїфер, Венделл, Сунцов,
Інфо
Стартовий склад Полісся: Кудрик, Віале, Сарапій, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Крушинський, Ледньов, Назаренко, Гуцуляк, Пайшао
Інфо
Запасині Олександрії: Довгий, Ковалець, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Копина, Смирний, Шостак
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Єрмаков, Кравченко, Шабанов, Калюжний, Мишньов, Козак, Мартинюк, Джевані, Кампос, Безерра, Філіппов
Інфо
О 15:30 розпочнеться матч, судитиме Олександр Шандор!
UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 12-го туру УПЛ, в якому Олександрія прийме Полісся!
Доброго дня всім! Усім шанувальникам українського футболу!
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Анонс матчу ФК Олександрія - Полісся 03.11.2024, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Полісся (Житомир) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч відбудеться на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Полісся (Житомир):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Полісся залишилася з поразкою . Зіткнення Полісся та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 09.03.2024 закінчилось з наступним результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Руслан Ротань и Ashur, Imad розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Полісся можна подивитися 03.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Полісся, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Минулий матч команди ФК Олександрія був зіграний проти ЮКСА - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 24-26 та закінчився перемогою команди ФК Олександрія.

Команда гостей

Назва: Полісся (Житомир)
Рік заснування Полесье (Житомир): 2016
Країна: Украина
Тренер: Сергей Шищенко

Попередній поєдинок команди Полісся був зіграний проти Кривбас - 30.10.2024, у рамках чемпіонату Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Полісся.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Полісся онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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