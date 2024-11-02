Ворскла - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Ворскла - Колос 03.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 03.11.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Колос у попередньому футбольному матчі 20.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Сергей Долганский



Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Полісся - 25.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

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