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Ворскла - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 03 листопада 2024, 13:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского
Головний суддя: Kogut, Oleg
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
50%
Нічия
29%
Колос
21%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, FC Vorskla Poltava have won 7 times, there have been 1 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times. The goal difference is 13-6 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Last season's matches: 0-2 (FC Vorskla Poltava at home) and 0-0 (Kolos Kovalivka at home).
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava have lost 3 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava haven't won in their last 9 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Vorskla Poltava haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 5 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-3-2.
  • A year ago, Kolos Kovalivka were number 8 in the table with 15 points. Now they are number 13 with 9 points.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 20% of their matches, Kolos Kovalivka in 16% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 20% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 16%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 2 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 42% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 games against Kolos Kovalivka (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, Kolos Kovalivka won 1, 1 draws.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 0.6 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 1.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and Kolos Kovalivka is 0.4.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.21 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.93 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Vorskla Poltava scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
7
Перемог
10
Ігор
2
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.04.2024 - 18:23 Ворскла 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.11.2022 - 14:00 Колос 1 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Кубок України 2024/2025
30.10.2024 - 15:30 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2024/2025
27.10.2024 - 15:30 Верес 2 - 2 Завершено Ворскла Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
19.10.2024 - 13:40 ФК Олександрія 1 - 0 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
06.10.2024 - 13:00 Полісся 2 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2024/2025
30.09.2024 - 18:00 Зоря 2 - 0 Завершено Ворскла П
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2024/2025
25.10.2024 - 18:00 Полісся 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
18.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2024/2025
05.10.2024 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершено Лівий Берег Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
29.09.2024 - 15:30 Рух 0 - 0 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2024/2025
23.09.2024 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Зоря В
Показати більше
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
50%
Нічия
29%
Колос
21%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 27
    Krupskyi, Illia
  • 25
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 44
    Daniil Sergeevich
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 38
    Cheliadin, Artem
    Півзахисник
  • 11
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 77
    Onomigho, Samson
    Форвард
  • 9
    Korniienko, Viktor
    Захисник
  • 22
    Микола Ковталюк
    Форвард
  • 31
    Vladyslavovich, Pakholiuk Ivan
    Воротар
  • 32
    Kozik, Eduard
    Захисник
  • 5
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 16
    Ilir, Krasnichy
    Захисник
  • 81
    Yehor, Popravka
    Захисник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 19
    Silva Nascimento Santos, Diego
    Півзахисник
  • 33
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Bolivar, Jovanny
    Форвард
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Dolganskyi, Sergiy
  • Александр Постеев
Трансляція
Інфо
Колос іде тринадцятим із 1 перемогами, 6 нічиїми та 4 поразками — 9 очок.
Інфо
Ворскла йде дванадцятою з 2 перемогами, 4 нічиїми та 5 поразками — 10 очок.
Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Шершень, Гусол, Салабай, Алефіренко, Ільїн, Денисенко, Безбородько, Паулаускас.
Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Козік — Оріховський, Демченко — Третьяков, Дієго, Велетень — Болівар.
Запасні: Домолега, Ндукве, Нестеренко, Кулаковський, Ізотов, Шкрієль, Чорноморець.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Гучек, Бацула — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко — Ієде, Ковталюк.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Олег Когут (Тернопіль, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського (Полтава, Україна) зіграють полтавська Ворскла та ковалівський Колос.
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Анонс матчу Ворскла - Колос 03.11.2024, Прем'єр-ліга

Поєдинок між командою Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турніру по футболу: Прем'єр-ліга 2024/2025 , матч почнеться на стадіоні Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведення матчу: 03.11.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь між клубами Ворскла (Полтава) та командою Колос (Ковалевка):

Минулий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Колос у попередньому футбольному матчі 20.04.2024 закінчилось з таким рахунком: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Dolganskyi, Sergiy и Александр Постеев розробили стратегії ведення гри, і після попередніх ігор внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Колос можна подивитися 03.11.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнір Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Сергей Долганский

Попередній матч команди Ворскла був зіграний проти Динамо - 30.10.2024, у рамках турніру Кубок України 2024/2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Минулий поєдинок команди Колос був зіграний проти Полісся - 25.10.2024, у рамках чемпіонату Прем'єр-ліга 2024/2025 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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